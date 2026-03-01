La Asociación de Qatar suspendió el fútbol “hasta nuevo aviso” por los ataque de Irán y la Finalissima queda en suspenso

La noticia impacta en el corazón de la selección argentina y la de España de cara a su planificación para la Copa del Mundo. Es que la crisis bélica en Medio Oriente provocó la suspensión del fútbol en Qatar y la Asociación tomó la drástica decisión de que esta medida será “hasta nuevo aviso”. Por lo tanto, ante este escenario, la Finalissima, programada para el 27 de marzo en el Lusail de Doha, no podría realizarse. O por lo menos, quedó en un limbo.

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán (que causó la muerte del ayatollah Ali Khamenei) desató, desde este sábado un nuevo conflicto bélico. La Guardia Revolucionaria iraní bombardeó bases estadounidenses en Bahréin, Emiratos Árabes y también en Qatar, lo que generó una ola de tensión y miedo en toda la región.

Según informaron los medios internacionales, los ataques continúan este domingo, con explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama. “Irán acaba de declarar que hoy va a atacar más fuerte que nunca. Los atacaremos con una fuerza nunca antes vista”, afirmó Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos.

Los qataríes obligaron a sus ciudadanos a quedarse en sus casa salvo fuerza mayor, ya que nuevos misiles lanzados desde Irán cayeron sobre Doha y ya se registraron 16 heridos. Misiles que, en teoría, van enfocados a la base militar que Estados Unidos, aliada de Qatar, tiene en el territorio.

En este contexto es que la Qatar Football Association informó: “El aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy (por este domingo) hasta nuevo aviso”. Y agregaron: “Las fechas de reanudación de los torneos se anunciarán más adelante a través de los canales oficiales de la Federación, pidiendo a Dios Todopoderoso que proteja a nuestro país y perpetúe la bendición de seguridad y protección sobre él...”.

Por lo tanto, el esperado duelo entre los campeones de América y Europa que está programado para el 27 de marzo en Lusail, Doha, quedará en suspenso y la noticia de que las entradas se agotaron en un puñado de horas, es apenas una anécdota.

La suspensión, momentánea, de la Finalissima, también dejaría a la selección Argentina sin el segundo amistoso de la ventana, previsto para el 30 del actual ante Qatar, también en Doha. Si la situación no cambia, o la AFA organiza algún otro encuentro en ese fecha, los próximos amistosos ya serían con el plantel defintivo, en junio, días antes del Mundial (partidos, por cierto, todavía no confirmados porque se cayeron los posibles compromisos con México y Honduras).

Ante este escenario y frente a la incertidumbre que se genera por este conflicto bélico en Medio Oriente el próximo partido de la selección será el del debut en la Copa del Mundo, ante Argelia, el 16 de junio, en Kansas, en los Estados Unidos.