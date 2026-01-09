Ricardo Centurión vuelve al fútbol argentino: dejó Oriente Petrolero y está a un paso de Racing de Córdoba

Racing de Córdoba presentó una propuesta formal para incorporar a Ricardo Centurión con la mira en la próxima temporada de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, un movimiento que podría transformar el panorama del mercado de pases del fútbol de ascenso de nuestro país.

El presidente del club que marcó una era en los años ochenta, Manuel Pérez, le confirmó a Cadena 3 que la oferta fue comunicada tanto al futbolista como a su representante y que la institución ahora espera la respuesta definitiva para sellar la negociación.

Ricardo Centurión elogió a Juan Román Riquelme en una entrevista radial

Desde la dirigencia de Racing de Córdoba, la intención de sumar a Centurión, de 32 años, tiene relación directa con la búsqueda de refuerzos con experiencia para fortalecer al plantel y competir por el ascenso. El directivo aseguró que la propuesta económica se ajustó a la realidad de la categoría tras conversar con el entorno del jugador y mostrar la voluntad de que se sume al equipo. “Cuando vi que estaba la posibilidad, le bajamos la propuesta y quedamos en charlar mano a mano con Ricky”, sostuvo.

Gimnasia, de Jujuy, también está interesado en el hábil jugador. Con un pasado ligado a equipos representativos de la primera división, el futbolista no descartó bajar de categoría para demostrar que su calidad está vigente. “A mí no se me cae ningún anillo. Si tengo que jugar en el Nacional B, lo hago“, admitió sobre su futuro, que aún no está definido, aunque se encamina para que sea en nuestro país.

Un gol de Centurión para San Lorenzo, frente a Atlético Tucumán; atrás, el Principe Bareiro LA NACION/Mauro Alfieri

Exjugador de Boca, Racing y otros equipos del fútbol argentino, horas atrás habló en Radio Continental y contó cómo fue su reciente experiencia en Oriente Petrolero, de Bolivia, donde cumplió un aceptable desempeño que no solo le renovó la confianza, sino que le abrió nuevamente la puerta para volver al país y tener una nueva oportunidad en el plano local. Su último equipo fue Barracas Central en el año 2023.

Al abordar diferentes temas en la entrevista, Centurión recalcó su amor por Boca, donde ganó el campeonato argentino en 2017 y dejó una buena imagen en los hinchas. “Yo soy bostero, pero mal”, dijo.

Acto seguido, contó cómo es su relación con Juan Román Riquelme, el presidente de la institución. “Con Román hablábamos siempre, ahora cambié el número y se me perdió, lo tenía en el otro celular. Hablábamos siempre, me invitó a su casa. Hablar con él de fútbol es un orgasmo“.

Ricky Centurión se destacó en Racing Archivo

Mientras recordaba su pasado en Boca reveló que estuvo a punto de tener su segundo ciclo como jugador en 2020 cuando, por ese entonces, vestía la camiseta de Vélez Sarsfield. “Cuando yo estoy en Vélez, me llamó el Chelo Delgado para ir a Boca. Estaba en mi casa y le digo: ‘Yo me voy caminando’”, destacó el delantero de 32 años, quien mantuvo un vínculo cercano con quien hoy se desempeña como manager de la institución.

Ilusionado, el jugador no cerró las puertas a un posible regreso al equipo de la Ribera. “No me quería ir de Boca, nunca me quise ir. Pero bueno, si así se da, se dará. Si no se da, no se dará, pero la ilusión siempre está intacta”, comentó.

¡CLARO, RICKY! Centurión y su calidad intacta: atención a este impresionante caño en el fútbol boliviano con Oriente Petrolero.



📹 /golivianos.jp pic.twitter.com/p3ysz0h2Sy — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2025

Y abrió las puertas de su intimidad. “A mí en Bolivia se me abrió la cabeza muy fuerte después de los 30 años y empecé a pensar cosas diferentes. Uno por ahí no escucha o se la da de vivo. Y la verdad es que es así, como la gente que te quiere te dice ‘van a pasar los años y te vas a dar cuenta’. La verdad es que hoy me doy cuenta, pero tampoco me castigo”, contó, a modo reflexivo, Centurión, quien aguarda por posibles ofertas para continuar su carrera -nuevamente- en el fútbol argentino.

Desde abril del año pasado hasta diciembre, el jugador nacido futbolísticamente en Racing encontró su lugar en el mundo en Oriente Petrolero, donde jugó bien, convirtió goles y se alejó de distintos escenarios que perjudicaban su carrera. En 2025 jugó 31 partidos, convirtió nueve goles y dio cuatro asistencias.