En qué canal pasan hoy Racing vs. Caracas, por la Copa Sudamericana 2026

Este jueves, desde las 21 (horario argentino), Racing y Caracas se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión en ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia aún no logró hacer pie en el certamen continental. Está tercera en la tabla de posiciones de su zona con apenas cuatro puntos y está obligada a ganar para no quedarse sin posibilidades de avanzar a la etapa de eliminación directa. Viene de perder 2 a 1 con Botafogo, como visitante, por los goles de Marco Di Césare en contra y Danilo (Adrián ‘Maravilla’ Martínez empató transitoriamente para el equipo argentino).

Racing no pudo con Botafogo en la fecha pasada y complicó su permanencia en la Sudamericana Vitor Silva / Botafogo

El club venezolano, por su parte, se mantiene en el segundo lugar del Grupo E con ocho unidades, producto de dos victorias y dos empates. Es uno de los siete clubes invictos que le quedan al torneo y, con un triunfo este jueves se asegurará su permanencia en la Sudamericana y se disputará mano a mano el primer puesto con el Fogão en la fecha decisiva. En la última jornada le ganó 3 a 2 a Independiente Petrolero, en Bolivia.

Racing vs. Caracas: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.18 contra los 19.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Caracas. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.47.

Las casas de apuestas ponen a Racing como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Caracas Juan José García - FOTOBAIRES

Posibles formaciones