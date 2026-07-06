Resultado de México vs. Inglaterra: así está el partido del Mundial 2026

México e Inglaterra ya juegan en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro tiene lugar en el estadio Azteca, un escenario emblemático donde el seleccionado local juega por última vez en esta competencia antes de un eventual traslado a Estados Unidos. El árbitro encargado de impartir justicia es el iraní Alireza Faghani. El duelo se puede ver por TV en Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y por streaming en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

A pocos minutos del final del primer tiempo, Inglaterra gana 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham en apenas un minuto, a los 38′ y a los 39′ (Julián Quiñones descontó para México a los 42′.

El conjunto mexicano llegó a este compromiso con un impulso anímico relevante porque superó a Ecuador por 2 a 0 en los 16vos de final, instancia en la que Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles del triunfo. Con este resultado, superó la primera instancia de eliminación directa y rompió una racha negativa histórica que databa de México 1986.

México está invicto y aún no recibió goles en lo que va de la Copa del Mundo; ahora se enfrenta a Inglaterra Heuler Andrey - ZUMA Press Wire DPA

Por su parte, los Tres Leones llegaron a este encuentro tras sufrir más de lo planeado para vencer a la República Democrática del Congo por 2 a 1. El capitán Harry Kane marcó los dos tantos ingleses en un juego en el que equipo británico se vio obligado a remontar un resultado adverso inicial. El seleccionado que dirige Thomas Tuchel lideró el Grupo L con siete unidades, por lo que, al igual que su rival de turno, está invicto. Busca su primer Copa del Mundo desde 1966, el año en que organizaron el certamen ecuménico.

México vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 22 (horario argentino) en Ciudad de México y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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El ganador de este cruce ya conoce a su próximo rival en cuartos de final: Noruega, que eliminó a Brasil en octavos. La expectativa es máxima en el estadio Azteca, donde el local apuesta a su solidez defensiva para frenar el poderío individual de las figuras inglesas y prolongar su camino en el certamen que organiza junto a Estados Unidos y Canadá.