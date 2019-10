Revolución tecnológica: cómo se entrena un arquero con realidad virtual

Tomás Sultani, arquero de Real Pilar, trabajando sobre realidad virtual Crédito: Universidad Austral

Marcelo Gantman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2019 • 23:59

Tomas Sultani no pudo hacer otra cosa que mirar cuando el tiro desde el borde del área de Lautaro Montoya, en el minuto 97 del partido, le dio el empate a Estudiantes de Buenos Aires y llevó la definición de ese partido de la Copa Argentina a los penales. Antes, el arquero de Real Pilar, había tenido tres intervenciones notables para que su equipo estuviera al frente. Luego vinieron los penales y finalmente el pase de Estudiantes a cuartos de final. Es una descripción de una escena cambiante, pero que encaja con las historias habituales que puede tener el fútbol. Lo diferente en todo esto es que Tomas Sultani suele utilizar la realidad virtual en ciertos momentos de su entrenamiento.

El proyecto nace en la Universidad Austral y es utilizado por Real Pilar, equipo de la Primera C. Es una acción conjunta entre el Laboratorio de Realidad Virtual de la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Ciencias del Deporte. La tecnología sirve como soporte al trabajo del psicólogo deportivo Sebastián Blasco para potenciar la concentración de Sultani. "La experiencia en realidad virtual es parte de los ejercicios de concentración que hacemos con Tomas (Sultani). El cerebro cuando recibe estos estímulos no distingue si lo que sucede es realidad o ficción, simplemente reacciona. El entorno inmersivo busca recrear las condiciones de un partido de fútbol y que las respuestas sean lo más acertadas posibles", señala Blasco, responsable del área de ciencias del deporte de la universidad.

Tomás Sultani, arquero de Real Pilar, trabaja con realidad virtual 00:10

Video

La dinámica se basa en el uso del casco y dos joysticks con las funciones de tomar la pelota, rechazarla con los puños y atajarla con la palma abierta. Cada acción está determinada por el lanzamiento de balones con colores que identifican si cada movimiento es correcto: verde para el rechazo con el puño, azul para usar la palma y una pelota roja que hay que dejar pasar. Las consignas no tienen como objetivo mejorar la técnica del arquero, sino que buscan potenciar su concentración.

"Te ayuda. Es un gran complemento. Ya lo hice varias veces. Por supuesto que no es lo mismo que estar en una cancha, pero las sensaciones que se registran parecen reales. Hecho con continuidad y como parte de otros trabajos de concentración, se notan claramente las ventajas", explica el arquero de 21 años.

La pantalla avanza en tres niveles de dificultad: las pelotas son lanzadas con más velocidad e incluso son de menor tamaño cuando el "juego" se vuelve intenso. La atmósfera se vuelve más hostil. Se escuchan insultos de hinchas y bombas de estruendo que estallan cerca del arquero: fútbol argentino real en un entorno virtual.

La realidad virtual, una herramienta de entrenamiento para el arquero de Real Pilar 00:12

Video

"Como parte del diseño de la experiencia, en un momento pasa una persona corriendo delante de los lanzadores de la pelota. Alguien que no tiene que ver con la situación", cuenta Blasco. Tomas Sultani dice que no llegó a advertir esa presencia. "Es un buen dato -dice Blasco-. Eso significa que estaba concentrado en lo que debía hacer. Cuando no estamos en un nivel de concentración alto solemos prestarle atención a cuestiones que no tienen que ver con el motivo de esta práctica."

La herramienta de realidad virtual por ahora resulta más práctica para un arquero que para jugadores de campo. "El tronco inferior es más difícil de manejar en la realidad virtual. El cuerpo pierde equilibro. En un futuro es probable que se puedan hacer desarrollos con sensores y con un impacto consistente en una pelota para que el jugador tenga una referencia. El manejo con los brazos y las manos es más confiable", señala Javier Spector, uno de los responsables del laboratorio de realidad virtual.

No se trata de un arma secreta. Es un aporte tecnológico a todo el sistema de entrenamiento. Cuando el arquero vuelva a cambiar los joysticks por los guantes, habrá sumado una capa más de conocimiento a su preparación.