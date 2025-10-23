Santiago Sosa sufrió una fractura en el maxilar y se perderá el desquite con Flamengo por la Copa Libertadores

Racing vivió una noche difícil en Río de Janeiro, en el estadio Maracaná, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, ante Flamengo. Además de la derrota por 1-0, el capitán del equipo de Avellaneda, Santiago Sosa, sufrió una severa lesión: una fractura de seno maxilar superior derecho.

La acción se produjo en el final del segundo tiempo, en los minutos adicionales: en una pelota sobre un costado del campo, el defensor Marcos Rojo golpeó con el brazo a Sosa -obviamente, sin intención- al ir a tratar de cabecear en lo alto. El impacto fue tan fuerte que a Sosa se lo vio visiblemente dolorido por la acción, golpeado cerca del ojo derecho y con la boca lastimada.

La accidentada lesión de Sosa

Más tarde, el propio club informó que Sosa fue trasladado anoche a un centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación y fue dado de alta esta mañana. Tras la fractura “será evaluado en Buenos Aires por un cirujano maxilofacial para determinar la conducta terapéutica”.

La lesión descarta a Sosa del desquite con Flamengo, el miércoles, a las 21.30. Hoy todavía tiene la zona muy inflamada. Incluso e caso de que decidan no operarlo, es difícil que pueda estar en condiciones para competir en lo que resta del año. Vale un ejemplo: básicamente, hasta el momento, no pudo comer nada sólido. El técnico destacó el coraje que mostraron los jugadores en el Maracaná e hizo referencia a Sosa, por la manera en la que pelea cada pelota.

⚠️🇦🇷 Santi Sosa sufrió una FRACTURA EN EL MAXILAR por el golpe con Marcos Rojo y SE PERDERÍA LA VUELTA VS FLAMENGO. pic.twitter.com/RVnnBlrQ3c — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2025

El plantel regresa hoy a Buenos Aires, adonde aterrizará alrededor de las 17. Es decir que recién esta tarde o mañana tenga la consulta con el especialista. Su ausencia en el partido revancha representa una baja de mucho peso.

Racing viene padeciendo una seguidilla muy dura de lesionados. Franco Pardo sufre una lesión muscular severa, con desprendimiento. Juan Ignacio Nardoni entró anoche y se lo observó con dificultades para desplazarse, justo a un mes de haberse desgarrado.

Los jugadores de Racing abandonan la cancha tras caer por 1-0 ante Flamengo, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores Bruna Prado - AP

Gabriel Rojas, asimismo, hizo trabajos en doble turno todos los días y, ante Flamengo, aguantó los 60 minutos previstos con el cuerpo técnico. Pero se había desgarrado el sábado 11 de octubre, contra Banfield.

Así, Costas deberá trabajar en el rearmado del equipo a partir de la ausencia de su capitán y la duda respecto de otros jugadores: la recuperación física asoma fundamental para los días que vienen.