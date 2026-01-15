Repudio general ante nuevos insultos racistas contra Vinícius Jr., antes del partido de Copa del Rey en Albacete

LaLiga condenó este jueves los insultos racistas dirigidos a Vinícius Júnior en la previa del partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Albacete, disputado este miércoles en el estadio Carlos Belmonte. El episodio ocurrió antes del inicio del encuentro, en los alrededores del estadio, durante la llegada del equipo blanco.

“Desde LaLiga condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. Vinícius, LaLiga está contigo”, expresó la patronal del fútbol español a través de sus redes sociales, junto al lema “LaLiga. La fuerza de nuestro fútbol contra el racismo”.

En un video difundido por el diario AS se escucha a un grupo de personas proferir insultos racistas contra el delantero brasileño, que fue titular en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador de Real Madrid, tras la salida de Xabi Alonso. El insulto fue explícito y se produjo antes de que comenzara el partido, que terminó con la eliminación del conjunto madridista tras la derrota por 3-2.

El episodio generó una rápida reacción dentro del propio vestuario del Real Madrid. Thibaut Courtois, que no participó del encuentro, compartió las imágenes en sus redes sociales y escribió: “Basta ya de racismo. Esto es bochornoso”. El mensaje del arquero se sumó al respaldo que el club ha expresado de manera constante hacia Vinícius en episodios similares.

No se trata de un hecho aislado. Vinícius fue víctima de reiterados insultos racistas en distintos estadios de España desde 2022. En junio de 2024, tres aficionados del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión por delitos de odio tras insultarlo en Mestalla. En mayo de 2025, otros cinco hinchas recibieron una pena de un año de cárcel por hechos ocurridos en un partido ante el Valladolid en diciembre de 2022.

Además, cuatro integrantes del grupo ultra Frente Atlético fueron sentenciados por colgar un muñeco con la camiseta del jugador en enero de 2023, aunque evitaron la cárcel tras acordar penas de multa, inhabilitación y prohibición de ingreso a estadios.

Desde 2022 se registraron al menos 18 denuncias judiciales por comportamientos racistas contra el futbolista brasileño. Vinícius, lejos de silenciar los episodios, optó por denunciarlos públicamente, una postura que le valió respaldo institucional, pero también críticas que, en ocasiones, desplazaron el foco del problema del insulto al comportamiento de la víctima.

El Albacete Balompié también se pronunció tras lo ocurrido y expresó en redes sociales que los hechos “no representan a la gente de Albacete ni al club”.

Vinicius fue titular en el primer partido posterior a la salida de Xabi Alonso, con el cual el brasileño había tenido un altercado que contribuyó a su destitución.

En octubre, el brasileño mostró su enojo en público al ser reemplazado en medio del Clásico ante Barcelona, una imagen que recorrió el mundo y que expuso un malestar que hasta entonces parecía disimularse.

Según consigna la prensa española, en particular los diarios Marca (siempre cerca del madridismo) y As, el vínculo nunca volvió a recomponerse del todo y describieron la relación como “profesional, pero distante”.