Ricardo Centurión regresó al fútbol argentino y firmó para Racing de Córdoba

El club Racing de Córdoba presentó oficialmente este miércoles a Ricardo Centurión como refuerzo estelar del mercado de pases de la Primera Nacional.

El anuncio se hizo con un video con imágenes, música y acciones relacionadas con la carrera del futbolista, que rápidamente despertó la reacción de los hinchas.

La confirmación llegó acompañada de un mensaje contundente desde la cuenta oficial: “¡¡Bienvenido Ricardo Centurión a la Academia!!”. De esta manera, Racing de Córdoba no solo comunicó la incorporación, sino que lo hizo con una puesta en escena que reflejó tanto el perfil del jugador como la intención del club de apostar fuerte en el armado del plantel para la temporada.

¡¡BIENVENIDO RICARDO CENTURIÓN A LA ACADEMIA!! 🩵🤍💪🏻 🪄 pic.twitter.com/WbQHUBlKJr — Club Atlético Racing (@ClubARacing) January 14, 2026

El video de la presentación de Centurión se destacó por su estilo dinámico y moderno, con efectos visuales, filtros de colores neón, y transiciones vertiginosas que le aportaron energía y atractivo visual, entre imágenes de Centurión en su nuevo club, con material de archivo de distintas etapas de su carrera.

La llegada a Racing de Córdoba no es una incorporación más. Se trata de una apuesta fuerte, que posiciona al club en el centro de la escena y renueva las expectativas de cara a la temporada. La Academia cordobesa viene de cumplir una tarea discreta en la temporada pasada, ya que terminó en el undécimo puesto de la Zona A, lejos de ingresar en el Reducido. El equipo es conducido por Pablo Fornasari desde fines de noviembre pasado.

⚽️ Tercer turno del día completado ✅ pic.twitter.com/MWJ5AqJdpz — Club Atlético Racing (@ClubARacing) January 14, 2026

Centurión llega a Córdoba tras desvincularse de Oriente Petrolero, de Bolivia, con un acuerdo por un año, y la intención de jerarquizar el plantel, con el claro objetivo de ir en busca del ascenso. Su llegada genera una gran expectativa.

Gimnasia, de Jujuy, también estaba interesado en el hábil jugador. Con un pasado ligado a equipos representativos de la primera división, el futbolista había expresado que estaba dispuesto a bajar de categoría para demostrar que su calidad está vigente. “A mí no se me cae ningún anillo. Si tengo que jugar en el Nacional B, lo hago“, dijo hace unos días sobre su situación.

Un gol de Centurión para San Lorenzo, frente a Atlético Tucumán; atrás, el Principe Bareiro LA NACION/Mauro Alfieri

En Oriente Petrolero, el exjugador de Boca y Racing de Avellaneda, entre otros, cumplió un aceptable desempeño que no solo le renovó la confianza, sino que le abrió nuevamente la puerta para volver al país y tener una nueva oportunidad en el plano local. Su último equipo fue Barracas Central en la temporada 2023.

Y abrió las puertas de su intimidad. “A mí en Bolivia se me abrió la cabeza muy fuerte después de los 30 años y empecé a pensar cosas diferentes. Uno por ahí no escucha o se la da de vivo. Y la verdad es que es así, como la gente que te quiere te dice ‘van a pasar los años y te vas a dar cuenta’. La verdad es que hoy me doy cuenta, pero tampoco me castigo”, contó, a modo reflexivo, Centurión.

Desde abril del año pasado hasta diciembre, el jugador nacido futbolísticamente en Racing encontró su lugar en Oriente Petrolero, donde jugó bien, convirtió goles y se alejó de distintos escenarios que perjudicaban su carrera. En 2025 jugó 31 partidos, convirtió nueve goles y dio cuatro asistencias.