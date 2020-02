Suárez vive su mejor momento desde que llegó a River, hace un año Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Hay un concepto que para Marcelo Gallardo suele ser fundamental a la hora de elegir. Se trata de los "jugadores de equipos", esos futbolistas complementarios que no solo buscan el brillo individual, sino que entienden a la perfección cuál es su rol dentro del engranaje colectivo. Está claro que todos desean destacarse, pero en River tienen más lugar aquellos que miran hacia el costado y apuestan por un juego solidario para potenciar todas las líneas. Matías Suárez cumple a la perfección con ese trabajo y se ha ganado su puesto sin discusiones.

El atacante de 31 años hoy es intocable en la delantera porque su tarea va más allá de los goles. Su trabajo es esencial para que el juego del equipo fluya con naturalidad y desde su llegada hace poco más de un año ha generado un cambio notorio que le permitió acoplarse con mayor naturalidad: logró complementar de gran manera su talento con un sacrificio constante hasta el último suspiro.

Con la confianza que le brinda el técnico Marcelo Gallardo, el cordobés se ha transformado en uno de los jugadores más aplaudidos en el Monumental a fuerza de jerarquía y voluntad. Además, ha sido fundamental en los cinco triunfos consecutivos del inicio del 2020: aunque comenzó sin un buen partido ante Independiente (2-1), le marcó a Godoy Cruz (1-0), se lució frente a Central Córdoba (2-0), fue figura contra Unión (2-1) y volvió a hacer un gol vital el domingo frente a Banfield (1-0).

Así, Suárez acumula 13 goles y 10 asistencias en sus 45 partidos oficiales (32 como titular) con la camiseta millonaria y, en los 11 partidos en los que convirtió, el equipo ganó. "Para los delanteros es lindo e importante hacer goles porque eso es lo que te piden. Pero en este club el técnico nos pide otras cosas, no tantos goles: trabajar para los compañeros, correr a los defensores y también asistir, que es algo que me gusta. Son funciones que pretende el entrenador porque le hacen bien al equipo. Tenemos la suerte de tener a Gallardo que nos convence cada día de lo que quiere y nosotros lo demostramos en la cancha", explica el delantero, que también generó cuatro penales.

Desde que llegó en enero de 2019 desde Belgrano de Córdoba, el ex futbolista de Anderletch (Bélgica) mostró pinceladas de la categoría que hoy le permite consolidarse en un lugar de privilegio. Sin tanta explosión como su compañero Rafael Borré, aporta visión y claridad, cumple a la perfección la función de pivote para aguantar y descargar la pelota, persigue los 90 minutos a los defensores rivales para tapar la salida y es una llave constante de peligro porque juega y hace jugar con su distinguida clase.

Cómo les ganó a Pratto y Scocco

El "Mágico", como lo apodaron durante su exitoso y poco reconocido paso entre 2008 y 2016 en el club europeo -en el que acumuló 239 partidos, 67 goles y ocho títulos-, recientemente cortó una larga racha sin anotar: con su festejo ante Godoy Cruz del 25 de enero pasado dejó atrás 17 juegos de sequía en River (el último festejo había sido el 17 de agosto de 2019 en el 6-1 a Racing). Pero la malaria en el arco rival nunca influyó en su juego, a pesar de tener detrás suyo a dos pesos pesados como Ignacio Scocco y Lucas Pratto, quienes hoy corren con desventaja en la pelea por la titularidad.

"Suárez no viene mejorando, hace rato que viene jugando bien. Era un jugador al que no se le daba el gol, pero eso no significa que no lo venía haciendo bien", respondió un tajante Gallardo en la conferencia de prensa tras el triunfo ante Banfield. Y detrás de su respuesta se esconde un fuerte respaldo a un delantero que él mismo pidió para reforzar a su equipo y que le sigue dando réditos futbolísticos.

Mantener el rendimiento a tope en los próximos tres partidos que definirán la Superliga es la prioridad tanto para Suárez como para todo River. Y también será primordial poder afinar la puntería para trasladar al resultado las buenas tareas colectivas que viene mostrando el equipo.

"Somos los primeros que sabíamos que los partidos iban a ser difíciles complicados desde el primero. Y va a ser así hasta el final. Por eso, tenemos que saber manejar la ansiedad de querer ir siempre para adelante, para tener más la pelota y apostar un poco más a la claridad. Y también trabajar para ser más efectivos", comenta Suárez. "Lo bueno es que dependemos solamente de nosotros. Debemos seguir haciendo las cosas como lo hacemos. Son finales y cada vez nos falta menos".

Quizás Suárez nunca imaginó esta actualidad cuando lo llamó Gallardo y decidió dejar a su querido Belgrano para llegar a River, el tercer club de su carrera. Figura excluyente, aplaudido hasta el cansancio por los hinchas y habitué de la selección argentina de Lionel Scaloni, a los 31 años vuelve a brillar como lo supo hacer en Bélgica. Y su presente tiene aires de reivindicación: después de triunfar durante ocho años en Europa, esta vez el fútbol argentino pone los focos sobre él.