Real Madrid y Benfica se enfrentan por la Champions League bajo la tensión y las polémicas que dejó la ida

El desquite por los 16os de final de la Champions League entre Real Madrid y Benfica se disputará este miércoles bajo el clima agitado que se instaló en la ida a partir del incidente que protagonizaron Vinicius y Gianluca Prestianni, con la denuncia por racismo que hizo el brasileño -lo acusó ante el árbitro de haberle dicho “mono”- contra el argentino. Un escándalo que tuvo más repercusión que el 1-0 de Real Madrid, con un golazo de Vinicius, cuyo festejó desencadenó el descontrol posterior.

Desde entonces, ambos clubes quedaron en veredas opuestas defendiendo cada uno su postura. Mientras Real Madrid, institucionalmente y a través de los futbolistas y el director técnico Álvaro Arbeloa señaló a Prestianni por discriminación y pidió medidas disciplinarias, Benfica respaldó sin fisuras el descargo del delantero argentino, que negó haber pronunciado un término racista. La polémica y las dudas escalaron porque Prestianni se tapó la boca con la parte superior de la camiseta en el momento que se dirigió a Vinicius. No hay lectura de labios posibles, solo los testimonios de una parte y la otra.

Prestianni y Vinicius, durante el incidente que protagonizaron en Lisboa Soccrates Images - Getty Images Europe

La UEFA intervino y suspendió a Prestianni por un partido de manera provisional, a la espera de que avancen las investigaciones para determinar un fallo. La sanción fue apelada por Benfica, con la intención de que pueda jugar la revancha. Más allá de la inhabilitación, el atacante surgido en Vélez viajó con la delegación a Madrid y este martes participó del entrenamiento en el Santiago Bernabéu. Más leña al fuego.

El reencuentro de José Mourinho con Real Madrid dejó atrás la nostalgia y gratitud por los tres años que el portugués pasó al frente del equipo para ser otro factor divisorio en la historia reciente. En el estadio Da Luz, el entrenador fue expulsado y luego hizo responsable a Vinicius por provocador. Y agregó que no era la primera vez que lo hacía, que lo mismo pasó en otros estadios.

Mou no estará este miércoles en el banco de los suplentes y no dio la conferencia de prensa previa. Se suponía que su regreso al Bernabéu después de 13 años iba a ser uno de los notas emotivas de la jornada, pero todo quedó envuelto en la tensión.

Quien sí atendió a los medios fue Arbeloa, que retomó el discurso del club sobre el caso Prestianni: “La UEFA tiene la oportunidad de dar un golpe contra el racismo y no dejarlo solo en un eslogan, en la bonita pancarta antes de los partidos. Lo dije y lo repito: nada de lo que pueda hacer, ni haya hecho Vinicius, justifica un acto de racismo". Unos minutos antes, el arquero Thibaut Courtois también fue al grano: “¿Mourinho? No se puede justificar el racismo, por una celebración. Le creo a Vinicius al 100%; lo escuchó al 100%. Y si Prestianni dijo ‘maricón’, me parece igual de grave; debemos dejar de ser tan tontos como sociedad".

Mourinho fue expulsado en la ida y este miércoles no estará en el banco de suplentes del Bernabéu Pedro Rocha� - AP�

Benfica adoptó una decisión extrema antes de las conferencias de prensa de João Tralhão, ayudante de campo de Mourinho, y del futbolista Fredrik Aursnes: no se iba a responder ninguna consulta sobre el caso Prestianni. El que abordó el tema en Lisboa, antes de embarcar hacia Madrid, fue el presidente Rui Costa: “A lo largo de la historia, Benfica ha sido un ejemplo de inclusión, de no al racismo. Su mayor abanderado es un jugador africano (por Eusebio). El Benfica es un ejemplo de inclusión. Hubo un incidente que se está analizando. Cooperamos al máximo. Prestianni no es racista, y yo nunca dejaría que un racista jugara en Benfica. Creemos en nuestro jugador. Sería el primero en señalarlo si Prestianni fuera racista. Benfica está protegiendo a su jugador, que se ha sentido muy ofendido en los últimos días. ¡No hay nada probado! ¡Prestianni no es racista, lo garantizo!”.

Con respecto a las alegaciones que presentará Prestianni ante la UEFA, un informe de The Times, citado por la agencia EFE, consigna que el argentino justificará que le dijo “maricón” en respuesta a que Vinicius lo trató de “enano”.

Por si faltara algún condimento más, Kylian Mbappé quedará al margen por una lesión en la rodilla izquierda que arrastra desde hace tiempo y no termina de recuperarse.

Los desquites por los 16os de final