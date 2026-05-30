Dónde se puede ver en vivo hoy la final de la Champions League 2025-2026

El encuentro se disputa este sábado a las 13 (horario argentino) en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, con arbitraje del alemán Daniel Siebert
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Este sábado se disputa la final de la UEFA Champions League 2025-2026. A partir de las 13 (horario argentino), en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, París Saint Germain (PSG) y Arsenal se disputarán mano a mano el trofeo más importante de Europa a nivel de clubes. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del alemán Daniel Siebert, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. El minuto a minuto estárá disponible en canchallena.com.
El equipo parisino persigue su segunda ‘Orejona’ consecutiva tras romper el año pasado una extensa sequía. El camino hacia la definición de este año fue exigente e incluso sufrió desde el comienzo, quedando undécimo en la Fase Liga, lo que lo derivó a disputar los playoffs. Los Gunners, por su parte, fueron líderes con puntaje ideal en la primera ronda y alcanzaron la instancia decisiva por primera vez en su historia de manera invicta.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el año pasado, por las semifinales de la Champions League 2024-2025. En aquella oportunidad, PSG se quedó con el boleto a la final tras ganar por 3 a 1 en el resultado global. En la ida, disputada en el Emirates Stadium, ganó por la mínima diferencia con un gol de Ousmane Dembélé. Luego, en la vuelta, celebró por 2 a 1 con tantos de Achraf Hakimi y Fabián Ruiz (Bukayo Saka descontó para Arsenal).
- Según los pronósticos deportivos, PSG corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el trofeo, en la final de la Champions de este sábado.
PSG vs. Arsenal: cómo ver online
La final está programada para este sábado a las 13 (horario argentino) en Budapest, Hungría, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Fox Sports.
- Disney+.
Posibles formaciones
- PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz o Warren Zaïre-Emery; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.
- Arsenal: David Raya; Christian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Martin Odegaard, Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.
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