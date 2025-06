Real Madrid y la construcción de un búnker para poder competir en el Mundial de Clubes

Parece imposible de imaginar para una cita tan importante en el mundo del fútbol. El Mundial de Clubes reúne a los mejores equipos del planeta, pero algunas cuestiones parecen no haber estado a la altura de semejante acontecimiento. Y el asunto es que Real Madrid, cuando llegó al The Gardens North County District Park, en Miami, se llevó una sorpresa, porque cuando conoció al lugar de entrenamiento del equipo, hace un año, se encontró con que no había nada y que debían hacer una inversión millonaria para poner en condiciones el lugar para que el equipo pueda entrenarse allí.

“Aquí no tenían nada, lo hemos hecho todo nosotros”, le revelaron algunos integrantes de la delegación de Real Madrid al diario español Marca. Se trata de un parque municipal de 33 hectáreas, inaugurado en 2019, que cuenta con 10 canchas de césped iluminadas y diseñadas para cumplir con las regulaciones de la FIFA.

Sin embargo, Real Madrid renovó “las canchas 1 y 2 con césped de alta calidad y sistemas de drenaje rápido, con una construcción y mantenimiento que fue posible gracias a un apoyo de casi 100.000 dólares por parte del Palm Beach County Spots Commission y de Real Madrid, que pidió que el terreno ‘respirase’ el último año para arrancar ellos con el cambio de suelo, explicó Marca en su informe. Las canchas fueron montadas con césped Bermuda Latitude 36 e iluminación LED.

Ahora bien, los esfuerzos de Real Madrid por poner en condiciones los campos de juego, no fueron los problemas más grandes con los que se encontraron los encargados de la logística del conjunto español. Es que, el verdadero desafío fue levantar desde cero unas instalaciones que permitieran entrenamientos al nivel de élite. El club fabricó carpas climatizadas como vestuarios, duchas portátiles de última generación, piletas de agua helada para la recuperación muscular y un gimnasio móvil totalmente equipado. Toda la infraestructura fue gestionada y financiada por el club, que asumió la construcción de todo este equipamiento como si se tratara de una sede propia. Todo se trató para poder competir de la mejor manera.

Pero no se trató sólo de pensar en la infraestructura, sino que el equipo merengue hasta tuvo que intervenir en la seguridad del predio. Es que como se trata de un parque que es de uso público y abierto a todos los que viven en la zona, los españoles reforzaron el perímetro del sector de entrenamiento con vigilancia privada y presencia policial permanente. Incluso, se ha instalado una comisaría móvil justo al lado de los campos utilizados por el equipo. Aun así, el resto del parque continúa abierto a los ciudadanos.

En las últimas semanas el club español informó a las autoridades que ya llegó a la determinación de que no pisará el césped de los estadios donde juegue con el fin de evitar lesiones. Sólo conocerán de primera mano los recintos minutos antes de jugar los partidos. El debut de Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025 será este miércoles, ante el Al Hilal.

Según los medios españoles, desde la FIFA valoraron positivamente toda la adaptación que realizó Real Madrid en The Gardens North County District Park, ya que desde esta iniciativa es ahora uno de los complejos de referencia en la región, y recibirá el año próximo el Mundial 2026. Es más, se informó que también se utilizará como sede para academias de la MLS y la NWSL.