Redes sociales: los tres clubes grandes que no saludaron a Boca en su cumpleaños

Fue un cumpleaños particular. Boca celebró 115 años desde su fundación. Y los fanáticos xeneizes en Argentina y el mundo exhibieron las banderas azul y oro desde sus hogares como celebración del aniversario, que se produjo en medio del aislamiento social obligatorio dispuesto para contener la propagación del coronavirus . A los saludos se unieron una enorme cantidad de futbolistas y ex futbolistas xeneizes y también varios clubes del mundo, aunque hubo una particularidad: ni River, ni Independiente ni San Lorenzo se acoplaron a las felicitaciones.

Según consignó el diario deportivo Olé , de los 24 equipos que juegan en la Superliga, sólo 11 le dedicaron unas palabras al último campeón argentino en la redes sociales . Pero lo que más sorprendió fue que River, Independiente y San Lorenzo no se acordaron de la entidad de la Ribera en una fecha tan especial. Racing fue el único de los grandes que lo saludó a través de su cuenta de Twitter . Por otro lado, el presidente de Boca , Jorge Amor Ameal, reconoció que su par Rodolfo D'Onofrio lo llamó personalmente.

Hay explicaciones -o al menos eso deslizan- para la falta de comunicación en fechas tan especiales. River y San Lorenzo, por ejemplo, son de los pocos clubes del fútbol argentino que no felicitan al resto en el día de su aniversario. Boca dejó de hacerlo hace algunos años porque el gesto no era recíproco. Y el Rojo lo mantuvo hasta 2018 y luego optó por no hacerlo más.

En el medio aparece una salvedad: River felicitó a Boca, su eterno rival en el fútbol argentino, tras la obtención del equipo de Miguel Russo de la más reciente Superliga, un título que disputó hasta la última fecha con el conjunto de Marcelo Gallardo.

No obstante, varias instituciones del exterior como Arsenal de Inglaterra, Olympique de Marsella y PSG de Francia, Napoli de Italia y Peñarol de Uruguay recordaron la fecha del 3 de abril en sus redes sociales y enviaron saludos destinados a la Ribera.

De la Argentina, entonces, Racing, Lanús, Huracán, Argentinos, Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima La Plata, Patronato, Defensa y Justicia, Arsenal y Unión se acoplaron a los saludos. También lo hicieron varios clubes de las diferentes categorías del ascenso. Sin embargo, Atlético Tucumán, Colón de Santa Fe, Vélez, Newell's, Talleres de Córdoba, Rosario Central, Godoy Cruz, Aldosivi y Estudiantes, por ejemplo, no saludaron a Boca.