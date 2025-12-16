LA NACION

Rivales de Argentina en el Mundial 2026: a quiénes enfrentará la selección, con días y horarios confirmados

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya conoce cuándo jugará y contra qué seleccionado jugará en cada una de las jornadas de la etapa de grupos

Lionel Messi jugarías el último Mundial de su carrera y se convertirá en el jugador con más participaciones, con seis
La selección argentina tiene una zanahoria clara en el futuro cercano: defender su condición de campeona del mundo. En 2026, en Norteamérica, afrontará un nuevo Mundial como favorita, en lo que sería la última participación de Lionel Messi en un certamen ecuménico. El camino hacia la defensa del título ya tiene marcados a los tres primeros rivales del Grupo J, en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó ubicado tras el sorteo: Argelia, Austria y Jordania.

Para avanzar de ronda, deberá finalizar entre los dos primeros puestos o ser uno de los ocho mejores terceros entre cada una de las 12 zonas. Esto se debe a que será la primera edición de la historia con 48 participantes. Su posible rival en 16vos de final, la primera instancia de eliminación directa (nueva, se agrega), dependerá de la ubicación en la que finalice en la etapa de grupos.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, intentará retener el título obtenido en Qatar 2022
Si la Argentina sale primera jugará contra el segundo de la zona H, que está integrada por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si queda segunda se verá las caras con el líder de ese grupo. Por último, si termina en el tercer lugar y se consolida como una de las ocho mejores, se cruzará con el líder del B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona.

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

  • Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
  • Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

  • Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

  • Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
  • Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
Jordania será el último rival de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026
Los grupos de la selección argentina en los últimos Mundiales

Qatar 2022

  • Argentina
  • Arabia Saudita
  • México
  • Polonia
La tabla de posiciones del grupo de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022
Rusia 2018

  • Argentina
  • Islandia
  • Croacia
  • Nigeria

Brasil 2014

  • Argentina
  • Bosnia y Herzegovina
  • Nigeria
  • Irán

Sudáfrica 2010

  • Argentina
  • Grecia
  • Corea del Sur
  • Nigeria

Alemania 2006

  • Argentina
  • Holanda
  • Costa de Marfil
  • Serbia y Montenegro

Corea del Sur - Japón 2002

  • Argentina
  • Suecia
  • Inglaterra
  • Nigeria
