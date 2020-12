Gallardo tendrá que improvisar frente a Boca y Palmeiras Crédito: Mauro Alfieri / POOL ARGRA

La victoria de River por 2-1 sobre Arsenal en la tercera fecha de la Copa Diego Maradona le dejó un profundo dolor de cabeza al entrenador Marcelo Gallardo: los laterales izquierdos Fabrizio Angileri y Milton Casco sufrieron lesiones musculares en el isquiotibial izquierdo y debieron abandonar en el terreno de juego. Este lunes, se confirmó que Angileri sufre un desgarro en la zona y se perderá al menos el superclásico con Boca del sábado 2 de enero por el torneo local y el duelo de ida del martes 5 frente a Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores. A la espera de una recuperación exprés para que pueda estar en la vuelta del martes 12 en Brasil, el cuerpo técnico espera por los resultados de los estudios de Casco.

Pero no todo queda ahí. Paulo Díaz, quien se retiró del entrenamiento del sábado pasado con una sinovitis en la cadera derecha y no pudo jugar con Arsenal, también está en duda: Gallardo aseguró que será "muy difícil que llegue" y, en ese caso, tendrá que apelar a la imaginación para reconfigurar la línea de fondo. Hoy, en el habitual plantel profesional no tiene otro lateral izquierdo y la carta más lógica para jugar en ese sector hubiese sido el chileno Díaz, quien juega de central pero también sabe desempeñarse por los costados. En caso de recuperarse a tiempo, está descontado que el lugar será suyo.

River perdió a Angileri y Casco por la misma lesión y no podrán estar frente a Boca y Palmeiras Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

"Es muy difícil que Angileri, Casco y Paulo Díaz lleguen al partido de Boca y a la ida de Libertadores", comentó Gallardo tras el partido, y adelantó que guardará a la mayoría de los titulares en el superclásico: "Hay tres días de diferencia entre el 2 y el 5 y con mucha carga mental, Boca va a tener un día más de recuperación para quizás jugar con todos y nosotros no. El partido con Boca es importante, pero el de Copa es más importante todavía. El sábado intentaremos poner el mejor equipo posible, el más competitivo".

¿Qué opciones tiene ahora River para diseñar la defensa? Aunque habrá que esperar para saber si el Muñeco opta por un equipo totalmente alternativo o dispone una formación con algunos titulares para jugar el próximo sábado en la Bombonera, aparecen cuatro alternativas concretas de cara al cruce con Palmeiras, el gran objetivo de la temporada.

Las cuatro posibilidades que podría elegir el DT

Santiago Montiel, lateral izquierdo de la Reserva y una alternativa concreta para Gallardo Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Jorge Moreira de lateral izquierdo. A pesar de que su puesto natural es lateral derecho, Moreira ha sabido jugar a pierna cambiada en algunas oportunidades entre 2016 y 2017 en River. En caso de no querer modificar la dupla central conformada por Rojas y Pinola, es una alternativa. Solo jugó dos partidos en el torneo local desde su regreso en septiembre.

A pesar de que su puesto natural es lateral derecho, Moreira ha sabido jugar a pierna cambiada en algunas oportunidades entre 2016 y 2017 en River. En caso de no querer modificar la dupla central conformada por Rojas y Pinola, es una alternativa. Solo jugó dos partidos en el torneo local desde su regreso en septiembre. Santiago Montiel, lateral izquierdo en la Reserva. Frente a la necesidad de armar dos equipos para visitar a Boca y recibir a Palmeiras, se le abre una chance a Santiago Montiel, lateral izquierdo en la Reserva y primo del lateral derecho Gonzalo Montiel. En febrero firmó su primer contrato profesional hasta el 30 de junio de 2022, es zurdo y se destaca por su velocidad, su proyección y su pegada. River lo debe anotar en la lista de la Copa si quiere utilizarlo. Todavía no debutó en primera ni fue convocado.

Frente a la necesidad de armar dos equipos para visitar a Boca y recibir a Palmeiras, se le abre una chance a Santiago Montiel, lateral izquierdo en la Reserva y primo del lateral derecho Gonzalo Montiel. En febrero firmó su primer contrato profesional hasta el 30 de junio de 2022, es zurdo y se destaca por su velocidad, su proyección y su pegada. River lo debe anotar en la lista de la Copa si quiere utilizarlo. Todavía no debutó en primera ni fue convocado. Javier Pinola de la lateral izquierdo. Consagrado en Nürnberg de Alemania en el puesto y con algunos partidos en River, el experimentado defensor de 37 años es una alternativa concreta en el sector. En caso de ubicarlo, Santiago Sosa o Augusto Aguirre podrían ocupar su puesto de marcador central. "Jugar de lateral izquierdo contra Boca será una decisión del técnico, estoy preparado para lo que él disponga. Quedan cinco días para que se recuperen los lesionados y después veremos, ojalá lleguen todos disponibles", dijo Pinola.

Consagrado en Nürnberg de Alemania en el puesto y con algunos partidos en River, el experimentado defensor de 37 años es una alternativa concreta en el sector. En caso de ubicarlo, Santiago Sosa o Augusto Aguirre podrían ocupar su puesto de marcador central. "Jugar de lateral izquierdo contra Boca será una decisión del técnico, estoy preparado para lo que él disponga. Quedan cinco días para que se recuperen los lesionados y después veremos, ojalá lleguen todos disponibles", dijo Pinola. Línea de tres defensores con un carrilero inesperado. La sorpresa suele ser una carta utilizada por Gallardo para situaciones límites. Por eso, no es alocado pensar en una línea de tres defensores (Sosa, Rojas y Pinola, por ejemplo) con Montiel de carrilero por la derecha y un carrilero improvisado por la izquierda. Aunque no ha sido probado por el DT, que siempre pudo contar con Casco o Angileri para el esquema 3-3-2-2, Nicolás De La Cruz, con velocidad, potencia y recuperación, podría ser una variante.

