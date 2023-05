Diego Lugano desató la polémica con una frase: “A la Argentina la ayudaron a ser campeona” en Qatar

escuchar

Histórico capitán de Uruguay, Diego Lugano dejó de jugar en enero de 2018, pero se apasiona igual que cuando lucía el brazalete. Antes en un campo de juego, y ahora en una entrevista, el exdefensor nunca enseñó tibieza para jugar y tampoco para declarar. De la final del Mundial de Qatar 2022 van a transcurrir cinco meses el próximo jueves 18, pero el fútbol siempre realiza viajes al pasado para rescatar toda clase de situaciones: consagraciones, jugadas históricas, partidos y figuras que quedan grabados en la memoria, escándalos y también polémicas.

El charrúa no dio rodeos cuando fue consultado sobre el título que logró la Argentina tras ganarle a Francia. Y el mensaje resultó filoso, controvertido: “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero cuatro de los cinco penales que le cobraron, no fueron. Totalmente forzados. Eso es una realidad”, manifestó en una entrevista con Radio Carbe, de Uruguay.

Lionel Messi levanta la Copa del Mundo y desata el festejo de la Argentina en Qatar 2022; Diego Lugano apunto a que la figura del capitán le servía también a la FIFA Julian Finney - Getty Images Europe

Referente de la Celeste, con una Copa América en su mochila –Argentina 2011- y casi 100 partidos con la camiseta de la selección, Lugano se ganó el reconocimiento y respeto del planeta fútbol, porque el recorrido lo llevó a debutar en Nacional, pero la campaña continuó por Plaza Colonia, San Pablo –es ídolo y embajador del club paulista, donde tuvo dos etapas y en donde terminó su campaña en 2017-, Fenerbhace, Paris Saint-Germain, Málaga, West Bromwich Albion, BC Hacken y Cerro Porteño.

No solo se refirió al arbitraje, sino que también involucró la figura de Lionel Messi en esas decisiones que sostiene que fueron polémicas y beneficiaron a la selección en Qatar. “Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina, que supo aprovecharse de eso”.

Lionel Messi inicia el festejo de su gol, de penal, frente a Países Bajos, por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022; también la Argentina tuvo penales a favor con Arabia Saudita, Polonia, Croacia y Francia Clive Brunskill - Getty Images Europe

En un principio, Lugano intentó desestimar referirse a la actuación de los árbitros, aunque después de señalar el supuesto beneficio que tuvo el plantel que dirigió Lionel Scaloni no tuvo reparos en recordar qué sucedió con Uruguay en la última Copa del Mundo. “No voy a hablar de los arbitrajes del Mundial de Qatar, porque fueron una vergüenza. En Qatar agarré del brazo al pelado [Pierluigi] Collina y le dije: ¿Qué pasó con Uruguay? ¿Qué hicieron con nosotros? Y me dijo: ‘Fueron jugadas de interpretación’”, señaló, sobre las discutidas sanciones que dejaron a la Celeste eliminada en la etapa de grupos.

La infracción del arquero uruguayo Sergio Rochet sobre Mohammed Kudus, una de las jugadas polémicas que Diego Lugano apuntó que tuvo la Celeste en el Mundial de Qatar 2022 Manu Fernandez - AP

En Qatar, Uruguay superó 2-0 a Ghana en la jornada final, pero no le alcanzó por diferencia de goles. Y el mundo Celeste le disparó a la actuación del VAR. El penal a favor de los africanos, por supuesta infracción del arquero Sergio Rochet sobre Kudus, que finalmente el guardavalla le detuvo a Ayew; una infracción sobre el atacante Darwin Núñez en el área que el VAR revisó, pero no modificó el fallo, y otra jugada en la que Edinson Cavani reclamó falta en el área, pero que el árbitro no solo no pitó, si no que no se tomó la molestia de revisar... Los desacuerdos con las decisiones arbitrales tenían un capítulo previo, cuando se sancionó un penal en contra, ante Portugal, por una supuesta mano de José María Giménez.

El combo y la eliminación –se clasificaron Portugal y Corea del Sur-, enardecieron a los charrúas, que terminaron la participación envueltos en un escándalo: Giménez -agredió a un oficial de la FIFA- y Fernando Muslera recibieron cuatro partidos de suspensión, mientras que Cavani -golpeó el monitor del VAR- y Diego Godín fueron sancionados con un juego por el Comité Disciplinario de FIFA. Además, fueron multados con un total de 70.569 dólares.

🫡 ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨!



Bielsa asume como técnico de la Selección Mayor. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/5kLDD2aqsC — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 15, 2023

En la entrevista Lugano también hizo mención a la contratación de Marcelo Bielsa como nuevo seleccionador, que fue oficializado el lunes por la AUF. “Obviamente soy hincha de los jugadores y de los técnicos uruguayos, pero hoy el fútbol está muy globalizado. Marcelo Bielsa es de los pocos técnicos que no son uruguayos que pueden dirigir a Uruguay. Vamos a ver jugar y entrenar otras cosas sobre este deporte. A nivel local puede sacudirnos un poco, precisamos una figura como Bielsa. También a la hora de jugar los partidos, porque incluso hasta en nuestro mejor momento en la selección seguimos teniendo algo de conservadores. No hay un jugador que haya sido dirigido por él que no hable maravillas. A nivel mundial nos posiciona, sin dudas”, analizó el caudillo, siempre filoso en el campo de juego y también con sus declaraciones.

LA NACION