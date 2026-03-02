Mientras espera a Coudet, River buscará tres puntos vitales en Mendoza con DT interino

Escena inhabitual. Por segunda vez en los últimos 14 años, River tendrá un director técnico interino. Y será el mismo que el de la última vez: tal como en agosto de 2024, Marcelo Escudero llevará las riendas del equipo este lunes a la noche para visitar a Independiente Rivadavia en un partido de riesgo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Una estación difícil para el Millonario frente a la gran sorpresa del fútbol argentino en medio de la transición entre la salida de Marcelo Gallardo, la llegada de Eduardo Coudet y la obligación de recomponer y enfilar el vestuario bajo una misma idea y convicción.

Escudero tuvo tan solo tres entrenamientos con el plantel profesional. El viernes por la tarde en River Camp fue la primera práctica, con la presencia del presidente Stefano Di Carlo, quien mantuvo una reunión con los futbolistas para presentar al entrenador interino y además brindar previsibilidad respecto de los plazos para la elección del nuevo DT. Lo cierto es que ya se habían dado los primeros contactos informales con el entorno y la representación de Eduardo Coudet y el sábado se formalizó la propuesta con una videollamada más que positiva de la que además participó el secretario técnico Enzo Francescoli.

Lucas Martínez Quarta, uno de los más afectados por la salida de Gallardo Prensa River

Ahí se llegó a un principio de acuerdo en el que se definieron los términos generales del vínculo que unirá a Chacho hasta diciembre 2027 y luego este domingo se profundizó con una segunda reunión entre las partes. Por estas horas solo se espera la resolución de su salida del Alavés, posiblemente con un resarcimiento económico. Tras la caída 2-0 con Levante del viernes, este lunes sería la última práctica del técnico argentino con el equipo vasco y su debut en River se daría el jueves 12 frente a Huracán en Parque Patricios.

Con vuelo previsto para aterrizar el miércoles en la Argentina, Coudet asumirá en medio de un áspero clima tras la última victoria contra Banfield en la despedida del Muñeco en el Monumental. La noche del 3-1 expuso síntomas de un grupo humano que no atraviesa un presente de unidad y de un público que sentó su postura y apuntó contra los futbolistas con silbatinas e insultos por la salida de Gallardo. Y en medio de ese contexto, Escudero tendrá que dirigir un cruce más que importante en el Torneo Apertura: River llega con diez puntos, producto de tres victorias, un empate y tres caídas en fila que recién pudo cortar el jueves pasado.

Sebastián Driussi, uno de los jugadores resistidos por los hinchas de River, volvió al gol ante Banfield Prensa River

La primera decisión de Escudero llegó este domingo por la noche: todo el plantel viajó a Mendoza. Tras tres entrenamientos, no hubo lista de convocados. Hasta los lesionados en recuperación se subieron al avión para ser parte de la delegación. Una elección que busca la unidad y el compromiso colectivo en este tenso momento. En tanto, desde lo futbolístico, el Pichi no rompería con lo que armó el Muñeco para su última función y sostendría la base titular del elenco que venció al Taladro, con la posibilidad de que Marcos Acuña vuelva al lateral izquierdo en lugar del juvenil Facundo González como única variante.

En ese sector estará Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y protagonista del mercado de pases millonario. Será un partido especial también para el colombiano, que fue ofrecido y apareció en el radar de Gallardo, se postuló para jugar en Núñez cuando se había optado por no avanzar por él y finalmente terminó sin concretar su salida de la Lepra mendocina.

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero y Acuña; Vera, Moreno y Galván; Subiabre, Driussi y Freitas podría ser el once inicial de Escudero en la octava fecha del Torneo Apertura.

Asistencia de Galván y primer grito en primera división para Joaquín Freitas ⚽️💪pic.twitter.com/o36DGBcD7A — River Plate (@RiverPlate) February 27, 2026

Su único partido oficial con la primera fue el 4 de agosto de 2024 con un sobrio 0-0 frente a Unión en Santa Fe tras la partida de Martín Demichelis. Esta vez, el entrenador que desde 2023 dirige la reserva tendrá un contexto de mayor necesidad y exigencia para un River que necesita consolidarse entre los puestos de clasificación a playoffs y recuperar posiciones perdidas en la tabla anual.

Tan es así que hoy Independiente Rivadavia, que comienza la fecha siendo líder, ya le saca seis puntos de ventaja. Mientras espera a Coudet, River buscará tres puntos vitales en Mendoza para descomprimir y encarrilar un presente que pueda ofrecer un futuro más promisorio.