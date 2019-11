Fuente: Reuters

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, confirmó hoy la formación para jugar este sábado la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en Lima, Perú. en la primera intervención que hizo en la conferencia de prensa que ofrece en el estadio Monumental, sede del partido, el entrenador acabó con las dudas que existían respecto de los titulares.

Ellos serán: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

La conferencia de prensa en la que el entrenador de River nombró a los 11 titulares para la gran final de mañana fue una montaña rusa. Marcelo Gallardo se emocionó, bromeó, se puso serio y hasta elogió a Jorge Jesús, el entrenador de Flamengo. Insistió en que su equipo no llega de punto y es candidato a quedarse con el título. "Somos candidatos. Tenemos las mismas posibilidades que Flamengo. Lo que venga de afuera no me interesa. Los jugadores lo saben bien", resaltó, ante la consulta sobre la percepción de que los brasileños son más favoritos para alzar el trofeo continental.

El Muñeco llegó entre risas. "Casi juega Lanzini. Estuvo bravo", contó Gallardo luego de relatar su turbulento traslado al estadio Monumental de Lima. "Acabamos de bajar de un auto que nos trajo con mucho apuro. Era una especie de samba con cuatro ruedas entre freno y arranque. Estamos medio.No nos dieron ni dos segundos para recuperarnos", describió mientras tomaba aire.

Sobre la euforia que impera en Río de Janeiro por el invicto de Flamengo, Gallardo apuntó: "No vivo en Brasil. No sé de qué se sostiene, pero me imagino que su gente está muy ilusionada porque el equipo viene jugando muy bien.Creo que los jugadores de Flamengo mostraron un gran respeto. Me baso en eso. En el sentimiento del hincha, que es algo que nosotros no podemos manejar. Le damos muchísimo valor a lo que remarcan sus jugadores. No han manifestado en ningún momento que se sentían campeones. Han mostrado respeto, el mismo que nosotros mostramos por su equipo".

También hubo tiempo para la emoción. Sobre el final de la conferencia, una consulta remitió al entrenador de River al esfuerzo que hacen los hinchas para llegar al escenario de la Final Única. "Es algo que no deja de sorprendernos: la pasión del hincha y lo que hace", arrancó, luego de pensar mucho las palabras. El DT millonario siguió: "Decirles que sabemos del esfuerzo que hacen, sabemos lo que están viviendo. Nos sentimos identificados con ese esfuerzo. Por eso cada vez que salimos a la cancha los jugadores saben, sienten y juegan por eso. Por eso en cada partido importante han dejado la piel. El hincha se siente representado. Por eso hacen el esfuerzo que hacen. Por eso atraviesan desiertos y siguen remando. Este equipo los representa. Esperemos que mañana les podamos dar una buena alegría para que vuelvan felices".

Además, adelantó el partido que espera, con toda la adrenalina que implica una final por el cinturón continental. "Es difícil saber si va a haber muchos goles en una final, más allá de las apuestas de los dos equipos. También habrá ciertos recaudos. Son dos equipos a los que les gusta la pelota, les gusta jugar con el balón, manejan buenas alternativas de ataque directo. Puede ser un partido muy dinámico con el correr de los minutos. Nosotros no sabemos especular y creo que Flamengo tampoco. Desde ese lugar uno imagina que puede ser un partido con buenas sensaciones futbolísticas. Las finales suelen ser cerradas", recalcó Gallardo.

La comparación con la final de Madrid

"Las finales son todas difíciles. Todas tienen sus diferencias. No la comparo con la anterior. Ya todos saben lo que significó ganar la final pasada. Todos saben lo que significa para la historia de nuestro club. No vamos a comparar. Esta es una nueva instancia. Un rival diferente, que tiene su poderío".

El manejo de las emociones

"Lo único que espero es que salga un muy buen espectáculo. Considero que va a haber muy buenos valores dentro del campo de juego. Juega lo emocional y está muy presente en una etapa definitoria. El que pueda soportar eso de mejor manera tendrá mejores chances para ganarla".

La preparación del partido

"Siempre trabajamos los partidos por igual, con kla miosma atención, tiomando los recaudos necesarios, conmociendo las virtudes y los defectos del rival. Hemos trabajado muy bien esta semana. Conozco claramente el potencial del rival y su invicto de tantos partidos. Es un equipo fuerte".

La primera final única

"Es el primer acontecimiento con esta metodología, con esta definición. Si bien es nuevo para todos, no deja de ser una novedad. Estamos preparados. Ya sabíamos cómo se iba a definir. Llegar a la final tiene un mérito enorme. Es un privilegio volver a estar en una final tan conmovedora y de tanta potencia, tener la chance de estar otra vez es motivo de sentirse privilegiados y estar orgullosos de estos jugadores. Estamos preparados para jugarlo de buena manera".