River Plate vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, aunque aún no está confirmado si será a puertas cerradas o con público
- 3 minutos de lectura'
Huracán y River se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 10 de Grupo B del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos se mantienen en zona de acceso a los octavos de final, pero su andar irregular los obliga a conseguir buenos resultados.
El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino), con arbitraje de Nicolás Ramírez, y se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, aunque aún no se sabe si será con o sin público, ya que la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pretende que sea a puertas cerradas por la cercanía con el edificio derrumbado en Parque Patricios el pasado 3 de marzo, pero el club se niega. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Globo está quinto en la tabla de posiciones de su zona con 12 puntos. En la última jornada le ganó 3 a 1 a Belgrano como local con un doblete del joven de 17 años Thaiel Peralta y un tanto del colombiano Óscar Cortés (Franco Vázquez descontó para el Pirata). En tanto el Millonario, que contará con el debut de Eduardo ‘Chacho’ Coudet como DT, se mantiene en el séptimo lugar de la clasificación general con 11 unidades y viene de empatar 1 a 1 con Independiente Rivadavia por los goles de Gonzalo Montiel y Gonzalo Ríos.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de agosto de 2024, en el marco de la décima fecha de la Liga Profesional. En aquella oportunidad empataron 1 a 1 en el estadio Monumental por los goles de Claudio ‘Diablito’ Echeverri -R- y Rodrigo Echeverría -H-. El antecedente más reciente en Parque Patricios es del 29 de marzo de 2024, por la Copa de la Liga, con triunfo de Huracán por la mínima diferencia con un tanto de Walter Mazzanti.
Huracán vs. River: todo lo que hay que saber
- Fecha 10 del Torneo Apertura 2026.
- Día: Jueves 12 de marzo.
- Hora: 21.30 (horario argentino).
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
Huracán vs. River: cómo ver online
El partido está programado para este jueves a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.57 contra los 3.12 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.86.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
El Ducó, en discusión. Huracán se planta ante River: rechaza jugar sin público y amenaza con acciones legales
"Hoy aceptan todo sin quejarse". Fue capitán y emblema de una época dorada de San Lorenzo y se le plantó a Toto Lorenzo porque lo dejó sin Mundial
A pura garra. Fue campeón con River, sufrió una depresión y se animó a un giro impensado: hoy es finalista de MasterChef
- 1
Chiqui Tapia respondió al portazo de River a la AFA y deslizó una advertencia a otros clubes: “Ah, ¿son más? No sabía...”
- 2
Adam Bareiro y un partido especial ante San Lorenzo: de sus goles a Boca en los clásicos al tatuaje azulgrana que terminó pintado de negro
- 3
Historial de Boca vs. San Lorenzo, en la previa de un nuevo clásico, por el Apertura 2026
- 4
Tottenham, en su peor momento, enfrenta a Atlético de Madrid por la Champions League con el regreso de Cuti Romero