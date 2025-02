Real Madrid empató con Osasuna en un partido caliente: una roja a Bellingham por insultar y un show de polémicas

A la espera del partido revancha de la serie de playoffs que está afrontando ante Manchester City por la Champions League, con la ventaja de haber vencido por 3-2 como visitante y jugar como local el miércoles próximo, Real Madrid vivió un sábado de alta tensión por la Liga de España. En Pamplona, ante Osasuna, igualó 1-1 entre polémicas y la expulsión de una de sus figuras, el inglés Jude Bellingham.

El equipo merengue se había puesto en ventaja a los 15 minutos con un gol del francés Kylian Mbappé, pero el juego se le puso cuesta arriba desde los 39 de esa primera etapa por la roja directa que vio el número 5, después de reclamarle insistentemente al árbitro. Bellingham protestaba porque consideraba que a su equipo no le habían convalidado tres penales, por mano en dos casos y por una falta a Vinicius en la restante. En ese contexto, el DT Carlo Ancelotti había visto la amarilla por su queja por el mismo motivo.

Jude Bellingham se fue expulsado y Carlo Ancelotti, el DT, observa su salida en el primer tiempo de Osasuna - Real Madrid Agencia AFP - AFP

Sin embargo, a juzgar por las señales que hacía el juez José Luis Munuera Montero luego de un intercambio de palabras que inicialmente fue desde cerca y luego a cierta distancia, el árbitro indicó que la expulsión había sido por un insulto en inglés que lanzó el jugador. En ese mismo idioma, Munuera Montero le pidió que se callara e identificó el agravio que recibió segundos después, por lo que detuvo el juego, se acercó y le mostró la tarjeta.

“El árbitro no entiende bien el inglés. Bellingham simplemente le dijo lo que traducido al español es ‘no me jodas’ y entendió mal. Pasaron cosas en los últimos partidos que vieron todos, pero no quiero quedarme en eso porque ya tengo que pensar en el próximo partido”, señaló Ancelotti, ya en conferencia de prensa. Y agregó: “El VAR ha revisado acciones en nuestra área, no en la otra área. Ha habido dos o tres situaciones que se tenían que revisar y no ha revisado”.

"El árbitro se ha equivocado. Dice 'Fuck off, no fuck you' pic.twitter.com/dpREAiQ99l — MARCA (@marca) February 15, 2025

Bellingham sufrió ante Osasuna su segunda expulsión en el fútbol español, tras la roja que había recibido por protestar al final de un 2-2 en Mestalla, ante Valencia, el 2 de marzo de 2024. En aquel duelo, también por el certamen español, Jesús Gil Manzano lo echó luego de que el británico entablara un reclamo intenso cuando el juez dio por terminado el partido después de que Jude había rematado y su tiro se convertía en el 3-2. Todo el equipo merengue entendió que lo habían perjudicado.

La expulsión de Bellingham es la tercera que sufre Real Madrid en 24 fechas, todas como visitante. Antes, Ferland Mendy en Mallorca en la primera jornada y la otra, la de Vinicius en Mestalla en la 12a jornada.

“Es claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije pero es algo más como ‘joder’ y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación en la que quería dejar al equipo con diez. Si revisas el video se ve que no es lo mismo que dice el acta; espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente”, declaró Bellingham antes de salir del estadio. El árbitro menciona un insulto en su planilla. “Soy un jugador inglés y son expresiones que se dicen de manera natural en mi idioma. No hay intención de insultar”, añadió.

En el segundo tiempo, el VAR sí llamó al juez para advertir de un penal para Osasuna, el que marcó el croata Ante Budimir para establecer el empate definitivo. El cuerpo arbitral observó un pisotón de Camavinga sobre el mismo delantero que inicialmente no había sido marcado. “Va con la pierna muy abierta y al verlo como entra me da miedo, pero voy a rematar igual. Llego primero y él me da un golpe muy fuerte”, explicó el autor del empate.

Todo esto en medio de una disputa fuerte entre el club y las autoridades de LaLiga por el Consejo Arbitral, que incluyó un duro comunicado de Real Madrid asegurando que está siendo perjudicado por un sistema “corrupto”, la respuesta con una denuncia del presidente Javier Tebas y la ausencia de los representantes del equipo en una reunión convocada junto a los otros 19 conjuntos de la Primera División española.

El resumen de Osasuna - Real Madrid

Tras el juego, uno de los jugadores del visitante apeló a una red social para continuar con la protesta. Fuera de las entrañas de la cancha y mientras se recupera de una lesión en una rodilla, Dani Carvajal subió una historia a Instagram” con una leyenda y algunos emoticones: “Hoy ha tocado expulsión”.

La publicación de Dani Carvajal luego de las polémicas en Osasuna - Real Madrid y la tarjeta roja a Bellingham @dani.carvajal

Según los medios españoles, en caso de considerarse como insulto las palabras de Bellingham, el mediocampista se enfrenta a una posible sanción de entre cuatro y doce partidos. Por lo pronto, parece estar en problemas serios porque el acta desmiente al jugador, señala Marca, que además consigna que hubo cantos y gritos contra Asensio y Vinicius por los que Ancelotti espera que “sean revisados por el organismo que corresponde”. Al brasileño, aseguran en la prensa europea, le decían: “Muérete”.

Hay un antecedente al que puede aferrarse el inglés. La historia que está viviendo le suena mucho a Mason Greenwood, que jugando por entonces en Getafe vivió una situación parecida la temporada pasada ante Rayo Vallecano: el entrenador José Bordalás defendió a su futbolista en la rueda de prensa al explicar que no hubo un insulto al árbitro Figueroa Vázquez y sí un error en la traducción del colegiado. Cuatro días después del encuentro, el Comité de Competición de la RFEF absolvió al jugador y le quitó la tarjeta roja porque valoró las alegaciones del club.

En medio de las polémicas, Real Madrid no pudo volver a vulnerar al arquero Sergio Herrera, dejó escapar el triunfo y puso en riesgo su vigente primer puesto en la tabla de posiciones. Al menos en soledad, ya que Atlético de Madrid sólo empató como local ante Celta de Vigo, pero Barcelona puede alcanzarlo si gana en esta fecha.

Las posiciones

