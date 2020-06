Una decisión polémica: el gol de Valencia anulado a través del VAR Crédito: Captura de TV

MADRID (AFP).- El fútbol volvió en España y, con él, las polémicas en torno al arbitraje y el VAR con Real Madrid como protagonista central. Líder de La Liga junto con Barcelona tras tres triunfos consecutivos en el regreso de la competencia oficial, el equipo merengue se ubica en el centro de la tormenta cuando se dispone a recibir mañana a Mallorca. Y la situación calienta la escena de la disputa por el título: se habla de "escándalos" y se apunta a la "indignación y rabia" que generan las decisiones arbitrales en el club culé.

El domingo, tras vencer 2-1 a Real Sociedad, Real Madrid alcanzó en la cima a Barcelona, que el viernes igualó 0-0 con Sevilla. Pero su supremacía se ha visto cuestionada desde entonces por las polémicas arbitrales que rodearon al encuentro. En la noche del domingo, un feliz Zinedine Zidane se alegraba por los tres puntos y la recuperación del liderato, pero el club de San Sebastián desató su enojo con un duro comunicado: "Siempre es complicado ganarle al Real Madrid. A veces, como hoy, mucho más. Un penalti dudoso a favor de los blancos y un gol anulado a los realistas han dejado a la Real sin puntos en el partido de esta noche. Así, es imposible".

En el minuto 48, Diego Llorente tocó levemente a Vinicius en el área y el árbitro pitó un penal transformado en gol por Sergio Ramos. En el 68, Adnan Januzaj igualó para los vascos, pero su gol fue anulado por un dudoso fuera de juego. Y en el minuto 70, Karim Benzema controló el balón con el hombro antes de conectar un disparo que supuso el gol de una protestada victoria. En cada una de estas decisiones, el árbitro Xavier Estrada Fernández apeló a la ayuda del videoarbitraje (VAR) para decidir. Y todo terminó en escándalo.

"Líderes del VAR", tituló el lunes en su primera el diario catalán Sport, clamando un "escándalo en Anoeta", antes de volver a hacer foco este martes sobre el tema. El diario destaca que "indignación y rabia definen el sentir del grupo azulgrana tras las ayudas arbitrales al Madrid", con los barcelonistas dispuestos "a plantar cara al Real Madrid y al VAR" hasta el cierre del torneo.

"El Barça se queja, el Madrid se harta" , publicó este martes el periódico madrileño Marca, destacando por un lado "la indignación por las decisiones arbitrales" por parte del equipo culé, y por otro, la "queja formal (del Real Madrid) por los últimos horarios" ligueros publicados de cara a las próximas jornadas.

Los diarios en Barcelona desataron su bronca por las acciones arbitrales que supuestamente favorecieron a Real Madrid Crédito: Diario Sport y Mundo Deportivo

"Tengo mi opinión, pero no me voy a meter en nada. Un día son los horarios, otro día los árbitros... cada día hay algo. Yo hago mi trabajo, que ya es bastante complicado", se limitó a afirmar este martes Zidane en rueda de prensa. "Mi preocupación y lo que nos anima es el partido ante Mallorca que es una final. Real Madrid es una cosa importante de la que se habla todo los días. Cada uno puede opinar, pero yo no me meto en estos temas ni cuando está bien ni cuando está mal".

Por su parte, Quique Setién, entrenador de Barcelona, sentenció: "Hay cosas que no podemos controlar y que realmente no dependen de nosotros. Cada uno sacará sus conclusiones, pero es entendible que nos preguntemos por qué se revisan ciertas acciones y otras no. En unos partidos se hace y en otros no. Esto es lo que hace a uno pensar que el VAR realmente no se está utilizando bien. Y lo que parece claro es que esto no cambia, siempre hay polémica. El VAR es una herramienta que nos puede hacer mejores. Hay que usarla en la medida en que nos proporcione una visión muchísimo más clara de la realidad".

En un país donde los debates por la decisiones arbitrales son moneda corriente después de cada partido, las polémicas han vuelto más vivas si cabe con el regreso del fútbol el pasado 11 de junio. Y los merengues también ven como sigue coleando el tema Rodrigo: el delantero de Valencia tuvo que ver cómo el VAR le anuló dos goles en menos de cuatro días. Entre ellos, el gol que suponía adelantarse en el marcador contra el Real Madrid -se impuso por 3-0- el pasado jueves, tras un cuestionado fuera de juego.

Real Madrid ganó tres partidos en fila y es líder en España, pero acumula polémicas Fuente: Reuters

"Sobre el VAR, en vez de 'Video Assistant Referee', creo que significa: 'Vamos a Anulárselo a Rodrigo', ¿no? Vaya racha...", reaccionó el jugador el lunes en Instagram acompañando su mensaje con dos caras sonrientes. "¿Castigo?", se preguntó en primera el rotativo deportivo valenciano Super Deporte este martes, precisando que "Valencia se niega a pensar mal, pero las imágenes del VAR alimentan la sospecha".

Todo hace pensar que las especulaciones en torno a los merengues no van a parar cuando Real Madrid reciba a Mallorca en el estadio Alfredo Di Stéfano este miércoles en un partido que puede servirle para afianzar su posición al frente de la tabla clasificatoria. Mientras tanto, Zidane y sus dirigidos seguirán de cerca lo que ocurrirá hoy con Barcelona frente a Athletic Bilbao.