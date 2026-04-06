Vinicius respaldó a Lamine Yamal en la lucha contra el racismo en el fútbol y pidió continuar con esta pelea

El racismo en el fútbol continúa latente. Uno de los episodios más recientes se vivió durante un amistoso por la fecha FIFA entre España y Egipto disputado en Cataluña. Una parte del público entonó el cántico “Musulmán el que no bote” (“Musulmán el que no salte”). Esto generó una fuerte polémica que reavivó el debate sobre la discriminación en los estadios. Días después, Lamine Yamal figura de la selección española, de Barcelona y además de religión musulmana se descargó al respecto con un fuerte posteo en Instagram y este lunes tuvo el apoyo del futbolista de Real Madrid Vinicius, otro referente del tema en cuestión.

En la conferencia de prensa previa al duelo en el que Real Madrid recibirá este miércoles a Bayern Munich por la ida de los cuartos de final de la Champions League, el delantero brasileño, uno de los abanderados en la lucha contra el racismo y víctima frecuente de insultos y discriminación, advirtió que “racistas hay en todos los países”.

Rivales en la cancha, pero con una ideología clara; Vinicius apoyó a Lamine Yamal sobre su descargo contra el racismo y la discriminación en los estadios de fútbol OSCAR DEL POZO - AFP

Vinicius celebró que otros jugadores se unan a esta lucha, como Lamine Yamal: “Es importante que Lamine hable, esto puede ayudar a los demás porque somos famosos, tenemos dinero y podemos equilibrar mejor las cosas”, declaró en respuestas a los periodistas. “Los pobres y los negros que están en todos los lados seguramente tienen más dificultades que nosotros y en esto (contra el racismo) tenemos que estar todos juntos. Y los jugadores podemos tener mucha fuerza”.

Luego, agregó: “No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero sí que hay racistas en estos países, también en Brasil y en muchos países”. No obstante, el delantero se mostró convencido de que “si seguimos juntos en esta lucha, creo que en un futuro, estas cosas (actos racistas) dejarán de pasar a los nuevos jugadores y a la gente también”, cerró.

Vinicius y la lucha contra el racismo: "Es importante también que Lamine hable" pic.twitter.com/3Rfv4SxePx — MARCA (@marca) April 6, 2026

En su cuenta de Instagram, Lamine Yamal escribió su descargo sobre lo que sucedió en el amistoso que España disputó ante Egipto: “Yo soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree. Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el Mundial”, escribió el futbolista de Barcelona, de 17 años, que no dudó en denunciar públicamente lo ocurrido, en un contexto donde muchos prefieren guardar silencio.

El gesto de Vinicius con su colega no es menor si se toma en cuenta el historial reciente. El brasileño denunció múltiples episodios de racismo en distintos estadios y de este modo de convirtió en uno de los principales rostros en la lucha contra la discriminación dentro del futbol. Sin ir más lejos, vivió un momento que todavía está confuso con el argentino Gianluca Prestianni, jugador de Benfica. Vinicius manifestó durante un duelo de los playoffs de la Champions League, que el exVélez le habría dicho negro. Todo derivó en la detención del partido por parte del árbitro, pero luego no pasó a mayores.