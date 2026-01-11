Real Madrid vs. Barcelona, por la Supercopa de España, en vivo

Barcelona arrasó al Athletic de Bilbao con un contundente 5-0 en la semifinal y estiró su racha a nueve victorias consecutivas en todas las competiciones. El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick, que ya se consagró campeón de la edición 2025 de este certamen justamente ante el mismo rival, llega nuevamente a la definición con autoridad futbolística y respaldo en los resultados. La única nota negativa para el conjunto culé pasa por la ausencia de Marc-André Ter Stegen. El arquero alemán debió regresar a España debido a una molestia en una de sus rodillas y quedó descartado para el partido decisivo, una baja sensible en un equipo que, aun así, atraviesa su mejor momento de la temporada.