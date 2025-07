Real Madrid vs. Juventus: resumen, gol y resultado del partido por el Mundial de Clubes 2025

Real Madrid se quedó con el duelo de gigantes europeos ante Juventus y se metió en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. El Merengue ganó por la mínima diferencia con un gol del juvenil español Gonzalo García y en la próxima ronda se enfrentará al equipo que resulte vencedor del mano a mano entre Borussia Dortmund y Monterrey, que juegan este martes a las 22 (hora argentina) en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

En uno de los dos cruces entre europeos en los octavos de final de la Copa del Mundo, los de la Casa Blanca fueron mucho más que la Vecchia Signora, cumplieron con su condición de favoritos y ya están entre los ocho mejores del certamen ecuménico. La mano de Xabi Alonso, flamante DT de Real Madrid, ya comenzó a hacerse notar y uno de los máximos candidatos al título camina a paso firme en busca de la consagración.

Desde el comienzo, el esquema táctico sorprendió. Fue un 3-5-2, el mismo que le dio rédito ante Salzburgo en la última fecha de la etapa de grupos. En un torneo tan corto, es necesario adaptarse de inmediato y no insistir demasiado si algo no funciona. Ya habrá tiempo para pruebas. El ex entrenador de Bayer Leverkusen dispuso de un 4-3-3 clásico en las primeras dos fechas, que dejaron un empate contra Al Hilal y una victoria frente a Pachuca, pero el equipo mostró una mejor versión ante los austríacos con ciertos ajustes que se repitieron ante Juventus.

La nueva formación tiene variantes llamativas. El último hombre es el francés Aurelien Tchouameni, naturalmente mediocampista central. En la mitad de la cancha no hay un ‘5’ definido, pero quien cumple con esa función, al menos desde lo posicional, es Arda Güler, quien siempre se desempeñó como enganche o incluso como extremo. En zona ofensiva, en tanto, Vinicius Jr. está más centralizado de lo normal y acompaña a un ‘9′ de raza como Gonzalo García, que con sus actuaciones está dejando sin efecto la idea del cuerpo técnico de ir a buscar a Viktor Gyökeres o Ante Budimir.

El “experimento”, sin dudas, es efectivo. La joya turca maneja los hilos del equipo y les da libertad a Federico Valverde y Jude Bellingham para que se sumen al ataque con asiduidad. En la derecha, Trent Alexander-Arnold juega “a lo mismo” que jugaba en Liverpool, con mucho más protagonismo y adueñándose por completo de ese carril.

Ante la ‘Juve’, el dominio madridista fue total, principalmente en el segundo tiempo. En la primera mitad se habían repartido equitativamente las acciones de peligro e incluso Randal Kolo Muani tuvo la oportunidad de poner en ventaja a los italianos cuando apenas transcurrían 6′: quedó mano a mano ante Thibaut Courtois, pero intentó picar la pelota y la tiró por encima del travesaño. Pocos minutos después Kenan Yildiz, compatriota de Güler y uno de los jugadores más destacados en lo que va del Mundial de Clubes, desvió un remate desde afuera del área y protagonizó una de las últimas jugada de peligro en contra de Real Madrid.

En el complemento el campo de juego se tiñó de blanco. Los españoles salieron decididos a quedarse con la victoria y lo consiguieron con creces. Michele Di Gregorio, arquero de la Vecchia Signora, se convirtió en figura con varias atajadas de alto calibre y mantuvo vivas las esperanzas de un batacazo. O, visto desde otro lado, evitó una goleada ante el club más ganador de la historia. Contuvo remates de Bellingham y Dean Huijsen hasta que, a los 54′, el juvenil García, la gran apuesta de Xabi Alonso, conectó de gran manera un centro perfecto de Alexander-Arnold y abrió el marcador con un cabezazo inatajable.

*Noticia en desarrollo