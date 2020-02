River, en el último entrenamiento antes de recibir a Banfield, por la Superliga Crédito: @RiverPlate

14 de febrero de 2020 • 17:51

La lucha por la conquista de la Superliga parece reducida a una batalla mano a mano entre River y Boca. En ese contexto, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo lleva una ventaja de tres puntos sobre el de Miguel Russo, a falta de cuatro fechas para el desenlace del torneo. Con solvencia y tranquilidad, desde hace tiempo que el equipo millonario se siente seguro y ordenado, pero contra Banfield buscará que eso no sólo quede en la teoría. ¿El motivo? Hay números que indican que el puntero deberá estar alerta.

En los papeles, River aparece como un gran favorito a llevarse los tres puntos contra Banfield, el próximo domingo a las 19.40. Sin embargo, surgen ciertos elementos a tener en cuenta en la previa. Los millonarios, que ganaron los últimos cuatro partidos que disputaron, necesitan sumar de local nuevamente, porque aún no pudieron ganar dos encuentros seguidos en el Monumental, mientras que en condición de visitante mantienen una racha impecable de ocho victorias y apenas una igualdad.

Banfield, en tanto, espía de reojo. "Si le ganamos a River me fumo un cigarrillo con Daniel Osvaldo en el vestuario". La risa de Julio Falcioni se hace visible en el predio de Luis Guillón. En parte, también, porque el Taladro luce confiado. Y tiene sustento. Desde que Pelusa volvió al banco no recibió goles como visitante. Lleva siete partidos sin perder en esa condición, con cuatro éxitos y tres empates. Para encontrar la última vez que perdió fuera de su estadio hay que viajar hasta la tercera fecha (3-2 contra Argentinos).Falcioni, asimismo, no escondió su postura. "Siempre firmo el empate en el Monumental", dijo. "Nosotros nos preparamos para ganar, pero sabemos las virtudes y defectos que puede tener el adversario. Y el empate está dentro de las posibilidades", agregó el DT en TyC Sports.

River se entrenó luego del partido de Reserva entre los millonarios y Banfield Crédito: @RiverPlate

A River, por su parte, le cuesta más en su casa: de 27 puntos posibles en esta Superliga sumó 13: cuatro victorias, cuatro caídas y un empate. Es decir, las cuatro veces que los millonarios perdieron en este torneo fueron en el Monumental. Cayó con Talleres (1-0), Vélez (2-1), Rosario Central (1-0) y San Lorenzo (1-0).

Si bien Gallardo todavía no dio indicios, el puntero del campeonato podría repetir la formación que arrancó jugando ante Unión, a pesar de que el propio entrenador cambió el equipo y la disposición táctica a mitad del primer tiempo, cuando hizo ingresar a Juan Fernando Quintero por Lucas Martínez Quarta.

De este modo, River podría jugar con: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Gallardo no realizó la conferencia de prensa que suele brindar los viernes en forma habitual, porque tuvo que salir antes del predio de Ezeiza para hacerse chequeos médicos, tras la operación de cálculos renales que se realizó a inicios de la semana pasada. Previamente, estuvo observando el partido que la reserva la ganó a Banfield.

El club de Núñez es el puntero del campeonato con 39 unidades y sostendrá el partido del domingo ante Banfield con anterioridad al cruce entre Boca -que tiene 36 puntos- y Central Córdoba en Santiago del Estero.

Del lado de Banfield concentrará Daniel Osvaldo, que lleva tres años sin jugar al fútbol profesional. El delantero viene de dejar atrás un pequeño desgarro en el sóleo izquierdo. "Vamos a ver si podemos sacarle algún puntito. No escondo nada, saben que soy hincha de Boca y me encantaría poder darle una mano a Boquita", dijo el delantero en Fox Sports.