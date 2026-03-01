¿Se juega la Finalissima por la guerra en Irán? Esto es lo que se sabe del Argentina vs. España

La Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) anunció este domingo la suspensión de “todos los torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso” a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente y, en consiguiente, se puso en duda la Finalissima entre la selección argentina y España programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha.

“Las fechas de reanudación de los torneos se anunciarán más adelante a través de los canales oficiales de la Federación”, agregó la entidad que rige el fútbol en Qatar. La decisión de cancelar la actividad radica en que tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán, que provocó la la muerte del líder supremo del Régimen de Irán, Ali Khamenei; tuvo como respuesta el ataque de los iraníes a zonas donde hay bases militares norteamericanas en la región y fueron afectadas Dubái y Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos; Doha en Qatar y Manama en Bahréin.

📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

El trofeo que se disputa entre los campeones de América y Europa es organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Ninguna de las entidades se expresó sobre la situación, pero siguen de cerca la cuestión y es probable que aguarden a cómo se resuelve la guerra en Medio Oriente para tomar una decisión respecto de un encuentro que no es oficial para la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), la cual lo considera un amistoso.

Para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la preocupación también radica en que luego de la Finalissima, el 31 de marzo, tiene previsto disputar un cotejo de preparación en Doha ante Qatar. De concretarse, será el último previo a que el entrenador Lionel Scaloni defina la lista de jugadores para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En caso de suspenderse ambos duelos, la institución presidida por Claudio Tapia tendrá que conseguir otros rivales a contrarreloj para la primera fecha del año de la FIFA porque es trascendental que la albiceleste tenga actividad.

El escenario de la Finalissima es el mismo escenario donde en diciembre de 2022 la albiceleste logró el título del Mundial de Qatar. Allí, los dos mejores combinados del planeta de cara a la Copa del Mundo 2026 deben dirimir el prestigioso trofeo que pone cara a cara los campeones de América y Europa.

Este año argentinos y españoles pueden cruzarse dos veces entre sí y la segunda sería en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá. Si uno es líder de su zona y el otro es escolta, chocarán en 16avos de final, es decir en la primera ronda de eliminación directa. En caso de ambos lograr el primer lugar, recién podrían hacerlo en una hipotética final.

Las selecciones de la Argentina y España jugarán la Finalissima en marzo de 2026

La historia del trofeo intercontinental

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.

Cómo llegaron Argentina y España a la Finalissima 2026

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

El historial de Argentina vs. España

Ambos países se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1. Ese día, en la selección nacional fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresaron desde el banco de suplentes Lautaro Martínez y Marcos Acuña. Fueron parte del equipo Leandro Paredes y Ángel Correa. En el combinado europeo, en tanto, estuvieron Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Rodri. Se trata de futbolistas que tienen grandes chances de ser citados para la Finalissima y el Mundial 2026.