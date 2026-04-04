Festeja Demichelis: Mallorca le ganó a Real Madrid con un golazo en el tiempo de descuento

Mallorca dio el golpe en la Liga de España y lo festeja Martín Demichelis, su entrenador. Este sábado, como local, le ganó a Real Madrid por 2-1, en un final increíble: cuando parecía que se le escapaba la victoria por el empate parcial conseguido por el conjunto merengue faltando dos minutos, en el tiempo de descuento recuperó la ventaja con un golazo del kosovar Vedat Muriqi. ¡Y cuánto vale el triunfo!

Así, el equipo mallorquín redujo las esperanzas de los madrileños de pelearle el título de la Liga de España al líder Barcelona, que en la noche europea visita a Atlético de Madrid, y salió provisoriamente de la zona de descenso directo. Al llegar a los 31 puntos, dejó atrás a Elche -cayó ayer en el inicio de la fecha 30 y quedó con 29 unidades- e igualó la posición de Alavés y Sevilla, aunque con peor diferencia de gol que ambos, que todavía tienen que jugara sus partidos de esta jornada.

Ante un Real Madrid que utilizó a la mayoría de los habituales titulares, aunque el martes recibirá a Bayern Múnich en el juego de ida por los cuartos de final de la Champions League, Mallorca se puso en ventaja poco antes del entretiempo con un tanto de Manuel Morlanes. El mediocampista llegó por el centro, controló con clase un envío de Pablo Maffeo y definió con categoría para el 1-0.

El gol de Morlanes para Mallorca

El local resistía. Entonces, el entrenador Álvaro Arbeloa comenzó a utilizar a algunos de los jugadores que había preferido dejarlos en el banco, entre ellos los brasileños Vinícius Junior y Eder Militao y el inglés Jude Bellingham. A 30 minutos del final, los tres fueron al campo de juego. La misión era revertir la caída.

Y parecía que al menos conseguiría un punto cuando Militao conectó de cabeza y marcó la igualdad tras un tiro de esquina ejecutado por Trent Alexander-Arnold. Incluso, tras dejar escapar victorias en los últimos minutos en algunas de las fechas precedentes, ese fantasma apareció por delante para Mallorca.

Manu Morlanes recibe el abrazo de Martín Demichelis tras abrir el marcador para Mallorca frente a Real Madrid; el local lo ganó en el final afp - AFP

Sin embargo, ya en tiempo de descuento, de un saque desde el arco con el pie del arquero Leo Román nació el gol de la victoria. La pelota viajó hacia el otro campo y entre los cuatro jugadores del local que estaban en ataque sentenciaron al Real Madrid, con Muriqi resolviendo con eficacia tras un primer mal control cuando quedó mano a mano, con la pelota un poco detrás suyo. El delantero se acomodó y consiguió rematar, cayéndose, antes del cierre de Álvaro Carreras. Y todo fue abrazo, llanto y emoción plena.

El golazo de Muriqi para el triunfo de Mallorca

Con el partido todavía 1-0 para Mallorca, a 13 minutos para el final ingresó Franco Mastantuono. Fue el quinto y último cambio del equipo merengue y se llevó una mala noticia poco después del gol del empate, ya que recibió una tarjeta amarilla que pareció exagerada tras una falta en la pugna por la pelota y eso lo deja fuera del próximo partido de la Liga, ya que acumula cinco en el torneo.

Si bien inicialmente se habían dado cinco minutos extra, en medio de los festejos de Mallorca se dieron dos más, mientras Militao reclamaba y el árbitro aguardaba por lo que pudieran advertirle desde el VAR. Todo había sido legal en el gol y siquiera jugar hasta los 97 cambió el destino para Real Madrid, que queda a cuatro puntos del puntero Barcelona y cada vez depende menos de sí para dar vuelta la historia en la pelea por la Liga.

Lo mejor de Mallorca - Real Madrid

Para los dirigidos por Demichelis, este éxito debería ser un envión para sostener el juego y los resultados si desean mantener la categoría. Hay ocho fechas más por delante. “Lo dije hace unos días: me interesaba mucho que los chicos se lleven una alegría como esta. No significa la salvación, pero la necesitaban. No dejábamos de afrontar golpes. A los chicos se los veía golpeados, pero se entrenaron muy bien. Elegí la palabra equilibrio en la rueda de prensa. Debíamos ser equilibrados para atacar y para defender. Estuvimos en partido. Me alegra mucho por los jugadores”, comentó el DT minutos después del encuentro.

En aquella conferencia del viernes, incluso, dio sus disculpas al periodista Juanmi Sánchez, de Fibwi Radio y colaborador de Ultima Hora, al que le recriminó un intercambio de mensajes con un futbolista en la previa de la fecha anterior. Aquella vez le reclamó por una información que, según el entrenador, había “influenciado porque le dijiste que no iba a jugar, cuando sólo yo sabía la formación y sólo se las di en el vestuario”. Ahora, le expresó su alegría que siguiera al equipo hasta el final del torneo, “cada uno respetando sus profesiones”.

Al ritmo de Johan Mojica 🕺 pic.twitter.com/iLW4G7Y3T2 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 4, 2026

Y respecto al triunfo sobre Real Madrid, este sábado sumó: “Me pasó a mí de mirar el reloj y vi que iban 76 minutos. Y dije ‘no, para qué lo miré...’. Porque en esos minutos el Madrid se hace más grande. Llegó el gol en el minuto 88 y lo normal es que los chicos se caigan. Pero mostraron carácter. No hay plan perfecto para jugarle al Madrid, no lo atropellas. Cuando le ganas es porque los rendimientos individuales fueron altos”.

Antes del inicio del juego, Demichelis se acercó a saludar a Arbeloa y buscó especialmente a Mastantuono, al que le dio un lugar destacado en el equipo cuando era su entrenador en River, antes de que el mediocampista sea vendido a Real Madrid. Se dieron un gran abrazo, entre sonrisas.

En la previa, se dio un reencuentro riverplatense: Martín Demichelis y Franco Mastantuono se volvieron a ver las caras y se dieron un gran abrazo. pic.twitter.com/3eq5KvqgsA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026

Al final, Muriqi explicó también su emoción: “Vengo de fallar un penal en el minuto 92 [en la derrota por 2-1 ante Elche], luego perder una final para ir al Mundial [con Kosovo, ante Turquía] y cumplir el mayor sueño de mi vida. Aquí 1-0 y nos empate en el minuto 88... Y de repente, un gol, un golazo, ganando 2-1 con mi gol... que esta temporada aunque marqué 10 casi no había pasado de ganarlo con mi gol, creo que es la segunda vez. Así que les agradezco mucho por este apoyo, ojalá sigamos en primera”.

El próximo fin de semana, Real Madrid será local el viernes ante Girona, en el inicio de la fecha, y Mallorca recibirá a Rayo Vallecano, que está sólo cuatro puntos por encima hasta aquí.