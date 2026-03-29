Repechaje del Mundial 2026: el clima hostil y las duras condiciones climáticas que tendrá Italia en su visita a Bosnia-Herzegovina

La selección de Italia buscará romper el maleficio de ausencias mundialistas tras 12 años. Pero para eso deberá medirse como visitante ante Bosnia-Herzegovina este martes, en una suerte de “final” rumbo a la próxima Copa del Mundo que tendrá muchos condimentos. En las últimas horas los medios italianos empezaron a hablar del arbitraje. Pero a este reclamo se le suman las condiciones climáticas en las que se jugaría el partido, que se disputará en una pequeña ciudad a poco más de 50 kilómetros de Sarajevo y que llevó a modificar la logística de la Azzurra, que jugará en un estadio que no llegará a los 10.000 espectadores.

Será sin dudas el duelo más atractivos del repechaje europeo. La ecuación es simple: el que gana se clasificara al Mundial 2026, estará en la zona B y compartirá grupo con Canadá, Qatar y Suiza. Pero este mano a mano ya tiene muchos atractivos previos. El primero fue la viralización de un video en el que se vieron a futbolistas italianos festejando el triunfo por penales de la selección balcánica ante Gales. Luego, salieron a pedir disculpas y adar explicaciones sobre lo sucedido. También, las alarmas que se encendieron sobre la elección del árbitro francés Clément Turpin, con “Un antecedente escalofriante”, como tituló La Gazzetta dello Sport.

Gennaro Gattuso, entrenador de la selección italiana Claudio Villa - FIGC - FIGC

Sumado a esto la final por el repechaje A se jugará en Zenica, una ciudad con 115.134 habitantes ubicada a 70 kilómetros de Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, donde estuvo nevando por cerca de 24 horas. La localidad, así como también el estadio Bilino Polje, casa del NK Celik Zenica, quedaron cubiertos de una capa blanca y, para peor, se esperan lluvias. Estas condiciones complicaría aún más el terreno de juego. Además, el pronóstico anticipa temperaturas bajo cero para el martes a la hora del partido.

Este contexto hizo que Gennaro Gattuso, entrenador de la selección italiana, cambiara la hoja de ruta de la Azzurra. Tenían previsto realizar su último entrenamiento en el estadio Bilino Polje. Pero decidieron modificar el plan y se ensayarán el lunes por la mañana en el centro de entrenamiento de Coverciano. Así, a las 16.30 (hora de Italia), volarán a Bosnia en un vuelo chárter y aterrizarán a las 19. Una vez arribados a Zenica, se limitarán a un reconocimiento del campo de juego, para no dañarlo más de lo que ya lo hizo el clima, y luego la conferencia de prensa de la que participará el director técnico y un futbolista.

Current weather at Bilino Polje Stadium where we will host Italy. 🎥:DnevniAvaz #BIHITA 🇧🇦🇮🇹 pic.twitter.com/iEr8aiVWUu — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 28, 2026

En cuanto al ambiente que ofrecerán los espectadores locales, Italia vivirá un infierno en el estadio Bilino Polje. Así como la selección Azzurra se mudó a Bérgamo para el duelo ante Irlanda del Norte en la instancia en la semifinal de repechaje A de Europa, Bosnia sabe que este pequeño reducto jugará su parte en el gran choque del martes. Cuenta con una tribuna que se extiende sobre el terreno de juego al estilo inglés y estará muy presente el aliento local.

Bosnia eligió este escenario incluso sin poder usar toda su capacidad. Por incidentes que ocurrieron allí en un duelo reciente ante Rumania, la FIFA redujo el aforo del Bilino Polje en un 20%, que podrá tener apenas 8.800 espectadores de los 15.600 asientos disponibles. Se espera la llegada de entre 500 y 800 hinchas italianos para buscar el pase al Mundial 2026.

Un antecedente prometedor

Italia ya disputó un partido en estas condiciones de tiempo y en un escenario similar. En octubre de 1997 nevaba en Moscú cuando Italia, dirigida por Cesare Maldini, disputó el partido de ida del repechaje para clasificarse para el Mundial de Francia 98. En la fría noche del debut de Gianluigi Buffon, que reemplazó a Gianluca Pagliuca, el partido terminó 1-1 con gol de Christian Vieri a los 4 de la segunda etapa y la igualdad de los locales tras un gol en contra de Fabio Cannavaro. Luego hubo festejos en Nápoles tras la victoria por 2-0 en el partido de vuelta.