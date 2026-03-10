River Plate vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Huracán y River se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 10 de Grupo B del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos se mantienen en zona de acceso a los octavos de final, pero su andar irregular los obliga a conseguir buenos resultados.

El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino), con arbitraje de Nicolás Ramírez, y se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, aunque aún no se sabe si será con o sin público, ya que la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pretende que sea a puertas cerradas por la cercanía con el edificio derrumbado en Parque Patricios el pasado 3 de marzo, pero el club se niega. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Globo está quinto en la tabla de posiciones de su zona con 12 puntos. En la última jornada le ganó 3 a 1 a Belgrano como local con un doblete del joven de 17 años Thaiel Peralta y un tanto del colombiano Óscar Cortés (Franco Vázquez descontó para el Pirata). En tanto el Millonario, que contará con el debut de Eduardo ‘Chacho’ Coudet como DT, se mantiene en el séptimo lugar de la clasificación general con 11 unidades y viene de empatar 1 a 1 con Independiente Rivadavia por los goles de Gonzalo Montiel y Gonzalo Ríos.

Thaiel Peralta, la nueva joya de Huracán: con 17 años lleva la 10 y es la figura del Globo @thaielperalta22

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de agosto de 2024, en el marco de la décima fecha de la Liga Profesional. En aquella oportunidad empataron 1 a 1 en el estadio Monumental por los goles de Claudio ‘Diablito’ Echeverri -R- y Rodrigo Echeverría -H-. El antecedente más reciente en Parque Patricios es del 29 de marzo de 2024, por la Copa de la Liga, con triunfo de Huracán por la mínima diferencia con un tanto de Walter Mazzanti.

Huracán vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

Día : Jueves 12 de marzo.

: Jueves 12 de marzo. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Tomás Adolfo Ducó.

: Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Huracán vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.57 contra los 3.12 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.86.