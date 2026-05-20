Qué necesita Racing para no quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026

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La Academia, en la previa a su duelo con Caracas de Venezuela, marcha tercero en el Grupo E y no depende de sí mismo para acceder a los playoffs
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El primer semestre de Racing no está a la altura de las expectativas porque en el Torneo Apertura 2026 accedió con lo justo a los playoffs y se despidió prematuramente en octavos de final y en la Copa Sudamericana, en la previa a recibir este jueves a Caracas de Venezuela por la quinta fecha, su continuidad después de la primera etapa pende de un hilo.
La Academia marcha tercera en el Grupo E con apenas cuatro puntos producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. A falta de dos jornadas, Botafogo domina con 10 unidades seguido de los venezolanos con ocho. Independiente Petrolero de Bolivia no ganó ningún encuentro y ya está afuera de la discusión.
El conjunto de Gustavo Costas no depende de sí mismo y solo puede aspirar al segundo puesto, es decir a clasificar a los playoffs y disputar esa instancia frente a un rival que decantará de la Copa Libertadores 2026. Ello es porque aunque puede alcanzar en 10 unidades al Fogão, este le ganó los dos encuentros y tiene ventaja en caso de igualdad entre sí.
La situación se da a raíz de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) modificó el reglamento para desempatar posiciones. A partir de esta edición de la Copa Libertadores se utiliza el sistema reconocido como “olímpico”. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.
Racing debe ganarle si o si a Caracas para seguir con vida en el certamen internacional. Si empata o pierde, quedará eliminado. En caso de imponerse, quedará a un punto y, no memos importante, tendrá a su favor la ventaja deportiva en caso de que igualen en puntos al concluir el fixture porque en la primera rueda igualaron 1 a 1 en Venezuela.
De darse el resultado que necesita, y sin tener en cuenta lo que haga Botafogo con Independiente Petrolero porque el conjunto de Avellaneda ya no puede superarlo, en la última jornada los dirigidos por Costa necesitarán derrotar a los bolivianos y que Caracas no supere a los brasileños. Si la Academia emparda con Independiente Petrolero, solo accederá a los playoffs en caso de que Botafogo le gane a Caracas.
Racing fue campeón de la Copa Sudamericana 2024 al derrotar en la final a Cruzeiro 3 a 1 en Asunción, Paraguay. Esa fue la última vez que incursionó en el campeonato porque dicha conquista lo clasificó a la Copa Libertadores 2025, donde llegó hasta las semifinales y perdió con el posterior ganador del título, Flamengo.
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