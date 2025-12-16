Rivales de Argentina en el Mundial 2026: a quiénes enfrentará la selección, con días y horarios confirmados

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya conoce cuándo jugará y contra qué seleccionado jugará en cada una de las jornadas de la etapa de grupos
- 3 minutos de lectura'
La selección argentina tiene una zanahoria clara en el futuro cercano: defender su condición de campeona del mundo. En 2026, en Norteamérica, afrontará un nuevo Mundial como favorita, en lo que sería la última participación de Lionel Messi en un certamen ecuménico. El camino hacia la defensa del título ya tiene marcados a los tres primeros rivales del Grupo J, en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó ubicado tras el sorteo: Argelia, Austria y Jordania.
Para avanzar de ronda, deberá finalizar entre los dos primeros puestos o ser uno de los ocho mejores terceros entre cada una de las 12 zonas. Esto se debe a que será la primera edición de la historia con 48 participantes. Su posible rival en 16vos de final, la primera instancia de eliminación directa (nueva, se agrega), dependerá de la ubicación en la que finalice en la etapa de grupos.
Si la Argentina sale primera jugará contra el segundo de la zona H, que está integrada por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si queda segunda se verá las caras con el líder de ese grupo. Por último, si termina en el tercer lugar y se consolida como una de las ocho mejores, se cruzará con el líder del B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona.
Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina
Fecha 1
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 2
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
- Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 3
- Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
Los grupos de la selección argentina en los últimos Mundiales
Qatar 2022
- Argentina
- Arabia Saudita
- México
- Polonia
Rusia 2018
- Argentina
- Islandia
- Croacia
- Nigeria
Brasil 2014
- Argentina
- Bosnia y Herzegovina
- Nigeria
- Irán
Sudáfrica 2010
- Argentina
- Grecia
- Corea del Sur
- Nigeria
Alemania 2006
- Argentina
- Holanda
- Costa de Marfil
- Serbia y Montenegro
Corea del Sur - Japón 2002
- Argentina
- Suecia
- Inglaterra
- Nigeria
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
Seis plazas. Clasificatorio al Mundial 2026: cuándo se juegan los repechajes para la Copa del Mundo
Uno por uno. Calendario Mundial 2026: días y horarios de los 104 partidos de la próxima Copa del Mundo
Mundial 2026. El poderío de un rival de la Argentina: es finalista de la Copa Árabe con garra y eficacia
- 1
¿Miguel Borja a Boca? Esto es lo que se sabe del futuro del exdelantero de River
- 2
Grupos del Mundial 2026: todos los partidos, sedes, días y horarios
- 3
The Best: Santiago Montiel ganó el Premio Puskas al mejor gol del año
- 4
Jordania es finalista de la Copa Árabe: garra y eficacia, a pesar de que le faltan sus dos mejores delanteros