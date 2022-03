River, de la mano de las gambetas de Esequiel Barco: un jugador distinto que ya palpita el clásico con Boca: “Hay que jugarlo al 110%”

River avanza. Quizás sin poder hacer todavía el famoso clic que pidió Marcelo Gallardo en la semana, pero avanza. Sus jugadores comienzan a crecer individualmente, el engranaje colectivo empieza a tomar color, la generación ofensiva sigue vigente, la solidez defensiva se afianza y el equipo en líneas generales continúa con su evolución. Lento, pero sostenido. Y ese es el gran logro en este inicio de 2022. Este domingo, en el Monumental, ganó 4-0 con una curiosidad: tres tantos fueron de penal. Enzo Fernández, Julián Álvarez y Juanfer Quintero cambiaron por gol las tres claras infracciones que cometió un apático y endeble Gimnasia La Plata y Braian Romero selló la victoria. Pero el mejor reflejo del crecimiento es Esequiel Barco, la gran figura de la noche y el jugador más desequilibrante del partido.

En líneas generales, por lo alta que tiene la vara por pasado y presente, River no brilló. Comenzó siendo regular, se transformó en correcto al abrir el marcador y terminó redondeando otros buenos y positivos 90 minutos en los que pudo lastimar aún más a Gimnasia y le faltó efectividad en el área rival. Desde aquella derrota inicial con Unión, ya sumó cuatro victorias y un empate con 13 goles a favor, tres goles en contra y tres vallas invictas para ser líder de la Zona 1 con 13 puntos. Desde lo numérico, casi perfecto.

Ante Gimnasia tuvo el control absoluto de la pelota y los tiempos del juego, pero en la primera media hora le costó ser directo, profundo e intenso para aprovechar ese marcado dominio. Pese a eso, en ningún momento pareció tener el partido fuera de sus manos: solo un equipo propuso lastimar al otro. El plan de Gimnasia fue cortar y resistir. Y el guión que diseñó Pipo Gorosito se quemó demasiado rápido con los dos penales que generó Barco en la primera mitad.

Lo mejor de River ante Gimnasia

El ex Independiente y Atlanta United es la imagen perfecta del equipo: Barco cada día crece más en juego y confianza, al punto tal que ayer fue el futbolista más incisivo del ataque millonario. A puro desequilibrio con su gambeta indescifrable, se transformó en un dolor de cabeza para los defensores del Lobo que no pudieron contenerlo en ningún momento. Quizás todavía le sigue faltando ser más preciso y tomar mejores decisiones para ensamblarse de forma definitiva con el equipo, pero de sus pies salieron los chispazos más interesantes de la tarde noche.

Partiendo desde la izquierda hacia el centro en el 4-1-4-1 , Barco se mueve entre líneas, busca siempre el hueco para picar en profundidad, aprovecha su quiebre de cintura y su velocidad para generar infracciones y se entiende cada vez mejor con sus compañeros. Así, anoche Barco comprendió a la perfección cómo jugar el partido a otro ritmo y cómo lastimar. Según los datos de Opta, fue el jugador al que más faltas le hicieron (5) en todo el juego. A uno o dos toques, fue un gran socio para Milton Casco por la banda izquierda y para Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz y Julián Álvarez por el centro del campo. Y con su endemoniado talento destrabó el juego.

Barco, siempre peligroso porque no les da referencias a los adversarios a la hora de gambetear y sacar los remates River Plate Oficial

Primero, a los 29′, Enzo Fernández cambió por gol el penal que Tomás Muro cometió al interceptar con la mano en el área una pelota que dominaba Barco. Y luego, a los 45′, fue Julián Álvarez quien transformó en el 2-0 la clara falta del arquero Rodrigo Rey nuevamente sobre Barco, mientras el extremo lo amagaba para intentar definir tras un gran pase de Nicolás De La Cruz en profundidad. Con su anotación, el atacante de 22 años se transformó en el segundo goleador del ciclo Gallardo: alcanzó los 41 goles e igualó a Lucas Alario, mientras acecha a Rafael Borré, líder con 55 tantos.

Los dos goles desde los doce pasos fueron dos golpes de knock-out para el Lobo, que nunca pudo reaccionar y estuvo muy lejos de generar peligro concreto en el arco de Franco Armani. En parte, también se debió a la firmeza defensiva que viene mostrando la línea de fondo millonaria con Paulo Díaz como líder absoluto: el defensor chileno es una de las grandes figuras del equipo.

En la segunda mitad, cuando River atacaba de forma constante y Gimnasia no podía sostener la pelota durante más de cinco segundos, a los 25 minutos se terminó el partido: una pelota filtrada de Barco para Álvarez derivó en el tercer penal de la noche por un patadón de Guillermo Enrique que Quintero aprovechó para estampar el 3-0. Y en el final, después de que el arquero Rey salvara su arco en al menos tres claras ocasiones de gol, Braian Romero marcó el 4-0 para sellar la goleada.

Gallardo, con las ideas claras y un River en crecimiento Nicolás Aboaf - FotoBAIRES

Tras el partido, Barco dijo: “Mis compañeros me dan la confianza suficiente para poder afianzarme en el equipo, que era un equipo que ya estaba armado, que venía con continuidad de trabajo. La verdad es que me voy sintiendo cada vez más cómodo y más suelto en la cancha. Y en eso tienen mucho que ver mis compañeros y el cuerpo técnico”.

Sobre las gambetas y las jugadas de los penales agregó: “En la semana Marcelo (por Gallardo) me comentó que me iba a poner de falso 9 detrás de Julián Alvarez, para que juegue más centralizado. Esa posición me gusta, es la que hacía en el Atlanta United. Me siento cómodo ahí”.

Y sobre el clic que había pedido el Muñeco y el clásico con Boca, Barco afirmó: “Frente a Gimnasia dimos una imagen mejor, más cercana a la versión que quería Gallardo. Vamos encontrando el nivel que él pretende. Dominando constantemente el partido. Nos falta terminar mejor las jugadas de 3/4 en adelante, pero hicimos un buen partido. Ahora se viene Boca y hay que jugarlo con todo el partido. Nos tenemos que preparar muy bien porque debemos llegar para poder jugarlo al 110%”.

A pura confianza, River completó otra jornada de crecimiento y llega al superclásico con Boca del próximo domingo en alza. Aún no logra destrabarse al 100% para lucirse como lo hizo en el último tramo del segundo semestre del 2021, pero le alcanza y le sobra para dominar y ganarle a la mayoría de sus rivales. Gallardo sabe que su equipo todavía debe mejorar, pero los primeros pasos están dados. Y son cada vez más firmes.