En medio de las excavaciones fueron halladas tres piezas arqueológicas de cuando el estadio era el Hipódromo Nacional. Crédito: Prensa River Plate

El estadio de River Plate está en obra desde fines de agosto, por lo que el equipo millonario no puede hacer uso de su casa para la Copa Libertadores. Sin embargo, aunque el predio todavía no cuenta con la presencia de las máximas figuras del fútbol argentino, hoy tuvo otros protagonistas: tres piezas que datan de cuando el Monumental todavía no era lo que es, sino que se esgrimía en Nuñez el viejo Hipódromo Nacional.

Así lo confirmó el propio sitio de River Plate, que consignó que, al remover la pista de atletismo que rodea el campo de juego, "se produjo un hallazgo arqueológico que data de comienzos del siglo XX: tres herraduras del viejo Hipódromo Nacional".

Junto al anuncio del descubrimiento, se adjuntó una foto que expone los objetos oxidados por el paso del tiempo, que se encontraban bajo tierra y que forman parte ahora de históricos objetos del deporte argentino.

Las obras en el Monumental estarán terminadas a mediados de febrero Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez Fuente: LA NACION

"El 31 de octubre de 1934, River adquirió a cambio de 569.403 pesos de la época el predio en el cual, en menos de cuatro años, se inauguraría el estadio más grande del país. Pero un tiempo antes, ese terreno de 83.950 metros cuadrados formó parte de un centro hípico", explica el sitio Millonario.

Asimismo, detallan que el establecimiento se inauguró el 14 de agosto de 1887 y funcionó de manera activa hasta 1911. Una vez que se cerró el hipódromo, el espacio se seguía utilizando para el vareo de los caballos que corrían en Palermo. Asimismo, a partir de 1913 alojó distintos eventos sociales, culturales y deportivos hasta que se demolió en 1920.

Ahora, las piezas, que fueron halladas tras realizarse las últimas excavaciones para implementar el nuevo sistema de drenaje y modernizar el campo de juego, pasarán a formar parte del archivo histórico del Museo River.