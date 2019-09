Messi y Riquelme, juntos en la selección: ¿se juntarán en diciembre en la Bombonera? Fuente: Archivo - Crédito: AP

Cuando a Boca le tocó viajar a la altura de Quito para jugar la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, Daniel Angelici había dicho algo similar a lo que replicó este mediodía tras la conferencia de presentación de la Cena Anual Solidaria: "Román sabe que tiene las puertas abiertas del club. Cuando él tenga decidida la fecha de su partido despedida, la comunicará por su parte. Y a partir de ese momento, Boca va a poner todo el estadio, los empleados y los directivos a disposición para que sea una verdadera fiesta como se lo merece, por el ídolo que es para nuestra institución". Ese día fue este martes. Porque Juan Román Riquelme brindó una conferencia de prensa para, por fin, anunciar su partido homenaje para una jornada más que especial para el mundo azul y oro.

Citó a los medios en "La Noche Disco", el boliche de Don Torcuato que le pertenece a su familia y desde donde acostumbró a dar las entrevistas de los últimos años y, como en su casa, se sentó con un termo y un mate. Aunque lejos de estar relajado, los ojos se le pusieron vidriosos y la voz, por momentos, quebrada. "Me emociono porque estoy más grande, estamos más sentimentales y todo cuesta un poquito más", se sensibilizó el ex N°10.

Todo porque anunció la fecha del retiro, esa que, al parecer, no quería que llegara nunca: será en la Bombonera, el 12 de diciembre, pocos días después de que la institución de la Ribera tenga un nuevo presidente. "Es un día importante para mí y para el hincha de Boca. Así que voy a disfrutar yo y van a disfrutar ellos", dijo en referencia a que esa jornada es conocida como la celebración del día del hincha xeneize.

"Va a ser maravilloso volver al estadio, pasó mucho tiempo. Todavía no sé si estoy preparado, es un momento único. Traté de alargarlo lo más que pude para que mi hijo Agustín pueda disfrutarlo a pleno", explicó Román en una de las primeras preguntas. Y agregó: "Tomar la decisión no fue nada fácil. He vivido momentos increíbles. Y se trata, nada más y nada menos, que entrar por última vez a esa cancha como jugador".

Una de las cuestiones por saber ansiosamente a lo largo de la conferencia fue el de los invitados. Lejos de querer jugar al misterio, fue concreto con cada una de los detalles: "El partido se va a hacer con todos los jugadores con los que estuve en el club. Un equipo será el del 2000 y 2001, y el otro será el que ganó la Copa Libertadores en 2007. Carlos (Bianchi) también está confirmado. De hecho, también tuvo que ver con la fecha, porque él a partir del 12 de diciembre en adelante estaba a disposición. Y él no puede faltar", contó el exenganche. Y profundizó sobre su relación con el Virrey: "Antes a él le costaba mucho decirte que te quería. Hoy está más grande y lo dice más seguido. Él sabe lo mucho que lo aprecio".

Entre las posibles figuras, Riquelme deslizó la idea de sumar un comodín de lujo: "Siempre Messi nos trata muy bien, y me pidió que haga (el partido) en una fecha en la que no esté jugando. Sería el único fuera de los muchachos que son de mi club que permitiríamos que esté. Hablo todos los días con él, ojalá pueda venir a mi despedida. Una foto de él con la camiseta de Boca sería maravilloso". Sobre Messi, amplió: "Me hubiera gustado jugar más en la selección y ayudarlo a él en otro Mundial, jugar al lado suyo".

También tuvo un momento en el que retrocedió en el tiempo para trasladar lo que para él significa el evento que va a tenerlo como protagonista: "Yo de chiquito soñaba con ser futbolista y estaba seguro que lo conseguiría. Por eso le pedí a mi vieja dejar el colegio para que yo pudiera a ir a entrenar a Argentinos. De esa manera, le iba a poder comprar la casa. Así que lo que voy a vivir es un sueño. Agradezco el cariño que me dan, no sé por qué les caí tan bien a los hinchas", relató el hombre de 41 años con mucha emoción, que no quiso ponerse en ningún lugar importante de la historia de Boca, pero reconoció con sonrisa que "me pone muy feliz ver que hacen 100 encuestas y gano en todas como el mejor jugador que tuvo el club".

Hubo, cómo no, espacio para alguna de sus frases picantes. Por ejemplo, cuando le preguntaron si la próxima semifinal de la Copa Libertadores ante River será una revancha de la final del año pasado en Madrid: "Para mí, no, yo no juego. Cuando yo la jugué, la gané y después le gané al Real Madrid". Sobre el doble superclásico que se viene, anticipó: "Ellos tendrán que mejorar a la hora de hacernos mas peligro y nosotros tendremos que mejorar para tener la pelota y ver cómo atacar a River. Cada uno a su manera y con su forma de jugar". Respecto del planteo elegido por Gustavo Alfaro para el 0-0 de hace dos semanas en el Monumental, señaló: "Cada uno elige cómo juega. Cuando uno juega de esa manera, por ahí tenemos que intentar atacar mucho mas para tener la ilusión de meter un gol. Hay que valorar que se defendió de buena manera, porque no le encontraron la vuelta."

Cinco años debieron esperar los fanáticos del exenganche, que ganó 11 títulos y disputó 388 encuentros oficiales con la camiseta que más quiere, para conocer la fecha de semejante homenaje. Su último partido en la institución de la Ribera fue el 11 de mayo de 2014, en aquel encuentro ante Lanús en la Bombonera que es tan recordado no solo por la exhibición que brindó sino también por el caño sin tocar la pelota que le hizo sufrir a Carlos Izquierdoz, actual zaguero titular del elenco de Gustavo Alfaro. Su carrera tuvo seis meses más en Argentinos Juniors, la camiseta que lo vio nacer futbolísticamente y también retirarse: el 7 de diciembre lo ascendió a Primera División y se fue con la frase "creo que ahora estamos a mano". Desde ahí, los rumores fueron una constante, año a año. Y casi un lustro después, llegó el anuncio oficial.

El 12 de diciembre será un día de doble festejo para el hincha de Boca. No solo se darán el gusto de celebrar su día todos juntos en la Bombonera: también volverán a ver en acción al ídolo eterno, ese al que le quedaba pendiente vestirse de futbolista para pisar el patio de su casa por última vez.