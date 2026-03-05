River anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA

River Plate anunció este jueves que dejará de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta que se modifiquen los mecanismos de funcionamiento de ese organismo.

La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial difundido por la institución en redes sociales, en el que explicó que considera que actualmente no existen “garantías procedimentales necesarias” para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones dentro de ese cuerpo.

“Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino”, comienza el texto difundido por el club que preside Stefano Di Carlo.

En el documento, la institución recordó que desde hace más de una década mantiene una postura sobre el rumbo que debería tomar la competencia local. “Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país”, señaló. En ese sentido, remarcó que el club promovió “la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol”.

El comunicado ratifica además la postura de River respecto del modelo de organización del sistema deportivo. “River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro”, indicaron, y al mismo tiempo expresaron su reconocimiento a la AFA “en la defensa del régimen de aportes previsionales“.

El planteo central, sin embargo, se enfoca en el funcionamiento del Comité Ejecutivo, el órgano en el que se discuten y se definen cuestiones clave de la conducción del fútbol argentino.

“River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones”, sostiene el texto. No obstante, agrega que “en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”.

En esa línea, el club señaló que las discusiones deberían desarrollarse con mecanismos formales y previsibles. “Las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes”, afirmó. Y sentenció: “En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva”.

El posicionamiento se produce en medio de un clima de tensión dentro del fútbol argentino. Esta semana, la AFA y los 30 clubes que integran la Liga Profesional ratificaron la suspensión de la fecha 9 del campeonato en repudio a una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia.

La medida afecta a todas las categorías —masculinas y femeninas— y se llevará adelante entre el 5 y el 8 de marzo. Durante esos días debía disputarse la novena jornada del Torneo Apertura 2026, que quedó postergada y será reprogramada más adelante, por lo que ese fin de semana no habrá partidos oficiales.

En paralelo, la causa judicial tiene como principales investigados al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quienes fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos.

La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien además dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes mientras avance la investigación. Las audiencias habían sido fijadas para el 12 de marzo en el caso de Tapia y para el 11 de marzo en el de Toviggino.

A los directivos se los investiga por el presunto delito de omisión en el pago de aportes de la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados. Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, entre retenciones impositivas y aportes previsionales.

Posteriormente, una ampliación de la presentación sumó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el monto total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, de acuerdo con la acusación, no habrían sido ingresados al fisco.