Corrupción: Reapareció Blatter y acusó a Infantino, su sucesor en la FIFA

Blatter, en sus últimos momentos como presidente de la FIFA. Ahora, arremetió contra su sucesor, Gianni Infantino. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2019 • 20:30

A los 83 años y suspendido hasta 2022 para poder ejercer un cargo en el fútbol, el suizo Sepp Blatter reapareció en la arena pública para cuestionar a su sucesor en la presidencia de la FIFA , el ítalo-suizo Gianni Infantino . Blatter brindó una entrevista a la agencia AFP justo cuando se cumplen cuatro años de la redada de la policía helvética en el hoter Baur Au Lac, un procedimiento conocido como "Operación Darwin" que dio comienzo al escándalo de corrupción en el fútbol llamado FIFAgate . "Gianni, a quien yo conocí como secretario general de la UEFA, fue uno de los que frenó la puesta en práctica del paquete de reformas decidido en el congreso de 2011", recordó Blatter durante la entrevista. Y añadió: "Habíamos decidido también entonces controlar la integridad de los miembros. ¿Quién fue el primero en tomar la palabra? Infantino, que dijo: 'Estamos a favor del control de la integridad pero no en nuestra casa (la UEFA). Nunca aceptaremos que un comité de la FIFA controle la integridad de nuestros miembros'".

En otro pasaje de la charla, Blatter (que en los últimos días fue noticia por reclamarle a la FIFA una colección de 80 relojes de lujo de marcas como Patek Phillippe y Omega) fustigó a Infantino por la oferta de 20 mil millones de dólares que su sucesor dijo haber recibido para reformar el Mundial de Clubes: "En esa famosa oferta de 20.000 millones de euros no hay transparencia y sin embargo es eso lo que él predicaba". Sobre el Mundial de Clubes, en cambio, hizo una autocrítica: "Debo admitir, mea culpa, que las competiciones de clubes no son un tema de la FIFA, son las federaciones nacionales y las confederaciones las que las organizan. Y la primera competición de clubes, en 2000 en Brasil (con 8 equipos, NDLR), fue un ensayo que se vio que no funcionaba".

Blatter también opinó sobre la idea del actual presidente de llevar el Mundial de selecciones a 48 equipos en la próxima edición del torneo ecuménico, que se realizará en Qatar en 2022: "La FIFA intentó jugar un rol que no era el suyo. En geopolítica, la FIFA puede de vez en cuando ser un actor, pero ser 'director del show', lo que ha tratado de hacer con el Mundial de 48 equipos".

Revés para Valcke en la Justicia suiza

Además de las palabras de Blatter, el mundo FIFA recibió una noticia relacionada con quien fuera el secretario general del suizo durante su último tramo al frente del fútbol mundial: el francés Jerome Valcke. Según la agencia AFP, la justicia helvética resolvió rechazar el reclamo del francés contra la sanción de 10 años para ocupar cargos en el fútbol por hechos de corrupción. El nombre de Valcke apareció relacionado con un escándalo de reventa de entradas en el Mundial de Brasil 2014 y en una investigación por el uso de aviones pagados por la FIFA que el exejecutivo de la entidad utilizó para trasladar a su familia. Al francés de 58 años que ahora reside en Barcelona le queda una carta en la baraja para intentar conseguir su reinserción en el mundo del fútbol: la Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Allí mismo acudió otro exejecutivo suspendido para buscar que lo habiliten (en su caso, por una sanción de cuatro años). Fue otro francés: Michel Platini.