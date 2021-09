River gana pero Gallardo sabe que hay mucho por hacer: " Estamos consiguiendo puntos sin jugar el fútbol que nos gustaría”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, adelantó que será “muy emotivo” el superclásico del domingo próximo ante Boca, en el estadio Monumental y por la fecha 14 del torneo del Torneo 2021, porque significará el reencuentro del equipo con sus hinchas tras la suspensión del ingreso del público desde hace más de un año por la pandemia de coronavirus. ”Va a ser muy emotivo un superclásico con nuestra gente. Hace mucho tiempo no lo vivimos y reencontrarnos con nuestros hinchas es muy lindo. Se viene una hermosa semana por delante”, dijo Gallardo luego de la victoria por 3-1 ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.

El Gobierno nacional dispuso la habilitación del 50% del aforo de los estadios del fútbol argentino a partir del 1 de octubre, con protocolo sanitario en el marco de la pandemia de coronavirus. De cara al choque con Boca, Gallardo dijo que no está “cuidando” a ningún jugador y que en la semana analizará la evolución de algunos futbolistas que no vienen teniendo minutos y suelen ser importantes en el equipo, como Matías Suárez y Héctor Martínez. ”Veremos su comportamiento de esta semana. Lo de Héctor está difícil pero veremos cómo evoluciona, y Suárez se entrenó bien en la semana pero en los últimos días sufrió porque se le volvió a juntar líquido en la rodilla y no estaba bien para jugar”, señaló.

El DT”, además, elogió a Franco Armani y Enzo Pérez, que cumplieron 150 partidos con la camiseta de River: “Eso habla de que jugadores nuestros son muy representativos y se sostienen en el tiempo. Nadie juega 150 partidos si no se sostiene con buena mentalidad y después con buen nivel”. Y del partido con Central Córdoba analizó: “Pegamos un par de piñas y lo ganamos. Ellos en el segundo tiempo nos metieron mucha gente dentro del área y la pasamos mal. Me hubiese gustado controlar un poco más el juego pero no nos dejaron”.

Carrascal ya definió y la pelota se meterá en el arco: la escena del primer gol de River Twitter @RiverPlate

”Desde los resultados estamos bien. Hoy hubiésemos deseado no estar tan incómodos en el partido, pero estos puntos se valoran muchísimo porque no son fáciles de lograr. Estamos consiguiendo puntos sin jugar el fútbol que nos gustaría, pero en otro momento estos partidos los hubiésemos perdido y después los sufríamos al final de los torneos. No digo que estamos jugando mal, tenemos momentos y sumamos una buena cantidad de puntos”, cerró.

Álvarez, el chico del momento

Julián Álvarez, figura en la victoria con un gol y una asistencia, ya empezó a mirar el superclásico con Boca de la próxima fecha: ”Es un partido especial, un clásico siempre es algo distinto, pero nosotros tenemos que hacer lo que sabemos, jugar como siempre para tratar de sacar un buen resultado”, dijo. ”Además vamos a tener el apoyo de la gente en la vuelta del público a las canchas y eso también es importante”, añadió. El delantero aceptó también que está pasando su mejor momento en el equipo: “Me siento muy bien, hace varios partidos que puedo sostener un buen nivel, pero hay que trabajar todo el tiempo para seguir así”.

Julián Álvarez busca abrazos para celebrar su golazo Fotobaires

Por su parte el arquero Franco Armani, también clave en el triunfo sobre Central Córdoba con un par de intervenciones, sumó: “Es importante llevarnos los tres puntos para seguir en la pelea. Talleres nos sigue llevando una ventaja pero esperamos que deje algunos puntos en el camino. Si sucede ojalá lo aprovechemos. Por lo pronto nos vamos contentos porque el esfuerzo que hizo el equipo esta noche tuvo sus frutos”, analizó.

Armani relativizó su trabajo ante los santiagueños “porque siempre hay que estar cuando el equipo lo necesita”; consideró que fue un desacierto del árbitro Ariel Penal el penal que cobró por mano de Fabrizio Angileri; y se mostró expectante por el clásico con Boca. ”Son partidos muy lindos para jugar y además vuelve la gente. Extrañamos a nuestros hinchas porque siempre nos apoyan, nos impulsan, nos llevan para adelante. Después de tanto tiempo es una alegría enorme tenerlos otra vez en el Monumental”, cerró.

Lo mejor del triunfo de River