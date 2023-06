River, a tiro del título de la Liga Profesional y liberado para la Copa Libertadores

escuchar

Bajo control. River cumple con las tareas y, además, recibe bonificaciones en el camino de la Liga Profesional. El plus que los millonarios logran en el torneo argentino se traslada a la Copa Libertadores. Con una producción sólida, que fue de menor a mayor y que finalizó con un ritmo arrollador y un juego elegante y superador, el equipo se quitó de encima a Instituto en la semana y los resultados del resto le posibilitó aumentar la ventaja a 10 puntos, con 18 en disputa, luego del tropiezo de su perseguidor Talleres.

Con esa brecha tranquilizadora, el nuevo reto en Núñez es redondear con una victoria la clasificación para los octavos de final del máximo certamen continental de clubes. Una tarea que robustecerá los lineamientos del ciclo que lidera Martín Demichelis, que impuso condiciones con su estilo en el campeonato local y que tuvo sus mayores desequilibrios cuando cruzó los límites del país.

De la Cruz, Barco y Beltrán, combinación de fútbol y goles en River; los millonarios convirtieron en todos los partidos de la Liga Profesional, campeonato que los puede consagrar dentro de tres fechas LA NACION/Manuel Cortina

En el plano doméstico, River marca el pulso y abrió una brecha en la tabla de posiciones que se sustenta con las producciones que el equipo tiene en el campo de juego. Después de caer con Belgrano y Talleres, Instituto no pudo darle continuidad a la trilogía de triunfos cordobeses; Arsenal es el tercer rival que derrotó a los millonarios en la Liga Profesional. River aplasta en un torneo en el que anotó goles en todos los partidos y los números señalan que quedó a tres victorias de la vuelta olímpica, de una nueva consagración para el club, aunque será toda una sentencia y una muestra de carácter para mantener la voracidad, tras los títulos del ciclo Gallardo. La sensación de tener el campeonato al alcance de la mano se ofrece como tranquilizadora para afrontar un partido trascendental para su futuro en la Copa Libertadores, aunque la categoría del rival no se enseñe como de las más complejas.

Las cuentas señalan que el 9 de julio, cuando se dispute la 24ª fecha, River puede festejar. Para eso deberá ganar frente a Barracas, Colón y San Lorenzo, aunque también existe la chance de que la celebración se adelante. ¿Cómo? Si supera a Barracas y Talleres cae con Godoy Cruz, una victoria sobre Colón –en el Monumental– desataría el nudo si San Lorenzo no suma los seis puntos en las futuras dos presentaciones (Central Córdoba y Platense). El episodio final de la película tendría al plantel y a los hinchas mirando el encuentro entre Sarmiento y la T y haciendo cuentas para determinar si hay campeón o hay que mantener la expectativa. ¿Qué otros tres rivales le quedan en el calendario a los millonarios? Estudiantes (16/7); Rosario Central (23/7) y Racing (30/7). Las fechas no están confirmadas y a excepción de los canallas los restantes juegos serán en el Monumental.

Martín Demichelis saluda a Enzo Pérez: el director técnico analiza la inclusión del volante y referente en el partido del martes con The Strongest, donde River se juega el futuro en la Copa Libertadores ÿ < - Fotobaires

Esta posibilidad de celebración anticipada aumentó con la caída de Talleres ante Lanús. Los cordobeses defeccionaron en la Fortaleza: desaprovecharon la ventaja rápida que significó el gol de Diego Valoyes –a los dos minutos–, aunque el entrenador Javier Gandolfi –que en algún momento se lo mencionó como posible ayudante de Demichelis en River– no le quitó brillo a la tarea que realiza la T.

“El equipo viene haciendo una gran temporada y es lo que destaco. El volumen de juego también es una herramienta que tiene el equipo y con Lanús nos faltó firmeza para estar al nivel que veníamos mostrando. No estuvimos cómodos. El margen de error es cada vez menor y la diferencia con River es grande”, reconoció el exzaguero.

Enrique Triverio y Rodrigo Aliendro, en una escena en el estadio Hernando Siles de La Paz; The Strongest derrotó a River en el estreno de la Copa Libertadores y el martes, en el Monumental, los millonarios desean tomarse desquite y asegurar la clasificación a los octavos de final Juan Karita - AP

Para River, los números y las cuentas no entran en su plan de obra. Hay un partido que no interferirá directamente en el camino hacia el posible nuevo título argentino, pero que tiene una valoración muy importante para el futuro deportivo y económico. Superar a The Strongest es una obligación –empatar provocará la necesidad de que Sporting Cristal no doblegue a Fluminense–, porque no hay mañana en la Copa Libertadores y River quiere la gloria y los millones de dólares que hay en juego. El contundente triunfo sobre los brasileños desbloqueó el escenario y de las fuerzas del equipo dependerá el resto. Para no confundirse, el mensaje que baja Demichelis es de máxima concentración para esperar a los bolivianos y no desviarse de las metas. “No vamos a ser hipócritas y no reconocer que se acerca el final, pero como les digo a los jugadores, esto es día a día y no quiero que nadie piense que ya somos los campeones, porque no hubo escenario, entrega de medallas, nada…”.

River, con un título a tiro y la mente despejada para lograr la primera meta en la Copa Libertadores.

