River - Boca. Marcelo Gallardo disfrutó otra victoria en el Superclásico: “El resultado termina siendo mentiroso”

Todo le salió bien a Marcelo Gallardo en el cierre de una semana de ensueño. Al entrenador de River se lo veía ya desde los días previos muy entusiasmado con la posibilidad de volver a vivir un Superclásico con su público, en el remozado Monumental. A las ganas se sumó un alto rendimiento del equipo de la banda roja, que le ganó con claridad a Boca por 2-1, un score que el Muñeco no dudó en considerar “mentiroso”, y luego de señalar que el puntero del Torneo 2021 fue ampliamente superior en el juego, más allá de las cifras finales.

“Hoy disfrutamos jugar el partido de principio a fin. Se vio un equipo bien parado, intentando jugar, con una convicción enorme en el partido que queríamos hacer y eso se vio reflejado. Creo que el resultado termina siendo mentiroso, porque desde el juego se vio un equipo muy superior”, expresó Gallardo en la conferencia de prensa.

La palabra del DT de River

“Jugar con un hombre de más a veces no te simplifica las cosas y si no hubo más goles fue porque Boca se defendió. No hubo una diferencia mayor porque en el segundo tiempo Boca trató de defenderse bien y nunca nos atacó. Si salían más a buscar, probablemente el resultado hubiera sido más abultado”, insistió el técnico de River,

En su análisis el Muñeco consideró: “Uno lo imaginaba tratando de que Boca tomara más la iniciativa, y por ahí ellos esperaron un poco más. Después de la expulsión, se vio el equipo como teníamos pensado jugarlo, pero no pensábamos que en ese primer tiempo la expulsión de un jugador de Boca nos iba a permitir tener el manejo total del partido. Luego el gran momento que está pasando Julian Álvarez nos dio más tranquilidad e hizo que Boca tuviera más cuidado cuando tenía que salir”.

La corbata de Gallardo

“Somos un equipo muy maduro, bien plantado, que no dio muestras de debilidad, que estuvo bien en todas las líneas. Lo que les dije a los jugadores para el segundo tiempo era que había que subir una marcha más porque se veía que Boca estaba sufriendo el partido y había que terminarlo. Tuvimos la chance de hacer el tercer gol, pero no pudimos y eso hizo que el resultado no fuera lo abultado y lo claro que sí se vio en el desarrollo del juego. Eso fue lo que marcó una gran diferencia, hubo un equipo que siempre quiso hacer lo que quiso y uno que intentó no sufrir más de la cuenta”, expresó Gallardo.

Respecto de la presencia de miles de hinchas en el estadio, evaluó: “Fue algo muy emocionante. Ya durante la semana era emocionante sentir que nos íbamos a reencontrar (con la gente). Yo personalmente tuve un pequeño homenaje en la semana del hincha de River. Lo de la corbata me pareció que era una linda manera de homenajear a (Ángel) Labruna, un ídolo histórico, y de los hinchas yo necesitaba también agradecerles el cariño y el afecto que me dan permanentemente. Fue un pequeño gesto para ellos y para Labruna, y nada mejor que hacerlo en un partido como el de hoy”.

Estilo Labruna: Gallardo, con la corbata con la banda roja y el escudo en el corazón Fabián Marelli - LA NACION

Tal como había sucedido hace unas semanas con la anterior ventana de eliminatorias, Gallardo se quejó por las numerosas bajas que tendrá su equipo para las próximas fechas, y en concreto por el llamado a Julián Álvarez a la selección argentina. “Es algo que ya dije varias veces, que es injusto que nosotros tengamos que pasar por esa situación. Somos el equipo que da más jugadores a selecciones y jugamos en desventaja, y ahora lo vamos a volver a hacer. Por ahí, hay alguna posibilidad de tener un guiño ya que Julián casi no tuvo participación alguna en los últimos partidos. Hay buena disponibilidad, veremos. Pero hay muchos jugadores afuera en el próximo partido y es una ventaja muy grande”.

El cierre fue con una mirada hacia el futuro, ya con sus dirigidos en lo más alto de la tabla, por lo menos de manera temporaria hasta que juegue Talleres. “Ahora claramente somos un serio candidato para ir en busca del título. Falta todavía, pero esto es un gran envión, desde lo futbolístico y desde lo anímico”.