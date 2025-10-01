Real Madrid y una pregunta que incomoda a todos: ¿qué pasa con Fede Valverde?

Real Madrid y Federico Valverde atraviesan un período de crisis. Si fueran una pareja, bien podría hablarse de “la comezón del séptimo año” ante esta situación inesperada con el uruguayo, que desde que llegó en 2018 edificó una carrera intachable, a un nivel altísimo y se convirtió en un referente de la institución blanca.

Es más: después de su gran tarea en el Mundial de Clubes, nadie vio venir este contexto. Porque hasta hace poco, el uruguayo parecía un intocable: capitán con o sin brazalete, motor inagotable de la mitad de la cancha y ejemplo de compromiso desde su llegada en 2018, cuando Julen Lopetegui pidió por él.

Sin embargo, la imagen que dejó en el contundente 5 a 0 sobre FC Kairat Almaty, por la segunda fecha de la Champions League, encendió una alarma que no se imaginaba. No fue ni al banco, una decisión que Xabi Alonso insistió en aclarar que había tomado antes de las declaraciones del futbolista.

Lo curioso es que Valverde, en la previa, había lanzado una frase contundente: “No nací para jugar de lateral derecho”. La afirmación sorprendió porque llegaba en un momento en el que las bajas de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold abrían precisamente esa posibilidad.

El partido destapó escenas poco habituales en él. No participó del tradicional “loco” con los suplentes durante la entrada en calor —algo que con Xabi es obligatorio— y apareció sentado, solo, en el banco, alejado de sus compañeros.

Más tarde, en el calentamiento, se lo vio pasear con las manos en la espalda y rostro serio, mientras el resto de los compañeros seguía la rutina. Incluso Jude Bellingham se acercó a hablarle al oído, en una escena que dejó entrever cierta incomodidad. Valverde no jugó un solo minuto y terminó volviendo al banco con la misma cara adusta.

Bloquea esto también, @fedeevalverde



Eres tú, tocándote los cojones anoche. pic.twitter.com/BWuEUpwztC — IAM HUSTLE HARD 304 FAN ACCOUNT (@inakiangulo) October 1, 2025

En los medios deportivos de España, y en especial los que están identificados con el Madrid, se habla de esta situación desde hace varios días.

Por ejemplo, el periodista Roberto Gómez, del diario Marca, cuestionó la actitud del entrenador: “Xabi Alonso fue muy vengativo, lo que le ha hecho a Valverde, para mí no tiene nombre. Hace años que yo no escuchaba a un futbolista del Real Madrid hablar de compromiso y de actitud que después no juegue, junto a Bellingham, me parece una factura interna tras lo ocurrido en el Metropolitano”, en referencia al 2-5 ante Atlético de Madrid.

En otra nota titulada “El gran problema que el Real Madrid no imaginaba tener”, ese mismo medio analiza: “La situación de Fede Valverde en el Real Madrid ha generado una notable extrañeza. Una insólita suplencia, que por sí sola no genera dudas, hasta que se analiza el trasfondo de la historia”

Valverde fue una de las figuras de Real Madrid en el Mundial de Clubes PAUL ELLIS� - AFP�

Ante esta situación, el futbolista uruguayo decidió hablar, y lo hizo a través de su cuenta de X: “He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso. Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos. Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”.

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025

El contraste fue llamativo. Hasta ayer, Fede siempre había sido el profesional perfecto: obediente, comprometido, dispuesto a ocupar cualquier lugar que le pidieran. “Conociéndolo, seguro que le molesta. Siempre le gusta estar al pie del cañón. Si puedo ir a la batalla con él, iría con él, porque se parte la cara por nosotros”, aseguró su compañero Fran García, reflejando el sentir del vestuario.

La situación actual obliga a repasar los últimos meses. Xabi había elogiado públicamente al uruguayo después el Mundial de Clubes: “Lo puedo ver en muchos sitios, como a Steven Gerrard en su día”, llegó a compararlo.

La evolución de Valverde parecía encaminada a darle protagonismo como mediocampista central, con libertad para atacar y defender, y no a relegarlo a un lateral donde nunca se sintió cómodo.

Él mismo lo reconoció con honestidad brutal: “Estoy haciendo las cosas bien en el medio, en mi posición, en la que siempre trabajé. Disputé el medio con los mejores jugadores del mundo y saqué mi lugarcito para ser ahora uno de los pilares del centro del campo del Real Madrid. El entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral, creo que eso ya lo tiene muy convencido. Siempre estoy a disposición, pero hay muchos jugadores que dan el máximo para tener la oportunidad de jugar ahí”,

Valverde es uno de los futbolistas más queridos por los hinchas de Real Madrid Pablo García - AP

Los números también ayudan a entender el cuadro. La temporada pasada fue el jugador con más partidos disputados en Europa: 78 encuentros oficiales, 6649 minutos. Una cifra que habla de un esfuerzo descomunal y que inevitablemente genera desgaste. Sostener durante siete años seguidos un nivel altísimo es casi imposible.

El presente lo muestra incómodo, sí, pero no entregado. El club no tiene dudas sobre su futuro: su contrato lo vincula hasta 2029 y nadie considera su salida en el corto plazo. De hecho, en el entorno del vestuario lo explican como lo que es: un mal momento.

De hecho, ante la magnitud de las reacciones ante su ausencia en el partido por la Champions, el jugador habló: “Me sorprende que salgan estas cosas. Siempre dije que estaba a disposición para jugar en donde sea, nunca me negué a nada y es un honor formar parte de este club”.

Quizás el desafío ahora pase por reencontrar su lugar en el esquema que propone Xabi Alonso. El Madrid actual juega a otra cosa: presiona alto, encierra al rival, reduce riesgos. En la era Ancelotti, en cambio, Valverde brillaba con sus idas y vueltas, con su zancada larga y con sus remates desde afuera del área. Hoy, en un rol más defensivo, más de escoba y recogedor, cuesta verlo disfrutar.

Qué le pasa a Valverde es la pregunta que se hacen todos en Madrid. Y la respuesta tal vez no encierre ningún misterio. Probablemente no le pase nada que no le haya sucedido antes a grandes futbolistas en sus bajones. Su autoexigencia es feroz, y por eso cualquier crítica externa nunca será más dura que la que él mismo se dedica. La diferencia es que esta vez lo mostró con gestos en público. Y en un club como el Real Madrid, cada situación se magnifica.