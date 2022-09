River, en crisis: la autocrítica de Marcelo Gallardo y cómo evitar que el peor año del ciclo sea todavía más grave

Tres derrotas en los últimos cuatro partidos de la Liga, incluida la caída en la Bombonera, y la durísima eliminación de la Copa Argentina sufrida ante Patronato anoche describen el momento crítico que atraviesa River. Poco habitual, también: por primera vez en los más de 8 años que lleva Marcelo Gallardo como entrenador, el club cerrará una temporada sin al menos un título ganado. Un retrato de la actualidad, enmarcado en las palabras del propio entrenador, que se fue golpeado de La Rioja, luego de que el equipo entrerriano -que pelea por no descender- le disputara el partido de igual a igual, a pesar de haber puesto algunos suplentes. Y lo quitara del camino tras la definición por penales. “Fue un año difícil para todos y hay que ponerle el pecho. Tenemos la misma desilusión de la gente. Solamente hago foco en lo que no pudimos hacer en todos los partidos del segundo semestre del año”, expresó el DT en declaraciones a TyC Sports.

Los jugadores de River, durante la definición por penales que significó la eliminación de la Copa Argentina Prensa Copa Argentina

Y a este River golpeado se le suma una dificultad más en el medio de la tormenta: deben enfocarse seriamente en mantenerse en las primeras posiciones de la tabla anual para que no peligre su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores. Encima, en el horizonte cercano, está Argentinos Juniors. El próximo domingo River lo visita en La Paternal, Una derrota del equipo de Núñez los dejaría igualados con 61 puntos, con 15 más en juego de cara al cierre del campeonato. Se recuerda: los cuatro primeros de esa tabla acceden a la Libertadores: hoy son Racing, River, Gimnasia y Argentinos (Boca ya está clasificado por haber ganado la Copa de la Liga).

El 2022 de River se explica con datos demoledores. Eliminación en cuartos de final de la Copa de la Liga ante Tigre, de local. Afuera de la Copa Libertadores en octavos de final contra Vélez, de local. Sin Copa Argentina por la caída frente a Patronato por penales en los cuartos de final, en La Rioja. Además, en la Liga está a nueve unidades del líder, Atlético Tucumán. Perdió los dos superclásicos del año (ambos 1-0, uno de local y otro de visitante).

La tabla de clasificación a las copas

Gallardo trazó su análisis, cuando la eliminación recién se había consumado: “Tenemos que ser autocríticos. No pudimos cumplir con las pretensiones del año y hoy debemos estar serenos y reflexionar sobre lo que pasó, pese a la desilusión que nos invade. No pudimos construir un equipo que nos dé garantías para pelear todas las finales, esa es la verdad. Además, teniendo en cuenta que todavía queda calendario por delante y el objetivo es entrar a la Copa Libertadores de 2023, agregó: “Lo primero, para salir, hay que ser autocríticos, como hemos sido siempre. Nos hemos caracterizado por ser un equipo autocritico de las exigencias que nos pusimos para encarar el año y tener las pretensiones que un club como River debe tener. Y no lo pudimos cumplir. Pero ahora hay que estar calmo. Son momentos duros y la gente nos acompaña con un respeto que ha estado siempre, y lo destaco”, reflexionó.

¿Qué le faltó a este equipo para cumplir con los objetivos? En relación a otros años, juego, carácter y hasta personalidad porque si algo no le faltó fueron los nombres que forman el plantel. Jugadores con jerarquía y capaces de afrontar con entereza cualquier competencia hasta el final. En ese sentido no hay ninguna excusa. A Gallardo le cumplieron todos los gustos. A la par de las ventas de de Enzo Fernández, a Benfica, y Julián Álvarez, A Manchester City, que significaron el ingreso de alrededor de 46 millones de dólares a las arcas del club, a Núñez llegaron Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Elías Gomez, Leandro González Pirez, Juanfer Quintero, Tomás Pochettino y Esequiel Barco. Estos siete arribaron en el verano. Mientras que Rodrigo Aliendro, Lucas Beltrán, Miguel Borja y Pablo Solari, fueron los que llegaron en este último mercado de pases. En total, River invirtió casi 25 millones de dólares.

La presentación oficial de los refuerzos de River que llegaron a principios de este 2022

La ruta de estas seis fechas finales determinará la nota final del año: el objetivo es lograr entrar a la Libertadores para que no agrandar el fracaso. Este River golpeado y sin reacción comenzará esa serie de partidos el próximo domingo, frente a Argentinos, como visitante. Luego recibirá a Estudiantes el miércoles 5 de octubre. El 9 de octubre jugará ante Patronato, en Paraná. Luego espera a Rosario Central (12/10) y Platense (16/10), ambos en el Monumental, y tendrá un durísimo cierre en Avellaneda, frente a Racing, equipo que para esa altura podría estar en la lucha por el título.

La meta es clara: Copa Libertadores 2023. Lo cierto es que algo debe cambiar en el plantel dirigido por Marcelo Gallardo porque el presente indica que no será nada sencillo alcanzarla. Un motivo tranquilizador para el director técnico tiene que ver con los regresos de los futbolistas que se vieron afectados a las convocatorias de sus seleccionados. Piezas importantes: Franco Armani, Paulo Díaz y Nicolás De la Cruz estarán en el equipo que salte a jugar en el diego Maradona el domingo. ¿A iniciar la senda de la recuperación?