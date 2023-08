escuchar

Los jóvenes del nuevo milenio riverplatense rompieron todas las estructuras. A puro talento, desparpajo y convicción, tres apellidos de las categorías 2000 y 2001 explotaron todo su potencial en un Millonario que se volvió aún más millonario por su jugosa cantera. Con la salida de Lucas Beltrán a la Fiorentina en una cifra que ronda los 25 millones de euros brutos, y tras las partidas de Julián Álvarez y Enzo Fernández del año pasado, en Núñez sellaron acuerdos que alcanzan los 100 millones de euros en conjunto . Una cifra impactante y una realidad deportiva repetida: las tres joyas, si bien fueron campeones, se fueron sin poder explotar su presente en el plano internacional.

Aunque resta esperar que la transferencia se oficialice en la Comisión Directiva para conocer las cifras finales, Beltrán se va a Fiorentina en una operación de alrededor de 25 millones de euros brutos por el 100% de su pase entre montos fijos y variables por objetivos. En River tenían el 90% y ahora se quedan con un 10% de plusvalía por una futura venta, mientras que Instituto, que lo vendió en 2016 en octava división por unos 80 mil dólares, conservaba un 10% y será otro gran beneficiado. Así, luego de la temprana eliminación en la Copa Libertadores que aceleró su venta, el atacante de 22 años firmará un contrato hasta junio de 2028 por cinco temporadas con la Viola.

Gol de Beltrán a Banfield, en la Liga Profesional 2023 Télam

El manager argentino Nicolás Burdisso fue pieza clave para sellar el traspaso: se fue encantado con el delantero cuando visitó el Monumental en el triunfo por 3-1 ante Instituto en junio, por la fecha 21 de la Liga Profesional en la que el cordobés marcó un gol y dio una asistencia. Desde entonces, Beltrán quedó en carpeta para el actual mercado y el club italiano decidió acelerar a fondo por él cuando vendió a Arthur Cabral a Benfica de Portugal en 25 millones de euros. El atacante brasileño había sido la figura de la temporada con 17 goles en 48 juegos de todas las competencias y la Viola apostó por el argentino, que marcó 17 tantos y dio cuatro asistencias en 36 partidos en el actual 2023 con River.

“No me pude despedir bien de los chicos todavía ni de la gente tampoco. Me hubiese gustado que fuera en el Monumental. Lo haré como pueda. Pasó todo muy rápido, hace un año y medio recién estaba en Colón y me sirvió mucho para crecer. Fue un gran paso haber jugado ahí. Me tocó volver y tanto Gallardo como Demichelis me dieron confianza y crecí un montón. Soy un jugador diferente, con más confianza y rodaje. Los momentos están para aprovechar y es lo que hago hoy. Yo cumplí mi sueño al ser campeón con River y a la gente le voy a estar agradecido de por vida”, dijo Beltrán ayer antes de partir rumbo a Italia para afrontar la revisión médica y la firma de contrato durante el fin de semana.

Enzo Fernández del SL Benfica celebra después de marcar un gol durante el partido de ida de la Tercera Ronda de Clasificación de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el FC Midtjylland en el Estadio da Luz el 2 de agosto de 2022 en Lisboa, Portugal https://www.instagram.com/enzojfernandez/

“Todavía estoy tratando de digerir la eliminación que fue muy tempranera y algo que no esperábamos. Pero bueno, tengo ésta oportunidad que quería aprovechar, estoy contento por esto, pero todavía dolido por la eliminación. El vestuario estaba muy golpeado, para nosotros era muy importante pasar de fase como lo marca la historia de nuestra institución, estábamos muy tristes. Ahora seguramente los chicos lo harán de la mejor manera porque tenemos un excelente plantel, de excelentes personas, y un gran cuerpo técnico”, agregó el delantero nacido en 2001.

Es que tan solo tres días después de la caída con Inter por penales en el Beira-Rio por los octavos de final de la Libertadores, el Vikingo dio el salto al fútbol europeo en una dolorosa situación similar a la que vivieron tanto Julián Álvarez como Enzo Fernández. El actual delantero de Manchester City fue vendido en 21,5 millones de euros brutos por el 100% del pase en enero de 2022, quedó a préstamo por un año y el club inglés ejecutó una cláusula de salida de 1,5 millones de euros para llevárselo al inicio de la pasada temporada una vez que River quedó eliminado de la Copa con Vélez en otros decepcionantes octavos de final.

Enzo Fernández jugando para Chelsea ante Karim Benzema JAVIER SORIANO - AFP

Lo propio ocurrió con Enzo Fernández, quien partió a Benfica en una transferencia de 18 millones de euros brutos (10 millones fijos y 8 millones en objetivos) en la que River se quedó con un 25% del pase y acordó con el club portugués retenerlo hasta que finalizara la participación en la Copa. Como no pudo superar a Vélez, el mediocampista se fue anticipadamente a Europa y en solo seis meses con la conquista de la Copa del Mundo en el medio septuplicó su valor: Chelsea pagó 121 millones para sumarlo a comienzos de este año y en Núñez embolsaron otros 34 millones entre el porcentaje del pase que conservaron y los mecanismos de solidaridad. En total, fueron unos 52 millones brutos.

De esta manera, Beltrán ganó dos títulos con la camiseta de River y sumó 23 tantos y ocho asistencias en 78 partidos entre sus dos ciclos; Álvarez alzó seis títulos y alcanzó 54 goles y 29 asistencias en 122 juegos; y Enzo Fernández ganó dos títulos y selló 12 goles y 10 asistencias en 53 juegos. Pero, salvo algunos destellos de Julián en sus inicios entre 2018 y 2020, River no los pudo disfrutar al máximo en las competencias continentales.

MANCHESTER, INGLATERRA - 10 DE JULIO: Julian Alvarez de Manchester City firma camisetas de fanáticos durante el evento de presentación de firmas de verano de Manchester City en el Etihad Stadium el 10 de julio de 2022 en Manchester, Inglaterra. (Foto de Manchester City FC/Manchester City FC a través de Getty Images) Manchester City FC - Manchester City FC

Las tres partidas quedan vinculadas directamente con dos duros traspiés deportivos que obligaron al Millonario a reinventarse por no poder superar la barrera de los octavos de final de la Libertadores dentro de un calendario sudamericano que perjudica a los clubes en el mercado de pases. Es que mientras en Europa hasta el 31 de agosto las instituciones arman sus planteles para el inicio de la temporada, en Sudamérica se están desarrollando en plenitud tanto los torneos locales como internacionales. Y la agenda no perdona.

Consumada la salida de Beltrán a Fiorentina y a la espera de otras posibles salidas como la de Nicolás De La Cruz al fútbol qatarí, para River se acerca un tiempo de reestructuración para empezar a mirar el 2024 de reojo. Y mientras se digiere el dolor de la caída, el club embolsa nuevamente una importante suma de dinero gracias a su trabajo de inferiores.