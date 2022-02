River. El nuevo 10: “Si te quedás parado, el creativo desaparece”, dice Gallardo y explica lo que se ve en el Millonario (hace años)

Hace más de dos años, Rodrigo De Paul –que ya se destacaba en Udinese como un jugador más táctico- afirmaba: “El fútbol europeo hoy no te permite jugar en una sola posición”. El mediocampista estaba transitando su transformación de aquel N° 10 que había surgido de las inferiores de Racing. Y por eso en la actualidad la selección argentina disfruta del mejor De Paul, el más completo, un futbolista que es indispensable en la estructura de Lionel Scaloni. De Paul nació como enganche y hoy es un todoterreno que generó el interés (y la acción) de Diego Simeone para que vista la camiseta de Atlético de Madrid.

Se puede realizar un paralelismo entre la selección de Scaloni y River desde el punto de vista que son dos equipos que suelen armarse con más volantes creativos que delanteros. La Argentina puede jugar 4-1-4-1 o 4-4-2 juntando a Messi, De Paul, Paredes (en su función de volante central), Lo Celso y Papu Gómez. Todos números 10, aunque tengan distintas características y roles. El River 2022 que está armando Marcelo Gallardo también busca moverse dentro de un dibujo táctico 4-1-4-1 y puede juntar –por detrás de Julián Alvarez- a Palavecino, Barco, De la Cruz, Pochettino o Quintero.

El mapa de calor de Juanfer Quintero en el debut ante Unión, por la primera fecha de la Copa de la Liga; se movió como volante derecho y Gallardo lo reemplazó en el entretiempo Opta

Los últimos mensajes de Gallardo, en busca de una nueva reinvención del equipo por los refuerzos que llegaron, ponen el foco en Juanfer Quintero, que hizo el gol más importante en la historia de River (el 2-1 a Boca en Madrid, por la revancha de la final de la Copa Libertadores 2018). El DT siempre tuvo debilidad por el colombiano, aunque eso no le garantizara la titularidad en todos los partidos .

Lo cierto es que, en el ciclo Gallardo, siempre fue muy importante la actitud y el rendimiento físico que tenían los futbolistas creativos y no sólo en la materia de recuperar la pelota o colaborar defensivamente. Esto último lo deben hacer todos aquellos que pretenden ser titulares, pero lo principal por lo que deben trabajar desde lo físico es pensando en el ataque, en los “pases para adelante” que tanto pide el entrenador de River. Y para concretar esos “pases para adelante”, se tienen que mover los poseedores del balón y también los receptores ofensivos.

En la previa del partido ante Racing, en el Monumental, por la 4° fecha de la Copa de la Liga, a Gallardo le preguntaron sobre los jugadores creativos que cuenta en el plantel, porque reunió a varios, entre los que ya tenía y los que incorporó: ¿Sentís que tenés un enganche clásico? ¿Quién se parece más a Marcelo Gallardo jugador y cuál es tu preferido?.

River vs Patronato. 16/02/22 LA NACION/Mauro Alfieri

Y enseguida respondió: “¿Cómo que no tengo? Tengo un montón… ¿Enganche… enganche…? El número 10, el jugador creativo, el que conecta líneas, que es pensante, que tiene buena ubicación. Ese es un jugador que conecta. Tengo varios de esas características”, pero agregó una definición que identifica a todo su trabajo, independientemente de los sistemas y los nombres que fueron pasando por sus manos:

“Hoy, en la actualidad, el futbolista tiene que hacer un poco de todo. Ese futbolista que siempre va a sacar ventaja por su calidad técnica y por creatividad, que me encanta, también tiene que estar disponible para encontrar los espacios. Y como los espacios nadie los encuentra estando parado… Vos no te podés quedar parado y diciendo ‘este es mi espacio y acá voy a jugar’ porque no te lo van a permitir, dentro de esa evolución o diferentes formas en la que el fútbol ha ido evolucionando, está también la parte física. La parte física, si hoy no estás en condiciones para encontrar esos espacios moviéndote permanentemente, el jugador creativo desaparece. No te podés quedar solamente con la creatividad y el talento sino le das todo el valor de las otras cosas que tienen que acompañarlo”.

De la Cruz, ese 10 a recuperar

Casi que fue un mensaje también puertas adentro, desde la exigencia que les recuerda a los habilidosos que ya lo conocen de años el esfuerzo que deben hacer para mantenerse y a los recién llegados para saber lo que deben hacer para ganarse un lugar. “Nosotros somos un equipo muy funcional en el sentido de no darle referencias al rival y de que todos hagan un poco de todo. Eso nos ha dado resultados y muchos jugadores han encontrado un lugar importante dentro de los equipos de River”, cuenta Gallardo.

Por eso por lo general cada futbolista que llega a River, y más aquellos habilidosos, tardan unos meses en encontrar la adaptación táctica, la puesta a punto física y los pedidos puntuales de Gallardo para cada ataque y defensa de la pelota.

El PIty Martínez, uno de los 10 que hizo brillar, uno de los jugadores preferidos de Gallardo en su ciclo en River FotoBAIRES

¿Hay algún Gallardo? Cuando le consultaron sobre este punto, el DT que supo tener debilidad por Leonardo Pisculichi en los comienzos y con Pity Martínez después, explicó dejando indicios sobre el nuevo (viejo) futbolista por el que siente un aprecio especial: “No hay parecidos a Gallardo porque no… pero sí tenemos de diferentes características. Por ejemplo, Juanfer (Quintero) que es el jugador por naturaleza, creatividad e ingenio… ese sería el jugador que tenemos hoy como la muestra de la creatividad, ¿no? Pero también Palavecino, desde un rol diferente, lo puede hacer. Pochettino, cuando entienda que tiene que empezar a involucrarse de una manera diferente en este rol, en este funcionamiento del equipo, también lo puede hacer. Mismo De la Cruz tuvo que reconvertirse . Hoy es un jugador más completo de lo que era cuando vino de Uruguay, que era ese clásico jugador enganche , posicional; pero hoy es un jugador más versátil, más completo. Esa es la idea que tenemos nosotros para nuestro equipo, que esos jugadores se involucren en el equipo de diferentes formas y que sean todavía mejores de lo que son, de lo que tienen por el talento nato, lo que traen de nacimiento”.

Al primero que mencionó Gallardo fue a Juanfer Quintero, pero también fue al que sacó en el entretiempo del debut ante Unión, en Santa Fe. El colombiano es el que hizo el gol más importante del ciclo, pero también sabe que eso no le garantiza tener muchos minutos a futuro.

Juanfer Quintero, uno de los mejores refuerzos de River en el último mercado de pases Prensa River

Más allá de haber ganado 14 títulos como DT millonario, en la previa del clásico ante Racing Gallardo va por más. El técnico que le gusta juntar a varios futbolistas desequilibrantes y con buen pie, repitió el mensaje de que sin esfuerzo para ser un jugador completo, con despliegue para poder desmarcarse y recibir libre la pelota ni sacrificio defensivo, el creativo desaparece. Justo él, que llevaba el 10 en la espalda y que durante mucho tiempo se preguntó por qué (en su etapa de enganche) aquellos equipos llenos de figuras y un gran potencial técnico no podían trascender más de lo que lo hicieron en River.