Rivales encarnizados: el esperado partido en el que Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra

Hay muy pocas cosas que Lionel Messi no haya hecho en un campo de fútbol. Pero el partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra, que se disputará el miércoles en Atlanta supondrá una experiencia totalmente nueva para el ocho veces ganador del Balón de Oro.

A pesar de haber disputado más de 200 partidos y marcado 125 goles con Argentina, Messi nunca se enfrentó a los Tres Leones en el ámbito internacional.

Por unos momentos parecía que el jugador de 39 años podía quedarse sin su primer enfrentamiento contra el equipo de Thomas Tuchel, cuando Suiza parecía llevar la iniciativa en el partido de cuartos de final del sábado, pero Argentina acabó imponiéndose por 3-1 en la prórroga.

Messi no logró marcar por primera vez en este torneo en esa victoria, aunque sigue liderando la carrera por el Botín de Oro junto al francés Kylian Mbappé, con ocho goles, y es el máximo goleador de la historia del Mundial.

“Inglaterra puede superar a Argentina en velocidad, pero ellos cuentan con ese pequeño genio que es Messi. Todos juegan para él. Todo el mundo debería estar emocionado”, afirmó el comentarista de la BBC Micah Richards.

“Marcarlo es imposible porque no retrocede. Se cuela en pequeños espacios donde realmente no debería estar. Se activa en los momentos adecuados y tiene la mejor técnica. Su visión espacial es fantástica. Tiene un gran disparo“.

“Y lo más importante, tiene lo mismo que tiene Jude [Bellingham], y eso es lo que hace que Jude sea tan grande: tiene personalidad y carisma. Messi es el futbolista con más carisma de todos. El carisma de Messi está a otro nivel, así que va a ser interesante”.

Pero, ¿debería Inglaterra temer al delantero del Inter de Miami?.

"Es imposible marcar a Messi", dice el comentarista de la BBC Micah Richards.

“Creo que Thomas Tuchel y los jugadores de Inglaterra estarán deseando enfrentarse a esta selección argentina tal y como está ahora, en su estado de forma actual, porque no es una gran selección argentina, pero sí que tiene la costumbre de encontrar la manera de salir adelante”, afirmó Chris Sutton en BBC Radio 5 Live.

En BBC Sport, el exdelantero de Inglaterra Wayne Rooney señaló que, aunque Messi aporta poco en defensa, es capaz de decidir los partidos con su calidad en los momentos clave.

“Puede ser un punto débil defensivo para Argentina”, señaló Rooney. No corre hacia atrás, pero tiene momentos decisivos, un poco como Jude Bellingham. Tiene momentos decisivos y momentos de calidad. Lo que caracteriza a Messi es su capacidad de decisión: cobra vida en momentos clave del partido y toma la decisión correcta. Marcar a Lionel Messi es cuestión de concentración y comunicación. Se trata de comunicarse con los compañeros para cubrir posiciones que normalmente no cubrirías”.

El partido contra Inglaterra es la semifinal que la selección argentina quería, según declaró el experto en fútbol sudamericano Tim Vickery a 5 Live.

"El que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés"... uno de los cantos tradicionales de la hinchada argentina

“Lionel Messi no podría poner fin a su carrera internacional, con más de 200 partidos a sus espaldas, sin enfrentarse al equipo que los aficionados argentinos consideran su mayor rival”, afirmó Vickery.

“Durante la segunda parte, los aficionados saltaban al ritmo de la canción ‘el que no salta es un inglés’. El miércoles se oirá eso mucho, mucho más”.

Rivales encarnizados

Inglaterra y Argentina protagonizan una de las rivalidades más encarnizadas del fútbol internacional. Desde el famoso gol de la “Mano de Dios” de Diego Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986 —la segunda vez que Maradona se enfrentaba a Inglaterra tras un partido amistoso en 1980— hasta la tarjeta roja a David Beckham en Saint-Étienne 12 años después, los partidos entre ambas selecciones rara vez carecieron de dramatismo.

Sin embargo, este será su primer enfrentamiento en casi 21 años. Desde que Messi debutó con la selección argentina a los 18 años, ambos equipos solo se enfrentaron una vez, y ese partido tuvo lugar menos de tres meses después de su debut.

Historial de encuentro entre Argentina e Inglaterra

Messi había sido convocado para la selección en agosto de 2005 tras impresionar en el triunfo de Argentina en el Campeonato Mundial Juvenil a principios de ese año. Sin embargo, no participó cuando Inglaterra se enfrentó a Argentina en Ginebra, ya que cumplía una sanción tras recibir una tarjeta roja a los apenas 30 segundos de su debut internacional.

Tras salir como suplente en la segunda parte contra Hungría en Budapest, reaccionó a una falta de Vilmos Vanczak lanzando un puñetazo al defensa, por lo que el árbitro Markus Merk le mostró una tarjeta roja

En un partido trepidante, aunque sin Messi, los sudamericanos se adelantaron dos veces en el marcador antes de que Michael Owen marcara dos goles espectaculares en los últimos minutos para dar a la Inglaterra de Sven-Göran Eriksson una victoria por 3-2.

Cómo le fue a Messi frente a otros rivales

Messi es el jugador con más partidos disputados y más goles marcados de la historia de Argentina, y su leyenda no hizo más que crecer tras capitanear a su selección hasta la gloria en el Mundial de 2022.

Sus estadísticas demuestran que le encanta marcar goles contra cualquier equipo, pero hay algunos a los que parece disfrutar enfrentándose más que a otros. Bolivia es el rival favorito de Messi en cuanto a goles se refiere, ya que le marco 11 en solo 12 partidos.

Messi anotó un gol en el partido contra Egipto

Marcó siete veces contra Venezuela y Ecuador, en 13 y 11 partidos respectivamente. El jugador también marcó seis y cinco goles contra las potencias sudamericanas Uruguay y Brasil, respectivamente, mientras que a los rivales europeos no les fue mucho mejor.

Marcó tres goles contra Croacia, Suiza y Francia. Contra Les Bleus, marcó esos tres goles en otros tantos partidos, incluido un memorable doblete en la final de 2022.

De todas las selecciones a las que se enefrentó más de una vez, solo una consiguió impedir que marcara: Catar, contra la que jugó dos veces.

Por Adwaidh Rajan