Con el objetivo de enderezar el rumbo en las Eliminatorias al Mundial 2026, la selección de Chile decidió cambiar de entrenador para lo que resta de la competición. En esa línea, con Eduardo Berizzo fuera del cargo desde noviembre pasado, la ANFP (Asociación Nacional del Fútbol Profesional) encontró en Ricardo Gareca al gran favorito. Según el diario La Tercera, los responsables de la designación del nuevo técnico de la Roja ya mantuvieron contactos presenciales y virtuales con el ‘Tigre’ y su entorno para hacerle saber del interés concreto que tienen en sus servicios. ¿Qué falta entonces?

Rodrigo Robles, gerente de selecciones en Chile, alista el informe definitivo sobre Ricardo Gareca que le será presentado al directorio de la ANFP para que este tome una decisión. La idea es que el ‘Tigre’ asuma funciones en las primeras semanas de enero y acompañe a la ‘Roja’ al Preolímpico Sub 23 que se disputará en Venezuela en 2024.

No obstante, siempre según la citada fuente, aún quedan temas pendientes por resolver. Y todo apunta a lo económico. Gareca no es un técnico barato y sus sueldos así lo demuestran, con 4 millones de dólares por año (lo que ganaba en Perú). Para Chile, el presupuesto en entrenador y su comando técnico no puede exceder los 2.5 millones.

ARCHIVO - El técnico de Perú Ricardo Gareca observa el partido contra Colombia por las eliminatorias del Mundial, el 28 de enero de 2022, en Barranquilla. (AP Foto/Fernando Vergara)

En los contactos con la ANFP, Gareca informó que sus servicios tienen un costo elevado. Además, reveló que tiene un importante acuerdo comercial de varios millones con la filial peruana del banco Scotiabank. Este acuerdo implica que no puede asociarse publicitariamente con otra empresa del mismo sector. En contraste, en Chile, el banco oficial de la Selección es el BCI, lo que significa que la marca está presente en todos los lugares que la Roja ocupa, incluyendo su vestimenta.

Tras su salida de la Selección Peruana después de la no clasificación al Mundial 2022, el ‘Flaco’ empezó a sonar como candidato al banco de varias selecciones y clubes en el continente. Colombia, Costa Rica, Bahréin y más. Sin embargo, es Chile la única propuesta sobre la que se ha referido públicamente.

“Me interesa Chile para trabajar en algún momento. Tenemos montado algo para la Selección. Ya tengo un equipo de trabajo para la Selección”, dijo hace unas semanas en entrevista con DSports (DIRECTV).

Después de un proceso que abarcó aproximadamente 7 años, con dos clasificatorias consecutivas para los Mundiales de la FIFA, Ricardo Gareca logró con la Selección Peruana las siguientes estadísticas: en 96 partidos disputados, obtuvo 38 victorias, 23 empates y sufrió 35 derrotas. El Tigre condujo a Perú a la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia y estuvo cerca de clasificar a Qatar 2022, llegando hasta el repechaje contra Australia.

Otros dos candidatos para Chile

Según La Tercera, otro de los postulantes que toma fuerza es Gabriel Milito. El ex O’Higgins de Rancagua en la temporada 2017 y 2018, quedó libre en agosto del presente año tras una destacada campaña en Argentinos Juniors. Ya conoce a Robles, ya que ambos compartieron durante su paso por la Sexta Región. Si bien en su paso por el cuadro chileno no fue positivo (con un 43% de rendimiento en 31 partidos dirigidos) su última experiencia en Argentinos Juniors fue destacado: en 135 duelos, logró 58 victorias, 33 empates y 44 derrotas.

Además, en la lista se tomó contacto con Luis Zubeldía, quien está en la lista de Colo Colo para reemplazar a Gustavo Quinteros. El entrenador de 42 años tuvo diversas experiencias en el fútbol sudamericano, entre las que destaca su último paso por Liga de Quito de Ecuador. A ello, se suma su experiencia en el Deportivo Alavés de España. Junto con su segundo paso por la LDU también ha tenido la oportunidad de estar en Barcelona de Ecuador, Lanús, Racing, Cerro Porteño, Independiente de Medellín y Santos Laguna de México.

El Comercio / GDA

LA NACION