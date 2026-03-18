Real Madrid descansa en las manos de Courtois y de su reemplazo Lunin para despejar el camino en la Champions League

Los tres goles de Federico Valverde en el juego de ida marcaron el pulso de la serie. Real Madrid viajó a Manchester con una ventaja tranquilizadora, aunque tenía que redondear la tarea frente a un rival de envergadura, como el City. Lo hizo con suficiencia: se puso en ventaja y en los minutos finales selló con un triunfo 2 a 1 la clasificación para los cuartos de final de la Champions League. La holgura del resultado global (5-1) le dio oxígeno hasta para desperdiciar varias situaciones para castigar con una goleada en el Etihad Stadium a los dirigidos por Pep Guardiola.

Pero también, porque para desplegar un juego en el que se lució Vinicius Jr., firmante de los dos festejos, tiene en el muro que levanta el arquero Thibaut Courtois siempre un reaseguro. Y con el belga fuera de acción, porque una sobrecarga muscular en el aductor derecho provocó su reemplazo en el entretiempo, Andriy Lunin sostuvo la vara alta, como en la campaña que le dio la última Orejona, donde el ucraniano tomó la responsabilidad por lesión de su compañero, que retornó para el decisivo juego con Borussia Dortmund, en Hungría.

Vinicius Jr. (7) recibe el saludo de sus compañeros: el atacante anotó los dos goles en el triunfo 2 a 1 de Real Madrid sobre Manchester City en el desquite por los octavos de final de la Champions League OLI SCARFF - AFP

Con un puñado de meses de diferencia, Courtois y Lunin fueron contratados en 2018 por Real Madrid. El belga, con 26 años, procedente de Chelsea; el ucraniano, de 19 años, desde F.C Zorya Luhansk. El primero para tomar el lugar del costarricense Keylor Navas; el más joven, al ser una apuesta a futuro, inició un recorrido de cesiones a préstamo por Leganés, Valladolid y Oviedo. Los dos firmaron un primer vínculo por seis temporadas, aunque fueron extendidos: Courtois, hasta el 30 de junio del próximo año; Lunin, hasta el 30 de junio de 2030. Los dos guardavallas, con sus atajadas, ilusionan con una nueva conquista, la decimosexta del club más exitoso de la historia de la Champions League, antes Copa de Campeones de Europa.

Figura en el primer tiempo, Thibaut Courtois fue reemplazado en el entretiempo: el belga padece una sobrecarga en el aductor derecho y su presencia en el derbi madrileño, el domingo, es una incógnita Dave Thompson - AP

La foto de la jornada llevará la rúbrica de Vinicius Jr., pero los héroes silenciosos del triunfo fueron los arqueros. El brasileño dio aire cuando Courtois, como lo había anticipado, desactivaba lo que se presentaba como una noche larga. “Siempre empiezan con fuerza en casa, tenemos que defender bien”, resaltaba el belga antes del encuentro. Y fue él quien alumbró a sus compañeros ante los remates de Bernardo Silva y Rodri. Entonces entró en escena Vini Jr., que había dilapidado dos oportunidades y reventó el poste; segundos más tarde remató y Bernardo Silva cometió penal al desviar el balón con el brazo izquierdo (además se ganó la expulsión). De penal, Real Madrid comenzó a sentenciar la llave.

El show de Courtois continuaría con dos paradas ante Erling Haaland, que tuvo en su tercera chance un premio y anotó tras una habilitación de Jérémy Doku. “Su fuerte es el uno contra uno, tiene paradas increíbles”, señaló Thierry Barnerat, el hombre que trasnocha después de cada partido del Real Madrid para dejarle un mensaje en WhatsApp con una reseña de su actuación. El suizo es experto técnico de la FIFA, preparador de arqueros de élite y desde 2021, analista personal de video de Courtois. “Cuatro o cinco horas después del partido tomo sus acciones más relevantes y armo un envío de seis o cinco minutos, donde agrego comentarios y animaciones al montaje”, describió Barnerat a El País.

El guardavalla belga, fanático del automovilismo y en particular de la Fórmula 1, recurre a la tecnología para mejorar los detalles y hasta para las rehabilitaciones de lesiones, como sucedió en la campaña 2023/24, con la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda: empleó gafas de realidad virtual para entrenar la toma de decisiones y la velocidad de reacción en situaciones de juego complejas, acelerando el regreso para competir. Así se preparó para la final con Borussia Dortmund, en 2024.

Andriy Lunin es autorizado para entrar al campo de juego y reemplazar a Thibaut Courtois; como en 2024, el ucraniano tuvo otra destacada actuación ante manchester City en el Ethiad Stadium OLI SCARFF - AFP

Las lesiones persiguieron a Courtois en su trayectoria: rotura de meniscos, desgarro de aductor, traumatismos en la espalda y problemas en el tendón de Aquiles lo aquejaron después de la grave lesión de ligamentos. En Manchester sintió una sobrecarga en el aductor derecho y prefirió no continuar: el domingo, Real Madrid jugará el derbi contra Atlético de Madrid. Era el momento de Lunin, que salió a ensayar en el entretiempo la entrada en calor con Luis Llopis, el reputado entrenador de arqueros del plantel merengue.

El resumen del triunfo de Real Madrid

Manchester City y su estadio son recuerdos gratos para el ucraniano. En abril de 2024 fue el héroe en la clasificación para las semifinales de la Champions League. En la definición por penales detuvo los remates de Bernardo Silva y de Mateo Kovacic, antes, en los 120 minutos, tuvo paradas para solventar el empate y, además, torcer aquella mirada del entonces entrenador Carlo Ancelotti, que prefería a Kepa por sobre el ucraniano como opción de Courtois. El martes, cuatro minutos demoró en volver a enseñarse invulnerable: dos veces le ganó el duelo a Haaland, que luego fue reemplazado.

Con el reloj corriendo a favor de Real Madrid, Vinicius Jr. dio la estocada y tuvo su venganza en el lugar donde los hinchas se mofaron por no conseguir el Balón de Oro. Los españoles ratificaron la estadística, la que señala que de las 36 veces que ganaron el primer partido por 3-0 nunca perdieron la serie. El pasado parece repetirse: Lunin reemplazando a Courtois y como en 2024, Bayern Munich asomando en el horizonte.