Racing. Semanas decisivas para el gran objetivo de Ubeda: los torneos internacionales

A punto de entrar en la mitad del torneo, con 11 fechas disputadas –cinco con Juan Antonio Pizzi en el banco de suplentes, seis con Claudio Úbeda– Racing se sabe en la pelea. Aún a los tumbos, marcha sexto en el campeonato, a cinco unidades de los punteros Lanús y Talleres, el rival de mañana. El choque en el Cilindro ante el equipo cordobés servirá como medida para saber para qué está la Academia, no sólo en la disputa por el título, sino en otra tabla que es la que más se atiende y la que más preocupa por estas semanas en la mitad celeste y blanca de Avellaneda: la de la clasificación a las copas internacionales.

Racing marcha octavo en el recuento anual de puntos que termina entregando los pasaportes para las competiciones del año que viene, en donde los tres primeros van a la Libertadores y los cinco que siguen a la Sudamericana, sin contar a Colón, Boca y Banfield que ya tienen su lugar asegurado por sus logros en la Copa de la Liga y la Copa Diego Maradona. La Academia es el último de los equipos argentinos que se está clasificando a un logro al que ya se acostumbró: lleva siete años consecutivos de participación en la Libertadores (2015, 2016, 2018, 2020 y 2021) y en la Sudamericana (2017 y 2019). No repetir en 2022 sería un golpe fuerte. Y el cuerpo técnico interino sabe que ese es su piso mínimo de acá a diciembre.

Claudio Úbeda, DT de un Racing que viene de salvar un punto ante San Lorenzo Fotobaires - La Nación

En esa aventura, Racing entra en semanas clave. Además del choque ante Talleres –primero en el campeonato, segundo en la general–, en el horizonte académico aparecen el cruce del próximo miércoles ante Godoy Cruz por los octavos de final de la Copa Argentina, la visita a La Paternal para medirse con Argentinos y luego el juego ante Estudiantes como local. La T, el Bicho y el Pincha son rivales directos en la pelea por la clasificación, con los que disputará los puntos de acá a diciembre. La Copa Argentina, además de ser una competición tentadora pese a que a Racing le resulta esquiva en los últimos años, es la vía más directa a la Libertadores 2022. Al cabo, lo separan nada más que cuatro partidos.

“Vamos a estar ahí arriba”

“Talleres es una buena medida para ponernos a prueba si realmente queremos empezar a pensar en pelear. Racing está para competir y pelear de igual a igual con cualquiera. Hay muchos empates en el torneo y habla de una gran paridad. Pero sabemos que no podemos perder más puntos”, afirmó Claudio Úbeda, que lleva cuatro igualdades consecutivas. El análisis del capitán Lisandro López es parecido: “Nosotros estamos para pelear porque tenemos potencial para hacerlo mejor y vamos a estar ahí arriba”.

Lisandro López, la cuota de experiencia: "Nosotros estamos para pelear porque tenemos potencial para hacerlo" Prensa Racing

Para el partido de este sábado ante el puntero, el ex zaguero volverá a meter mano en el equipo de mitad de cancha para adelante, en busca del gol perdido: en los últimos cuatro partidos, la Academia convirtió apenas un gol. Y lo hizo Nery Domínguez, un defensor central. Úbeda le dará la chance de ser titular a Matías Rojas, que no juega desde el arranque desde la primera fecha del torneo, en el 0 a 0 ante Vélez, cuando Pizzi guardó algunos titulares porque aún tenía las fichas puestas en la Copa Libertadores. Además, Darío Cvitanich reaparecerá en la delantera, en lugar de Javier Correa. Los once con los que Racing buscará bajar al puntero serán: Arias; Cáceres, Sigali, Nery Domínguez, Mena; Fabricio Domínguez, Moreno, Rojas; Lisandro López; Copetti y Cvitanich.

La novedad de la semana en Racing fue que ayer confirmó un refuerzo. Sí, a mitad de campeonato, aunque suene extraño. El ecuatoriano Gustavo Cortez, lateral izquierdo de 23 años, se incorporó a préstamo hace diciembre de 2022, con una opción de compra de un millón de dólares. Cortez, cuyo arribo se demoró porque su revisión médica había causado algunas dudas dentro del cuerpo médico, llega para ser reemplazo del chileno Eugenio Mena, que se perderá al menos tres partidos de aquí al final del año por las dos ventanas de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.