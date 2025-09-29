Real Madrid juega en Kazajistán: el viaje, el país y un partido que quedará en la historia de la Champions League
Un extraño partido para el gigante, luego de la caída por 5-2 con Atlético de Madrid
La visita de Real Madrid a Kairat Almaty, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, generó conmoción en Kazajistán, que albergará el partido más “oriental” del torneo de clubes más importante de Europa.
La presencia de Real Madrid generó multitudes en el aeropuerto y una cobertura mediática ni siquiera reservada a los jefes de Estado, mientras se anuncian entradas a precios desorbitados para el partido previsto en el estadio Ortalyq, que tiene capacidad para 23.000 espectadores y se sitúa en Almaty, que se ubica a sólo unas decenas de kilómetros de la frontera con China.
El plantel dirigido por Xabi Alonso precisó 10 horas de vuelo para recorrer los 6.500 kilómetros hasta Almaty, la ciudad más grande y antigua capital de este vasto país euroasiático desértico (hasta 1997, cuando fue reemplazada por Astana).
Para entender la distancia entre Madrid y Almaty, basta con considerar que “sólo” 5.500 kilómetros separan Londres de Nueva York.
Kairat Almaty, cuyo plantel tiene un valor estimado de 12 millones de euros (tanto como un filial del Real Madrid) protagoniza su primera experiencia en la fase de liga de la Champions League, después de haber eliminado en los playoffs a Celtic de Glasgow.
✅ ¡Nuestra llegada a Almaty! pic.twitter.com/aB26G1FmlM— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025
Cientos de personas, incluyendo jóvenes y familias con niños, recibieron en el aeropuerto al plantel del Real Madrid, cuyos ingresos son 120 veces más que los de Kairat Almaty.
Con una historia ligada a la experiencia soviética y una fuerte influencia rusa, el país siempre ha buscado sentirse más independiente de su pasado reciente, para situarse a medio camino entre dos mundos ahora en conflicto. Y con la mirada puesta en las antiguas tradiciones de la estepa asiática, los ciudadanos se consideran descendientes directos de Gengis Kan, el histórico emperador mongol.
👊 MODO UCL: 🔛 pic.twitter.com/ecfcdOj6F2— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025
Un sueño que se está haciendo realidad gracias a los inmensos yacimientos de gas subterráneos.
Más de 250 mil personas se registraron en diversas plataformas de reserva con la ilusión de conseguir una entrada para el partido de este martes, desde las 13.45 de nuestro país.
La noticia de la presencia del Real Madrid en Kazajistán también ha llegado a China: muchos aficionados vendrán del país vecino, sobre todo porque no se requieren visados en la frontera. El precio de las entradas ha subido recientemente a 250.000 tenges, poco menos de 400 euros, un monto exorbitante considerando que el salario medio de Kazajistán es de poco más de 600 euros.
💫 @KMbappe 💫 pic.twitter.com/oWYSW8aza3— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025
“Es una gran responsabilidad jugar no sólo para el club. Todo el país estará viendo el partido. Incluso podemos decir que toda la nación nos animará”, afirmó Sherkhan Kalmurza, el responsable de cuidar el arco del Kairat Almaty.
Lo dejó claro en una entrevista con un periódico local la víspera del encuentro: “A pesar de la situación del rival, tenemos que demostrar nuestro juego y que hay gran talento y un fútbol de alto nivel en Kazajistán”, completó Kalmurza en una entrevista con Qsport.
Real Madrid, que venció por 2-1 como local al Olympique de Marsella en el debut en la etapa de liga de la Champions League, llegó a Kazajistán después de la dolorosa caída por 5-2 que sufrió contra Atlético de Madrid por la séptima fecha del campeonato, mientras que Kairat Almaty cayó por 4-1 en Portugal contra Sporting de Lisboa en la jornada inicial del torneo de clubes más importante de Europa.
Esa derrota en el Estadio Metropolitano frenó en seco el excelente inicio de temporada del equipo de Xabi Alonso, al menos en lo referente a resultados, con seis triunfos en las primeras jornadas de la liga y el otro en la competición europea contra Marsella en el Bernabéu.
🔜 @LigadeCampeones 🔜— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025
📹 INSIDE TRAINING ➡️ RM PLAY
“Queremos volver al camino correcto y dentro de la construcción hay días duros”, subrayó Alonso. La derrota frente al rival ciudadano retumba más entre el madridismo porque el equipo llevaba 75 años sin recibir una manita ante el Atlético en el torneo local, y porque, además, cedió el trono de la clasificación a Barcelona.
