Real Madrid vs. Barcelona, por la Supercopa de España, en vivo
El equpo blanco y el blaugrana definen el certamen por segundo año consecutivo
¡Y AHORA GOL DE REAL MADRID!
Parecía que todo terminaba con el tanto del polaco, pero no. El juez dejó jugar y hubo un corner para Real Madrid. Huijsen conectó de cabeza y la pelota dio en el ángulo. En el rebote, Gonzalo García primereó a su marcador y estableció el 2 a 2.
WHAT IS GOING ON 😱😱😱— ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026
BARCELONA 2-2 REAL MADRID!
TAKE A DEEP BREATHE!! pic.twitter.com/zzH5bD5f01
¡Y GOL DE BARCELONA!
Y cuando parecía que se iban al descanso 1 a 1, Lewandowski recibe un pase filtrado y la pincha ante la salida de Courtois. El conjunto blaugrana se pone otra vez en ventaja antes del entretiempo.
BARCELONA ANSWER RIGHT BACK THROUGH LEWANDOWSKI!!— ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026
THE END OF THIS FIRST HALF 😱😱😱 pic.twitter.com/NeEY1XAoOU
¡GOLAZO DE REAL MADRID!
Vinicius Jr. recibió sobre el costado izquierdo, casi en la mitad de la cancha. Desde ahí fue el brasileño, amagando y acelerando. Con dos rivales, enganchó y tiró un caño para ingresar al área, y cuando fueron a bloquearle el remate, se hamacó hacia adentro y marcó el 1 a 1.
VINI JR. NUTMEGS KOUNDE AND FINISHES TO EQUALIZE FOR REAL MADRID! INSANE GOAL 😳😳😳 pic.twitter.com/zHh9OBD35z— ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026
Lewandowski, cerca
Barcelona tiene groggy a Real Madrid y quiere marcar el segundo antes del final de la primera etapa. Yamal mete un estiletazo para Lewandowski, que no logra conectarla.
Cerca del segundo
Fermín quedó de frente al arco para ampliar la ventaja, pero su remate fue controlado por Courtois.
¡GOL DE BARCELONA!
Un minuto después, Raphinha tiene ventaja. Recibió la pelota en tres cuartos de cancha, encaró, se acomodó para su pierna izquierda y metió el zurdazo cruzado. Barcelona se pone arriba en el marcador.
RAPHINHA OPENS THE SCORING IN THE SPANISH SUPERCOPA 🔥 pic.twitter.com/CDKLXj2ctK— ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026
¡Se lo perdió Barcelona!
Raphinha quedó mano a mano con Courtois, pero definió muy mal y malogró una gran oportunidad para poner el 1 a 0.
Llegó Real Madrid
Gonzalo García se filtró en la defensa de Barcelona, se animó y sacó el remate cruzado. Terminó siendo fácil para Joan García
En campo blanco
Barcelona maneja la pelota y pisa fuerte en el campo de Real Madrid, que cubre sus espacios y no logra salir de ese asedio.
Pisotón a Yamal
Carreras llega tarde y pisa a Yamal en su botín derecho. El chico de Barcelona cae fulminado y el VAR desestima que haya sido jugada de expulsión.
Todo blaugrana
Barcelona maneja la pelota a su antojo y acumula pases entre sus jugadores, aunque le falta profundidad. El partido es bueno, pero sin emociones.
Se animó el Madrid
Real Madrid tuvo su primera chance. Valverde podía pegarle de volea al arco, pero optó por mandar un centro que no fue claro y el peligro se diluyó.
Barcelona domina
En los primeros minutos Barcelona se muestra más agresivo ante un Real Madrid más expectante en un partido que comenzó a todo ritmo.
¡SE JUEGA!
Comenzó el partido.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Luego de un juego de luces sobre el campo de juego y las tribunas, los 11 titulares de Real Madrid y de Barcelona ya están sobre el campo de juego.
Los 11 de Barcelona
Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.
🔥𝗧𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗫𝗜 🔥 pic.twitter.com/u6XGm1FUYR— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026
Los 11 de Real Madrid
Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 11, 2026
🆚 @FCBarcelona_es
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/ZWDYrS1wWg
Aquella goleada de 2025
En la definición de la Supercopa de España del año pasado, Barcelona goleó 5 a 2 a Real Madrid, con el brasileño Raphinha como gran figura. El extremo, que viene de marcar por duplicado ante los vascos, buscará volver a ser determinante y repetir esa actuación decisiva.
Cómo llega Barcelona
Barcelona arrasó al Athletic de Bilbao con un contundente 5-0 en la semifinal y estiró su racha a nueve victorias consecutivas en todas las competiciones. El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick, que ya se consagró campeón de la edición 2025 de este certamen justamente ante el mismo rival, llega nuevamente a la definición con autoridad futbolística y respaldo en los resultados. La única nota negativa para el conjunto culé pasa por la ausencia de Marc-André Ter Stegen. El arquero alemán debió regresar a España debido a una molestia en una de sus rodillas y quedó descartado para el partido decisivo, una baja sensible en un equipo que, aun así, atraviesa su mejor momento de la temporada.
Cómo llega Real Madrid
Real Madrid venció a Atlético de Madrid por 2-1 en un clásico de alto voltaje, con un golazo de tiro libre de Federico Valverde y otro de Rodrygo Goes. El encuentro estuvo marcado por la tensión, al punto de que se produjo una fuerte discusión entre Diego Simeone y Vinicius Junior: según trascendió, el entrenador argentino le habría dicho al brasileño que Florentino Pérez, histórico presidente de la Casa Blanca, iba a echarlo del club.
Bienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Supercopa de España: Real Madrid se enfrentará con Barcelona desde las 16. El encuentro se jugará en el estadio King Abdullah Sports City, de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita y será arbitrado por José Luis Munuera. Televisa Flow Sports.
