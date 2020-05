Raúl Olivares, arquero de Wilstermann en la noche del 8-0, lanzó duras acusaciones contra River y la Conmebol por los dopings Fuente: AFP

El jueves 21 de septiembre de 2017 será siempre recordado como una de las grandes noches de la historia de River en la Copa Libertadores . Después de haber perdido 3-0 con Jorge Wilstermann de Bolivia en Cochabamba por la ida de los cuartos de final de aquella edición, el equipo de Marcelo Gallardo aplastó a su rival con un contundente 8-0 en una de las exhibiciones futbolísticas más grandes de todo el exitoso ciclo. Esa noche en el Monumental, los futbolistas del equipo boliviano se vieron totalmente superados por el abrumador dominio del local. Y ahora, a casi tres años de la inolvidable jornada, el arquero Raúl Olivares disparó con munición gruesa y sembró dudas acerca de aquella gesta.

En aquella edición de la Libertadores, el club de Núñez sufrió una de las grandes crisis de los últimos años: en junio se conocieron los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada por un diurético (hidroclorotiazida) que derivaron en siete meses de suspensión de la FIFA para ambos. Pero, en medio de rumores acerca de otros posibles positivos que fueron desmentidos por la Conmebol, la actuación de River empezó a verse empañada desde el momento que comenzaron las etapas decisivas de la Copa.

Así, el chileno Olivares, quien atajó en la serie para Jorge Wilstermann y actualmente integra el plantel de Deportes La Serena, sentenció en las últimas horas: "Nosotros nos habíamos enterado lo de los doping positivos. Fue una noticia muy grave, pero no tuvo el impacto que tendría que haber tenido para que los equipos hagan sus reclamos . A River lo tendrían que haber descalificado, sin dudas. No sé quién le bajó el perfil a eso. Fue muy extraño, se habló de siete u ocho jugadores y después fueron dos y uno era un juvenil".

En una entrevista por YouTube con el canal "La Nota con Roma", el arquero de 32 años no tuvo tapujos a la hora de vincular indirectamente los casos de doping con la supremacía de River en el campo de juego en el 8-0. " Cuando me atacaban, nunca vi un ritmo así, de esa manera. No lo vi en ningún equipo, y mirá que enfrenté a Atlético Mineiro, a Palmeiras... No se lo vi a nadie. Me parece extraño que haya pasado lo de los dopings y el nivel y el ritmo que tenían los tipos. Yo creo que ese ritmo es del Barcelona, del Real Madrid, del Manchester o del PSG", disparó.

"No va a faltar el que hable, el que ya no esté en River y que diga 'saben qué, hay ocho jugadores con doping, jugaron toda la Copa Libertadores dopados'. No va a faltar el momento, si es que fue así. Si existieron, ¿por que no ocurrió eso? Ignoro la fuerza o poder que pueda tener River en la Conmebol, lo ignoro. No me quiero basar en eso. Pero, que hay algo raro, algo raro hay. Quizá hoy día no se va a saber, pero algún día se va a saber toda la verdad ", agregó Olivares, y luego también apuntó contra el árbitro chileno Julio Bascuñán.

"Lo que sí tengo claro y, yo lo vi en la cancha, es que los árbitros no sirven para nada (...). A mí me arbitró un chileno, que me pidió mi camiseta en ese partido, y el tipo no cobra el primer foul y nos hacen el 1 a 0. Los árbitros, como es River y este equipito es de Bolivia, entonces no sé", dijo el arquero.

Sus declaraciones generaron una fuerte polémica y, al mismo tiempo, también sembraron dudas sobre su propio discurso. ¿Por qué? Porque, mientras se deshizo en conjeturas e hipotésis imposibles de comprobar sobre la participación de River en aquella edición de la Libertadores, también expuso halagos para el rival y una fuerte autocrítica sobre la noche del 8-0.

"Pensábamos que el 3-0 de la ida a favor nuestro era irreversible y en la revancha estuvimos con exceso de confianza. A mis compañeros y a mí, me incluyo, nos empezó a entrar el miedo y nos descontrolamos", comentó Olivares en la misma entrevista, y luego sentenció: "La verdad es que es mérito de Gallardo, que nos estudió bien".