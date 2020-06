Real Madrid-Valencia, por la Liga de España: horario, TV y formaciones

Spanish La Liga | Fase de grupos Sin Comienzo P Real Madrid P Valencia CF

Real Madrid, único escolta, recibe hoy a Valencia en el partido saliente de los dos que completan la fecha 29 de la Liga de España, con el objetivo de ganar para mantenerse al acecho del líder Barcelona, del crack Lionel Messi.

El encuentro se juega a partir de las 17 en el estadio de la Ciudad Deportiva del Madrid que lleva el nombre del argentino Alfredo Di Stéfano, a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus, y es televisado por ESPN 2.

Real Madrid tiene 59 puntos, cinco menos que el Barcelona, que superó el martes último el Leganés por 2-0 con un gol de Messi, de tiro penal, mientras que Valencia sumó 43 unidades.

El otro partido que completa la fecha lo animarán Alavés, que tendrá entre los suplentes al ex Boca Lisandro Magallán, y Real Sociedad a partir de las 14.30.

En los partidos jugados entre lunes, martes y miércoles se dieron los siguientes resultados: Betis 2 vs. Granada 2; Sevilla 1 vs. Levante 1; Getafe 0 vs. Espanyol 0; Barcelona 2 vs. Leganés 0; Villarreal 1 vs. Mallorca 0; Osasuna 0 vs. Atlético de Madrid 5; Eibar 2 vs. Athletic de Bilbao 2 y Valladolid 0 vs. Celta de Vigo 0.

Probables formaciones:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal o Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy; Casemiro, Modric o Fede Valverde, Kroos; Vinícius, Benzema, Hazard o Bale.

Valencia: Jasper Cillessen; Daniel Wass, Hugo Guillamón, Gabriel Paulista/Diakhaby/Coquelin, Gayá; Ferran Torres, Dani Parejo, Geoffrey Kondogbia, Carlos Soler; Rodrigo Moreno, Maxi Gómez/Gameiro.

Estadio: Ciudad Deportiva del Madrid

Horario: 17

TV: ESPN