Martín Demichelis: de la satisfacción por la goleada de River ante Banfield al fastidio en la conferencia de prensa, y lo que dijo sobre Otamendi

escuchar

River golea. River sonríe. River es puntero en la liga y enderezó el rumbo en la Copa Libertadores. River está feliz. En gélida noche del lunes se llevó un triunfo holgado y contundente ante un rival que tambalea hacia el precipicio. El 4 a 1 logrado ante Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires, mostró el poderío de un equipo que luce avasallante en el ámbito local y que parece realmente rumbeado al título sin interferencias en el camino. Sin embargo, el entrenador millonario, Martín Demichelis, pese a la alegría por tamaño triunfo, se fastidió con alguna pregunta que le realizaron en la conferencia de prensa.

La molestia ocurrió cuando le apuntaron que su equipo tuvo contundencia aunque no tuvo demasiadas ocasiones de peligro. “¿Qué gusta más? ¿Que lleguemos mucho y no hagamos o que lleguemos poco y convirtamos goles? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Si llegamos mucho y no convertimos: qué mal que trabajamos porque no hacemos los goles. Ahora llegamos poco y los metemos, ¿está bien? A mí me gusta llegar mucho, si los chicos erran no pasa nada. No me gusta llegar poco. Jugamos en un campo muy difícil. El último partido le hizo gran partido a Racing. Nosotros llegamos y le hicimos cuatro goles. Estén contentos alguna vez”, exclamó el director técnico en la exposición ante los periodistas, una vez finalizado en encuentro en el estadio de Banfield.

El saludo de Martín Demichelis con Julio Falcioni, antes del comienzo de Banfield vs. River Télam

Demichelis profundizó en la cuestión del equilibrio entre defensa y ataque: “No hay solución para todo. Es fútbol. Sí, a mi manera de entender, hay que generar la mayor cantidad de opciones que se puedan durante los minutos, no siempre tenés la contundencia de generar tres y marcar tres. Hoy hicimos cuatro. Veníamos de enfrentar a uno de los equipos más importantes de Brasil y casi no nos gravitó. Tuvimos que cambiar a nivel defensivo por distintas circunstancias y eso también hace que se demore en encontrar una solidez defensiva. Y somos de arriesgar. Y cuando arriesgas, solés quedar descompensado. Pero no salimos a especular y esperar que pasen los minutos. Nos van a generar”.

Haberle ganado con autoridad a Fluminense para reacomodarse en su grupo en la Copa Libertadores fue, de alguna manera, liberador para un equipo que en el ámbito doméstico se muestra difícil de vencer. Demichelis coincide en que el triunfo frente a los brasileños sirvió de acicate para afrontar el partido ante Banfield. “No me fío de que un equipo es muy superior a otro por estar en diferentes posiciones de la tabla. Sabíamos que íbamos a tener un partido difícil, creo que fuimos ganadores con autoridad, lo necesitábamos después del gran partido ante Fluminense, aprovechar ese envión anímico para darnos fuerza. Era un momento ideal para tener un buen partido. Creo que la primera vez que metimos cuatro goles, el vestuario está contento”.

Finalmente, lo consultaron sobre la confirmación de que Nicolás Otamendi -reconocido simpatizante de River y que en varias ocasiones coqueteó con la posiblidad de volver al país para jugar en el club millonario- continuará con su carrera en Benfica, donde firmó contrato por dos años más. “Lo de Nico Otamendi... Como colega que fui en su momento, compartimos cosas cercanas, familiarmente hablando, en Manchester. Le deseo que termine su carrera de la mejor manera; ha firmado, como todos lo saben, su renovación ahí; seguramente esté feliz ahí, no hubo comunicación en estos días. Me ocupa el plantel que tengo y sé valorar lo que tengo. Ya llegará, cuando finalice el torneo, el momento de hablar del mercado. No es justo que me ponga a hablar del mercado”, aclaró el técnico, que no tendrá minireceso por fecha FIFA como la mayoría, ya que el sábado completará el encuentro ante Defensa y Justicia, suspendido a los 26 minutos del primer tiempo -iban 0 a 0- por el fallecimiento de un hincha en el Monumental.

Su opinión sobre Otamendi

"LE DESEO QUE TERMINE SU CARRERA DE LA MEJOR MANERA, NO HUBO COMUNICACIÓN. EL PLANTEL QUE TENGO NO ES POCO" declaró Demichelis cuando le consultaron por Otamendi. pic.twitter.com/3TiAjXI3gi — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2023

LA NACION