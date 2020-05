Real Sociedad es uno de los clubes que tiene la tecnología Smart Tag Crédito: Captura de TV

Un club de la primera división del fútbol argentino está a punto de firmar su ingreso a la Sport Innovation Alliance . Se trata de una agrupación de clubes internacionales que conforma un espacio de colaboración para generar conocimiento, explorar nuevas tecnologías y especialmente ofrecerse como una plataforma global para patrocinadores que quieran alcanzar varios mercados a la vez. La alianza se dio a conocer en noviembre de 2019 ( https://www.sportinnovationalliance.com/en/clubs ) con un total de diez instituciones: ahora son 16 clubes (incluido el argentino, que pronto hará su anuncio oficial) y en un futuro cercano se sumarán otros cuatro. Actualmente llevan adelante siete proyectos que conviven bajo el paraguas de lo que se da en llamar innovación y la tecnología aplicada al fútbol .

Los clubes oficializados que integran la Sport Innovation Alliance son: Real Sociedad (España) Cagliari (Italia) Feyenoord (Rotterdam), Saint Etienne (Francia), Legia (Polonia), AEK (Grecia), Celtic (Escocia), Vasco da Gama (Brasil), Universidad Católica (Chile), Atlético Nacional (Colombia) Sporting Cristal (Perú), Peñarol (Uruguay), Los Angeles FC (Estados Unidos) y Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudita). El articulador principal de esta organización es Juan Iraola, jefe de transformación digital e innovacion de Real Sociedad. Iraola hace verdadero honor a su puesto. Desde 2016 lleva adelante una transformación en el club con un hecho más evidente: la reforma total del estadio de Anoeta. Otra muestra es el armado de un departamento de big data para la organización del fútbol del club y el reclutamiento de futbolistas: desde una aplicación propia tienen los datos de 12 mil futbolistas juveniles de 80 clubes en la zona de influencia de San Sebastián . Real Sociedad actualmente marcha cuarto en el campeonato de La Liga que tiene fecha probable de regreso para el 12 de junio.

La camiseta inteligente de Real Sociedad

"Soy un tecnólogo, me encanta la tecnología. Me gusta el fútbol, trabajo con tecnología en fútbol y encima soy de Real Sociedad. Estoy en el mejor de los mundos..", dice Juan Iraola en conversación con LA NACION . Cualquier directivo de los clubes que integran la Sport Innovation Alliance diría que para hablar de esta iniciativa hay que hablar con Iraola. "El espíritu de colaborar es lo que le da sentido a Sport Innovation Alliance. No es fácil, pero perseguimos esa utopía. Somos oficialmente 16 clubes. Hay otros tres o cuatro más que posiblemente se incorporen. Pensamos en proyectos que no suponen dinero para el club y que les agregan valor. Se hace sin dinero: con colaboración e ideas para generar experiencias y conocimiento. Mucho mejor si son 16 clubes de varios países y otras culturas . El solo hecho de agruparnos ya tiene un valor.."

Estos clubes unidos trabajan en el desarrollo de proyectos y en la exploración de novedades tecnológicas que puedan incorporar cada uno a sus clubes. Tenemos siete proyectos armados. Estamos buscando inversores y facilitadores. Una idea es armar un laboratorio de inteligencia artificial para los clubes que integran la alianza. Otra iniciativa es crear una universidad focalizada en el mundo del fútbol porque está demostrado que el conocimiento es un valor. El conocimiento que debe pasar a ser un tangible: mucha gente pagaría por adquirir conocimiento bajo la marca de un club. Otra idea es que otros clubes incorporen la tecnología smart tag."

Smart Tag es una etiqueta inteligente ( https://tag.realsociedad.eus/ ) incorporada a la camiseta que compran los hinchas de Real Sociedad en las tiendas oficiales y que se vincula a la aplicación del club en el teléfono móvil. A través de esa solución tecnológica, el club le ofrece a los hinchas beneficios, cupones de descuento, sorteos, contenidos exclusivos y para los más jóvenes pases digitales para videojuegos. Es también un incentivo para que los hinchas compren productos oficiales en lugar de las réplicas.

La tecnología Smart Tag aparece en la camiseta de Real Sociedad y tiene beneficios para los socios Crédito: Captura de TV

"Yo soy utópico..", comenta Juan Iraola cuando se le pregunta qué clubes califican para ingresar a esta alianza. "Para mí con ganas e inquietud de hacer un cambio, con ese perfil, ya es suficiente. Hay otros que quieren un control. O que haya solo un club por país y que los clubes fundadores deban tener un derecho sobre otro en los votos. Yo digo que no.. ¿Por qué? Estamos en ese equilibrio actualmente. La condición única es que tiene que ser de la primera liga de cada país.."

Sport Innovation Alliance es una estructura en crecimiento que actualmente concentra una masa de 54 millones de hinchas de fútbol en la suma de las redes sociales de los clubes . Uno de sus activos es ofrecerse como plataforma de largo alcance para los patrocinadores que quieran llegar a varios mercados. Esa parte es la que atrajo mucho al club argentino que está por incorporarse. Todo indica que esta agrupación seguirá creciendo con los clubes que integran una segunda línea detrás de los más populares de cada país.

"Los clubes grandes tienden a ir solos y yo los entiendo. Hemos hablado con varios, incluso de la Argentina y su tendencia es hacer su propio camino", señala Iraola. Su visión es que la alianza que integra es un organismo vivo que no precisa de jerarquías. Que la propia tribu regule a la tribu: "Colaborar, compartir, todo nace de ahí. No todos tenemos que estar de acuerdo en todos. Con que haya más de uno de acuerdo en algo, podrán avanzar. No tienen que hacer todos lo mismo. No hay tensiones, no hay una propiedad de algo. Pero hacerlo es difícil porque no todos lo entienden: venimos de una cultura donde tiene que haber una propiedad, alguien que gobierne, alguien que obedezca, pero aquí no hay nada de eso. En el caos está el orden."